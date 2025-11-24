24 de noviembre de 2025 Inicio
No es Boca, tampoco River: en este equipo argentino podría jugar Mauro Icardi

El delantero del Galatasaray termina su contrato en junio de 2026, pero podría rescindirlo antes y adelantar su regreso al país. Fuera de los dos grandes, otro club está decidido a repatriarlo.

Mauro Icardi podría irse del Galatasaray a fin de año.

  • El regreso de Mauro Icardi al fútbol argentino suena cada vez con más fuerza.
  • El delantero tiene contrato con el Galatasaray hasta junio de 2026, pero podría rescindirlo antes por motivos familiares y deportivos.
  • Más allá de Boca y River, otro interesado en ficharlo es Newell's, club del que es hincha.
  • El candidato a presidente Cristian D'Amico iría por su pase en caso de ganar las elecciones del 14 de diciembre.

¿Mauro Icardi vuelve al fútbol argentino? Los rumores suenan cada vez con más fuerza y, según parece, tendrían sustento en la realidad. El delantero terminará su vínculo con el Galatasaray a mediados de 2026 y, por razones tanto familiares como deportivas, Argentina sería el destino elegido para seguir su carrera.

Aunque se habló mucho de Boca y River, una de las posibilidades más concretas es que llegue a Newell's, club del que es hincha. De todas maneras, cualquier tipo de negociación tendría que darse después del 14 de diciembre, cuando el club celebrará las elecciones para definir a la nueva comisión directiva.

"Lo más probable es que Icardi termine su vínculo a fin de año, que se rescinda de común acuerdo", informó Leo Paradizo en Lape Social Club. "Si Cristian D'Amico es presidente de Newell's Old Boys, Mauro Icardi es el jugador apuntado", agregó en alusión al candidato del Movimiento Rojinegro Querido.

Según el periodista, el deseo de D’Amico estaría respaldado por su "gran relación" con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, más el aporte millonario de "un grupo de inversores". "Gran parte de esa plata la pondrían para hacer el esfuerzo de traer a Mauro Icardi a Argentina", subrayó.

Mauro Icardi Newell's Newells Galatasaray

El club argentino en el que tiene "prohibido" jugar Mauro Icardi

Mauro Icardi estuvo de visita en Argentina para acompañar a su novia, Eugenia "La China" Suárez, durante la promoción de su nueva serie. Sin embargo, la conversación también giró alrededor de su futuro en el fútbol, y la actriz reveló que hay un club argentino donde el delantero tiene "prohibido" jugar.

"Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado. Boca prohibidísimo", aseguró la China, fanática del Millonario, durante la entrevista que le hizo Mario Pergolini en Otro Día Perdido. "Yo soy de Newell's, así que no tengo nada que ver", se despegó Icardi.

Consultado sobre el club rosarino, el delantero reconoció: "Varias veces ya me llamaron para volver, pero me queda todavía… Yo hice toda mi vida en Europa desde chico, así que…", deslizó, dando a entender que buscaría seguir al menos unos años más en el viejo continente.

