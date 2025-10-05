La frustración de Colapinto tras el Gran Premio de Singapur: "No sale nada" El argentino largó 16° y si bien logró escalar hasta el 12°, su mejor ubicación de la jornada, en las últimas vueltas fue superado y cayó cuatro lugares. El pilarense no pudo ocultar su molestia por el rendimiento del auto: “Estoy muy lento, muy lejos de los demás”. Por







Franco Colapinto logró a estar 12° en las últimas vueltas, pero fue superado y cayó a la 16° posición

A lo largo de toda la jornada en el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto tuvo una carrera aceptable donde logró estar como máximo 12°, pero los neumáticos y el auto no lo ayudaron y al finalizar la carrera el argentino no logró ocultar su frustración.

“Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio”, analizó el pilarense al hablar con la prensa y agregó: “Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros en algunos momentos”.

Pese a una buen largada y lograr escalar posiciones, al punto de estar a dos lugares del top 10, en las últimas vueltas fue superado ya que no pudo pelear de igual a igual a los demás pilotos con mejor monoplaza. “Muy frustrante, muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que puedo en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala. Mala y muy lenta”, subrayó.

“El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero podía mantener. Mantenía autos como el Red Bull, pero ahora vamos muy lento, muy despacio, muy lejos de los demás. Fue una carrera muy larga y frustrante, cuando te pasan todos y no podes hacer nada. Me defendía como podía pero me pasaban igual, si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida, sino en la entrada. Es muy complicado para nosotros”, explicó.

En esa línea, volvió a remarcar que fue “una carrera muy complicada, 50 vueltas con el medio que después de las 15 ya no daba más, inmanejable”.