Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Una pareja fue detenida, acusada de ser responsable del inicio de las llamas en reclamo por la postura del propietario. Los Bomberos tuvieron que actuar para apagar el fuego.

La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

El dueño de una vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, en Entre Ríos, le pidió a la pareja que había ubicado su departamento vacío que lo desalojen para poder utilizarlo, pero recibió amenazadas y estos decidieron incendiar el lugar. Ambos fueron detenidos.

El incendio se produjo por la tarde y la Policía recibió la solicitud de lo sucedido porque había motoristas que pasaron por el lugar e informaron sobre la columna de humo proveniente del sector y se dirigieron al lugar.

Al llegar vieron a un hombre de 32 años y una mujer de 29 años alterados y agrediéndose entre sí. La Policía intervino y el hombre indicó que la mujer había llevado a esa situación, pero que ellos alquilaban.

En el lugar actuaron desde la Dirección General de Bomberos de la Policía y se encargaron de apagar el incendio sin tener que generar daños mayores. Tampoco hubo heridos.

El parte policial indicó: “Durante el procedimiento, tanto el hombre como la mujer se tornaron agresivos con los uniformados, por lo que fueron reducidos y demorados. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Seccional 2°”.

