5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La impresionante largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur: escaló tres posiciones y silenció críticas

El argentino salió 16°, pero se metió al costado de la pista evitando el tráfico y pasó a tres pilotos, al igual que en 2024.

Por
Como el año pasado

Como el año pasado, Franco Colapinto tuvo una inteligente largada y logró sobrepasar a tres coches

Al igual que el año pasado, Franco Colapinto tuvo una impresionante largada en el Gran Premio de Singapur donde logró escalar tres posiciones y le permitió subir el 16° al 13° lugar.

Franco Colapinto logró a estar 12° en las últimas vueltas, pero fue superado y cayó a la 16° posición
Te puede interesar:

La frustración de Colapinto tras el GP de Singapur: "No sale nada"

Fiel a su estilo y picardía, el pilarense realizó un divebomb, es decir, se metió al costado de la pista evitando el tráfico y pasó a tres pilotos, tal como hizo en 2024, lo que le valió críticas de algunos colegas.

En esta ocasión, adelantó a Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Lance Stroll (Aston Martin), lo que le permitió salir de la 16° ubicación y escalar a la 13°, acercándolo al Top 10, para poder sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Lamentablemente, en la vuelta 15, el argentino realizó su primera detención en boxes y tras permanecer 2.7 segundos en cambiar sus neumáticos blandos por medios, volvió a la pista en el 18° lugar.

Sin embargo, con el correr de la carrerea, el ex – Williams logró escalar posiciones producto de las paradas de Nico Hulkenberg (Sauber), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas) y Strol.

Hasta el momento, el argentino es el único en la parrilla que no logró sumar unidades en el Campeonato de Pilotos, por lo que se nota que está en búsqueda de quedar en los primero 10 lugares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

George Russell logró su segundo podio en este 2025

Colapinto defendió con uñas y dientes, pero solo le alcanzó para terminar 16° en el GP de Singapur

Colapinto, con mucha bronca por no avanzar a Q2
play

La bronca de Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de Singapur: "Me voy caliente"

Colapinto buscará mejorar posiciones en la carrera del domingo.

Colapinto largará 16° en la carrera por el Gran Premio de Singapur

Colapinto fue 19° en las dos prácticas.

Colapinto terminó 19° en la segunda práctica libre en el GP de Singapur por la Fórmula 1

Los equipos estarán obligados a instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas.

Atento Colapinto: una decisión de la FIA podría complicar el Gran Premio de Singapur

Lewis Hamilton confirmó que Roscoe murió el domingo 28 de septiembre tras 4 días internado

Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Rating Cero

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.
play

Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa.
play

Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida

últimas noticias

Los tomates rellenos pueden tener otro valor con el agregado de salmón picado.

En 20 minutos: la receta de unos tomates rellenos con un ingrediente secreto para una rica entrada

Hace 20 minutos
El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

Hace 26 minutos
Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Hace 28 minutos
Dónde se puede probar el mejor ceviche de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer ceviche

Hace 34 minutos
Estas toallas acompañan la moda de verano de manera práctica.

Adiós a los toallones: la tendencia más liviana y efectiva que los reemplazará en el verano 2026

Hace 42 minutos