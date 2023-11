El problema de salud que sufrió Scaloni después del Mundial Qatar: "Una vez que estás relajado..."

“El stress y las presiones que sufrimos durante todo el Mundial me terminaron repercutiendo en la salud”, le confesó el nacido en Pujato al exgoleador italiano y agregó: “Después del Mundial, y guarda, quiero aclarar que después del Mundial y no ahora, sino a finales de enero, algo me salió en la barriga. Un herpes, me dijeron los médicos".

El técnico campeón del mundo sostuvo que entendió ese proceso fue debido a “todo lo vivido un mes antes. Es que cuando a uno le baja la adrenalina y está más relajado, todo puede llegar a afectarlo”.

“Es que con la camiseta argentina hay que jugar con el corazón, con todo lo que hay. Porque para el futbolista la Selección es una invitación y si venís, es con placer, de una manera diferente a lo que hacés en tu club. Y nuestra función fue, al ver que teníamos jugadores de buen pie, como saber juntarlos”, expresó.

Los elogios de Lionel Scaloni a Lionel Messi

Pese a que el periodista Jorge Rial contó que tras la conferencia de prensa en el Maracaná, Lionel Scaloni y Lionel Messi tuvieron un tenso cruce, durante la misma charla en italiano con Vieri, el técnico argentino habló sobre la experiencia en el Mundial: “Es la cosa más extraordinaria para un jugador”.

“Según mi parecer, por ejemplo, el mejor de todos, Lionel Messi fue el máximo ejemplo, porque jugó con el corazón, además de todo lo bueno que es. Se hizo imparable, porque era realmente imposible de pararlo. Verlo de cerca es algo imposible de describir. Si les contara las cosas que hace en los entrenamientos no me creerían. Está loco”, destacó.

En ese mismo contexto, el santafesino resaltó que bajo su conducción Messi “fue delantero, extremo, jugó como un ala”. “El equipo se armó alrededor de él. Por eso le dije que si él era feliz adentro de la cancha, que siga jugando mientras pueda. Nos demostró que en el fútbol no existen límites y eso es asombroso: Para mí puede continuar jugando, pero depende de él”, cerró.