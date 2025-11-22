22 de noviembre de 2025 Inicio
Arrancan los octavos de final del Torneo Clausura 2025: hora, TV y dónde ver en vivo

Vélez recibirá a Argentinos por el primer partido de los playoffs, mientras que San Lorenzo visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero. Como novedad, en caso de empate al término de los 90', habrá alargue.

Arrancan los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Este sábado dará comienzo la etapa de playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Vélez y Argentinos Juniors tendrán el primer turno a las 20, mientras que Central Córdoba recibirá a San Lorenzo a partir de las 22.

Como novedad a nivel general, y a diferencia de lo ocurrido en el Torneo Apertura, en caso de que el encuentro termine dentro de los 90 minutos en empate, habrá un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos. Si la situación continúa empatada, se definirá por penales.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega como cuarto de la Zona B con 26 puntos y si bien había logrado un buen colchón de puntos, de los últimos partidos solo pudo ganar uno, mientras que empató dos y perdió los otros tres.

Maher Carrizo
Maher Carrizo, una de las figuras de Vélez.

Del otro lado está el conjunto de Nico Diez, que finalizó la etapa regular en la quinta posición de la Zona A con 24 puntos. Su regularidad a lo largo del año lo premió con el pasaje a la Copa Libertadores 2026.

El partido será transmitido por ESPN Premium y será dirigido por Andrés Merlos. El ganador de este cruce se meterá en los cuartos de final de los playoffs, donde el oponente será el ganador del partido entre Boca y Talleres.

Vélez vs Argentinos Juniors: formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

San Lorenzo buscará bajar al Ferroviario a domicilio

A partir de las 22, San Lorenzo visita a Central Córdoba en Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades. Los de Boedo afrontan la zona con localías más fuertes, por lo que sacar una victoria en Santiago será un resultado más que positivo.

En cuanto a resultados, el Ferroviario llega con una racha invicta de seis partidos sin conocer la derrota. De hecho perdieron solo un partido en el semestre, contra Tigre por 1-0.

central cordoba

Los de Damián Ayude lograron contrarrestar la crisis institucional con el buen presente futbolístico incluso también pese a las catorce inhibiciones. El Ciclón, además, está clasificado a la Copa Sudamericana del próximo año.

El partido será televisado por TNT Sports y dirigido por Nazareno Arasa. Quien resulte vencedor esperará en cuartos de final al ganador de Central y Estudiantes.

Central Córdoba vs San Lorenzo: formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

