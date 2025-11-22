Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

El reconocido actor y leyenda de Hollywood inmortalizó su visita a Buenos Aires en la piel. Visitó La Plata y también La Bombonera, dejando un recuerdo imborrable para sus fanáticos.

El actor se tatuó antes de irse del país.

La leyenda de Hollywood, Johnny Depp se despidió de Argentina no sin antes tatuarse como adiós . El actor pasó por un estudio y decidió inmortalizarse el pecho.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

En las imágenes se puede ver cómo es que la tatuadora trabaja sobre su pecho, que ya cuenta con varios dibujos realizados con anterioridad.

Nat Cekauskas, la artista elegida para tatuar al actor por segunda vez, ya que lo había dibujado en el año 2023 durante su visita anterior, compartió las fotos del inolvidable momento en su cuenta de instagram.

“Gracias Johnny Depp. ¡Una vez más siendo parte y testigo del intercambio artístico entre dos amigos/hermanos!", le dijo al actor.

También dedicó unas palabras al productor que trajo al actor a la Argentina: ¡Gracias Jorge Corcho Rodríguez por permitirme una vez más ser parte de esta historia! Gracias Georgina Acciaresi por las fotos… por todo”.

El comentario por parte de Rodríguez no tardó en llegar, quien escribió: “Deadman is coming !!!”, que deja expuesto un dejo de misterio por... ¿un nuevo papel? ¿una nueva producción?

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

Barbie Simmons accedió a un imperdible mano a mano con Johnny Depp para C5N en el marco de su visita a la Argentina para la presentación de su película Modigliani, tres días en Montparnasse. Allí, el legendario actor contó a qué personalidad argentina invitaría a una producción suya.

Pese a haber tenido opciones como Lionel Messi, Eva Perón y Diego Armando Maradona, el protagonista de Piratas del Caribe se decidió con firmeza por el Che Guevara.

"No le pediría que actuara, sino que me gustaría tener una conversación con él. Me interesa infinitamente más que pedirle que esté en una película de esa manera", reconoció.

Depp enseguida agregó, entre risas, que le gustaría preguntarle "cómo se siente tener su cara estampada en ropa interior, o cosas así" y también dónde comenzó lo que forjó su identidad.