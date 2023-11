Salió a la luz una pelea entre Messi y Scaloni en el Maracaná: Jorge Rial reveló los detalles

Durante el pase que Rial hace con Gustavo Sylvestre en la mañana de Radio 10, el ex-Intrusos detalló que entre La Pulga y Scaloni hubo un tenso momento que duró menos de un minuto: Messi estaba con el teléfono y alguien de su entorno le escribió y le consultaron por la conferencia de prensa de Scaloni.

“Messi quedó totalmente desconcertado y le preguntó a su fuente: ‘Pero pará, ¿lo estás viendo vos o te lo están contando?’, y la persona que hablaba con Messi le dijo ‘lo estoy viendo, está diciendo eso’”, agregó el conductor de Argenzuela.

El tenso momento que tuvo el encuentro Messi – Scaloni tras la conferencia en el Maracaná

Jorge Rial habló con Gustavo Sylvestre en Radio 10 y reveló que después de la conferencia, el capitán y técnico de la Selección se cruzaron y hablaron de lo sucedido ya que fue una sorpresa para los jugadores porque no estaban anoticiados de la decisión del nacido en Pujato.

“En ese momento Messi vio venir a Scaloni y le dijo a la persona con la cual hablaba ‘ahora te vuelvo a hablar, que tengo que ir una reunión con Scaloni que me está llamando’. Bueno, Messi fue y un minuto o dos minutos después ya le estaba hablando otra vez a esta persona, porque la charla con Scaloni duró 32 segundos. Sí, 32 segundos”, aseguró el conductor de Argenzuela.

Y detalló: “Messi ya sabía lo que había dicho Scaloni porque se lo había contado esta persona. Te puedo decir, Gato, que el que cortó la charla y se fue, fue Messi. Hay códigos del fútbol que se respetan a rajatabla. Siempre, ante cualquier circunstancia. Y si a cualquier jugador le molesta enterarse de las cosas por el periodismo, imaginate a Messi”.

Rial también afirmó que al actual jugador de Inter Miami “no le gustó nada lo que había pasado, como también hubo tirantez porque los jugadores habían decidido por ellos irse de la cancha primero y después jugar”, en referencia a lo que sucedió, con la agresión de la Policía local a los hinchas argentinos, mientras Scaloni y el cuerpo técnico se quedaba en la cancha.

Durante el análisis, el Gato y Rial llegaron a la conclusión que la relación del plantel con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, “está rota”. “A mí me sorprende la combustión interna de la Selección tan rápida. Fue veloz, pero hay divisiones, se miran de costado… acá estamos ante un grupo que ganó, me llama mucho la atención la información que me está llegando. Todos equipos tienen esto que sobrevuelan y que rompen las relaciones”, sostuvo Rial en referencia a los motivos del posible quiebre.

“Pero lo sacó a Messi de todo. Es cierto que él es la cabeza y el que maneja todo, está maradonizado y se enoja porque algunos compañeros están haciendo política. Además, no le gustó lo de Scaloni. Messi está enojado con él por dos cosas: primero porque no le gustó que no lo haya bancado en la cancha y después enterarse por tercero lo que estaba diciendo al aire”, subrayó Rial.