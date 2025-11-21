Julián Álvarez revolucionó con su look casual chic: el cardigan es la clave El delantero de la Selección argentina y Atlético de Madrid se tomó unos días de descanso y relax. Sorprendió con su vestimenta urbana y muy versátil. Por







Julián Álvarez es fanático del streetwear.

Julián Álvarez aprovechó la pausa por la fecha FIFA y se tomó unos días de descanso.

Compartió una foto de sus vacaciones con un look casual chic.

La clave fue un cardigan clásico color beige claro, muy cómodo y versátil.

Lo combinó con un pantalón negro de corte recto y zapatillas blancas. Julián Álvarez es uno de los delanteros del momento y todos están pendientes de él, tanto dentro como fuera de la cancha. Con la Selección argentina ya clasificada al Mundial 2026 y el Atlético de Madrid sin actividad por la fecha FIFA, el cordobés se tomó unos días de descanso y sorprendió con su look casual chic.

La Araña eligió una remera blanca básica de cuello redondo, pero la clave del outfit fue un cardigan de punto grueso en tono beige claro, de corte clásico y con tres botones frontales. Es una prenda ideal para una noche fresca y, por su color neutral y versátil, combina con casi cualquier estilo.

Lo combinó con unos pantalones de corte recto, con un tejido ligero pero estructurado y un color negro que aporta contraste con el beige del cardigan, creando un equilibrio visual. Por último, usó unas zapatillas deportivas blancas, de diseño limpio y sencillo, para redondear el estilo streetwear.

Julián Álvarez look Instagram @juliaanalvarez El regalo que recibió Julián Álvarez en Atlético de Madrid Debido a su gran presente en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez está en el radar de varios grandes de Europa, incluidos el Barcelona y el PSG. Sin embargo, la intención del club es retener a sus talentos y motivarlos a que se queden, para lo cual le hizo un espectacular regalo a todo el plantel.

Se trata de una camioneta Hyundai IONIQ 5N valuada en 64.000 euros, cortesía de uno de los principales sponsors del Colchonero. Tanto Julián como sus compañeros recibieron uno de estos vehículos 0 km, de alta gama y totalmente eléctricos, para que puedan moverse cómodamente por la ciudad.

El club compartió un video en sus redes sociales donde se puede ver la sorpresa de los futbolistas al recibir su nueva camioneta, además de varios detalles del exterior e interior de los vehículos. Sin dudas, se trata de un regalo de lujo y un importante mimo para todas sus figuras.