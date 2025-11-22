Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

El dueño de una vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, en Entre Ríos, le pidió a la pareja que había ubicado su departamento vacío que lo desalojen para poder utilizarlo, pero recibió amenazadas y estos decidieron incendiar el lugar. Ambos fueron detenidos.
El incendio se produjo por la tarde y la Policía recibió la solicitud de lo sucedido porque había motoristas que pasaron por el lugar e informaron sobre la columna de humo proveniente del sector y se dirigieron al lugar.
Al llegar vieron a un hombre de 32 años y una mujer de 29 años alterados y agrediéndose entre sí. La Policía intervino y el hombre indicó que la mujer había llevado a esa situación, pero que ellos alquilaban.
En el lugar actuaron desde la Dirección General de Bomberos de la Policía y se encargaron de apagar el incendio sin tener que generar daños mayores. Tampoco hubo heridos.
El parte policial indicó: “Durante el procedimiento, tanto el hombre como la mujer se tornaron agresivos con los uniformados, por lo que fueron reducidos y demorados. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Seccional 2°”.