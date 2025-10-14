14 de octubre de 2025 Inicio
El look total dark con el que Mauro Icardi deslumbró en el otoño turco

El futbolista argentino disfruta de su estadía en el Galatasaray y su vida junto a la China Suárez, aunque su futuro en Turquía está en duda.

Icardi disfruta de su paso por Estambul.

Icardi disfruta de su paso por Estambul.

Hace meses que Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de una etapa de equilibrio entre lo profesional y lo personal en Turquía. El futbolista argentino continúa consolidado como una de las figuras más importantes del Galatasaray, mientras la actriz organiza su vida familiar junto a sus tres hijos y acompaña al delantero en su nueva etapa en Estambul. Juntos, se muestran activos en redes sociales, donde comparten momentos de su rutina y hasta de sus looks, que no pasan desapercibidos.

En los últimos días, la pareja volvió a ser noticia por una producción de fotos que capturó la esencia del otoño turco. Icardi sorprendió con un look total dark que combinó elegancia, minimalismo y una impronta muy marcada. Vestido con un pullover negro ajustado, pantalón del mismo tono y detalles en gris oscuro, el delantero reafirmó su estilo sobrio y moderno, acorde al clima gris y ventoso de Estambul. Su cabello rubio platinado, característico en los últimos meses, aportó el contraste perfecto que acentuó la estética del conjunto.

icardi look

La publicación, acompañada por el mensaje “Un domingo en el Bósforo”, rápidamente generó un impacto en redes. En las imágenes, Icardi se muestra relajado, posando junto al emblemático paisaje del río y con una expresión tranquila que combina con el ambiente otoñal.

icardi look 2

Por su parte, la China Suárez también se destacó por su estilo, como es de costumbre. En las fotos, lució un tapado de cuero negro oversize, lentes oscuros y un peinado natural con ondas suaves, apostando por una estética sofisticada. La actriz completó el look con un suéter de cuello alto y una actitud que equilibra glamour y naturalidad, consolidando a la pareja como una de las más influyentes del panorama internacional.

Mauro Icardi, cerca de volver a la Serie A

Mientras disfruta de su presente en Turquía, Icardi vuelve a estar en el radar del fútbol italiano. En los últimos días, medios deportivos del país europeo, como La Stampa, informaron que el Torino comenzó a evaluar seriamente la posibilidad de ficharlo en el próximo mercado de pases. El delantero argentino, pieza clave del Galatasaray, estaría dispuesto a analizar un regreso a la Serie A, donde vivió los mejores años de su carrera.

El contrato de Icardi con el club turco finaliza en junio, y su elevada ficha —cercana a los seis millones de euros netos por temporada— es uno de los motivos por los cuales el Galatasaray no descarta negociar su salida anticipada. De concretarse, el Torino podría sumar a un delantero con experiencia, liderazgo y una eficacia probada: el argentino suma cinco goles en siete partidos de liga, lo que da un promedio de un tanto cada 64 minutos.

mauro icardi

Para el equipo que dirige Marco Baroni, la llegada de Icardi sería un refuerzo estratégico. Actualmente, el conjunto piamontés atraviesa dificultades ofensivas, con rendimientos irregulares de sus atacantes principales. El ex Inter y Sampdoria, con más de 120 goles en la Serie A, aportaría el salto de calidad que necesita el club para mejorar su desempeño en la segunda mitad de la temporada.

Más allá de lo deportivo, el posible regreso del delantero a Italia también tiene un componente emocional. Tras su separación definitiva de Wanda Nara, Icardi busca estar más cerca de sus hijas y reencontrarse con el entorno que marcó sus mejores años como profesional. Con 32 años y un presente futbolístico sólido, el argentino atraviesa una etapa de madurez que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, esta vez de vuelta en el país que lo vio consagrarse como uno de los goleadores más temidos de Europa.

