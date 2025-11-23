23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la polémica por su título, Rosario Central quedó afuera del torneo Clausura 2025

El Canalla cayó en su estadio con un gol de Edwuin Cetré y fue eliminado en los octavos de final del campeonato. Ahora, el Pincha enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por
Rosario Central fue eliminado del Clausura por Estudiantes.

Rosario Central fue eliminado del Clausura por Estudiantes.

X (@RosarioCentral)

Rosario Central perdió 1-0 con Estudiantes de la Plata en el estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura 2025 y quedó eliminado, en el marco de un partido llevado a cabo en medio de la polémica por la copa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó al Canalla por finalizar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025.

Agustín Marchesín atajó un penal para Boca contra Talleres.
Te puede interesar:

Video: el penal que atajó Agustín Marchesín para Boca contra Talleres

El Pincha abrió el marcador con un golazo de Edwuin Cetré a los 31 minutos del primer tiempo a través de un remate hacia el sector izquierdo del arco del Canalla, cuando a ambos equipos se les dificultaba generar situaciones claras para convertir.

En tanto, Ángel Di María tuvo una chance para conseguir el empate luego de un centro peligroso pero la pelota pegó en el palo, por lo que no pudo igualar el cruce.

Estudiantes festejo vs Rosario Central
Estudiantes festej&oacute; contra Rosario Central.

Estudiantes festejó contra Rosario Central.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Ariel Holan dominó el juego pero no logró pisar el área rival con insistencia para lastimar la defensa de Estudiantes. Lo más peligroso ocurrió cuando Alejo Véliz conectó de cabeza sobre el final del partido y el palo le negó el gol. Por otro lado, el árbitro Pablo Dóvalo expulsó a Mikel Amondarain por doble amonestación.

Con el triunfo sobre Rosario Central, ahora el equipo de Eduardo Domínguez enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero por los cuartos de final del Clausura, luego de que el Ferroviario derrotara 2-1 a San Lorenzo.

Estudiantes realizó el pasillo a Rosario Central de espaldas tras el polémico título

Los futbolistas de Estudiantes de La Plata repudiaron la copa que le entregó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Rosario Central por finalizar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025 y realizaron el pasillo al Canalla de espaldas, en el marco del partido que llevaron adelante este domingo por los octavos de final del torneo Clausura.

El jugador Ángel Di María encabezó a los futbolistas de Rosario Central que ingresaron al campo de juego del estadio Gigante de Arroyito. En ese momento, los titulares de Estudiantes se dieron vuelta con las manos hacia atrás, en señal de rechazo del título del conjunto santafesino.

Embed

Rosario Central vs. Estudiantes, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Facundo Farías, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Mirá el resumen del triunfo de Estudiantes sobre Rosario Central

Embed - ESTUDIANTES DIO EL GOLPE y ELIMINÓ a CENTRAL | #RosarioCentral 0-1 #Estudiantes | Resumen
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca recibe a Talleres en la Bombonera.

Boca domina contra Talleres y le gana 2-0 en la Bombonera por los octavos de final del Clausura

Estudiantes realizó el pasillo de espaldas contra Rosario Central.

Video: Estudiantes realizó el pasillo a Rosario Central de espaldas tras el polémico título

El choque de octvos de final entre Boca y Talleres se jugará este domingo desde las 20 en La Bombonera

Boca quiere seguir de racha ante Talleres y meterse en los cuartos de final del Clausura

Hernán López Muñoz fue la figura del partido con un doblete.
play

Arrancaron los octavos de final: con dos golazos, Argentinos Juniors eliminó a Vélez en Liniers

El cruce se da luego de que la AFA corone campeón a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual. 
play

El nuevo posteo de Toviggino contra Verón: "Cuidate mucho boina multicolor"

Arrancan los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Arrancan los octavos de final: Vélez-Argentinos y Central Córdoba-San Lorenzo abren los playoffs

Rating Cero

Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.
play

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Las Películas navideñas que están en Netflix
play

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

últimas noticias

Caso $Libra y corrupción en Andis: Maximiliano Ferraro reveló ingresos de Spagnuolo y Novellis a la quinta de Olivos

Casos $Libra y Andis: Ferraro reveló ingresos de Spagnuolo y Novellia a Olivos

Hace 6 minutos
Agustín Marchesín atajó un penal para Boca contra Talleres.

Video: el penal que atajó Agustín Marchesín para Boca contra Talleres

Hace 37 minutos
Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica.

Bolsonaro dijo que quiso quemar su tobillera electrónica en un brote de "paranoia"

Hace 37 minutos
La provincia de Buenos Aires es la primera en fijar un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Buenos Aires es la primera provincia en regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Hace 1 hora
Tatiana Schlossberg reveló que tiene un cáncer terminal.

A la nieta de John F. Kennedy le diagnosticaron cáncer terminal el día que nació su hijo

Hace 1 hora