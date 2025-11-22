IR A
IR A

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

El reconocido actor y leyenda de Hollywood inmortalizó su visita a Buenos Aires en la piel. Visitó La Plata y también La Bombonera, dejando un recuerdo imborrable para sus fanáticos.

El actor se tatuó antes de irse del país.

El actor se tatuó antes de irse del país.

La leyenda de Hollywood, Johnny Depp se despidió de Argentina no sin antes tatuarse como adiós. El actor pasó por un estudio y decidió inmortalizarse el pecho.

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.
Te puede interesar:

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

En las imágenes se puede ver cómo es que la tatuadora trabaja sobre su pecho, que ya cuenta con varios dibujos realizados con anterioridad.

Nat Cekauskas, la artista elegida para tatuar al actor por segunda vez, ya que lo había dibujado en el año 2023 durante su visita anterior, compartió las fotos del inolvidable momento en su cuenta de instagram.

tatuaje johnny depp2

“Gracias Johnny Depp. ¡Una vez más siendo parte y testigo del intercambio artístico entre dos amigos/hermanos!", le dijo al actor.

También dedicó unas palabras al productor que trajo al actor a la Argentina: ¡Gracias Jorge Corcho Rodríguez por permitirme una vez más ser parte de esta historia! Gracias Georgina Acciaresi por las fotos… por todo”.

El comentario por parte de Rodríguez no tardó en llegar, quien escribió: “Deadman is coming !!!”, que deja expuesto un dejo de misterio por... ¿un nuevo papel? ¿una nueva producción?

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

Barbie Simmons accedió a un imperdible mano a mano con Johnny Depp para C5N en el marco de su visita a la Argentina para la presentación de su película Modigliani, tres días en Montparnasse. Allí, el legendario actor contó a qué personalidad argentina invitaría a una producción suya.

Pese a haber tenido opciones como Lionel Messi, Eva Perón y Diego Armando Maradona, el protagonista de Piratas del Caribe se decidió con firmeza por el Che Guevara.

"No le pediría que actuara, sino que me gustaría tener una conversación con él. Me interesa infinitamente más que pedirle que esté en una película de esa manera", reconoció.

Depp enseguida agregó, entre risas, que le gustaría preguntarle "cómo se siente tener su cara estampada en ropa interior, o cosas así" y también dónde comenzó lo que forjó su identidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

johnny depp y su divertida noche portena con amigos, musica y gastronomia argentina

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Johnny Depp eligió al Che Guevara.

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.
play

"Te debo mucho": el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity hizo llorar a Wanda Nara

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi.

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..."

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 10 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 25 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 27 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 36 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 38 minutos