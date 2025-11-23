Tras la polémica por su título, Rosario Central quedó afuera del torneo Clausura 2025 El Canalla cayó en su estadio con un gol de Edwuin Cetré y fue eliminado en los octavos de final del campeonato. Ahora, el Pincha enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero. Por







Rosario Central fue eliminado del Clausura por Estudiantes. X (@RosarioCentral)

Rosario Central perdió 1-0 con Estudiantes de la Plata en el estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura 2025 y quedó eliminado, en el marco de un partido llevado a cabo en medio de la polémica por la copa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó al Canalla por finalizar en la primera posición de la tabla anual en la temporada 2025.

El Pincha abrió el marcador con un golazo de Edwuin Cetré a los 31 minutos del primer tiempo a través de un remate hacia el sector izquierdo del arco del Canalla, cuando a ambos equipos se les dificultaba generar situaciones claras para convertir.

En tanto, Ángel Di María tuvo una chance para conseguir el empate luego de un centro peligroso pero la pelota pegó en el palo, por lo que no pudo igualar el cruce.

Estudiantes festejo vs Rosario Central Estudiantes festejó contra Rosario Central. X (@afa) En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Ariel Holan dominó el juego pero no logró pisar el área rival con insistencia para lastimar la defensa de Estudiantes. Lo más peligroso ocurrió cuando Alejo Véliz conectó de cabeza sobre el final del partido y el palo le negó el gol. Por otro lado, el árbitro Pablo Dóvalo expulsó a Mikel Amondarain por doble amonestación.

Con el triunfo sobre Rosario Central, ahora el equipo de Eduardo Domínguez enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero por los cuartos de final del Clausura, luego de que el Ferroviario derrotara 2-1 a San Lorenzo.