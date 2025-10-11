Dos ex River y un ex Boca: los 3 futbolistas de Flamengo que Racing ya enfrentó en el pasado

11 de octubre de 2025 Inicio
Racing y Flamengo se preparan para medirse en un duelo durísimo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. No son completos desconocidos: esta será la octava vez que se crucen en su historia y, además, el plantel brasileño incluye a tres futbolistas que la Academia ya enfrentó en el pasado.

Uno de ellos es el arquero Agustín Rossi, que en el fútbol argentino defendió el arco de Boca, Chacarita y Lanús. También pasó por Estudiantes de La Plata, club al que justamente dejó afuera en los cuartos de final tras atajar dos penales, uno a Gastón Benedetti y otro a Santiago Ascacíbar.

El segundo, de pasado en River, es el mediocampista Nicolás De la Cruz. El uruguayo llegó a Flamengo en enero de 2024, después de siete exitosos años en el club de Núñez durante los cuales anotó 36 goles y ganó 12 títulos, incluida la histórica Copa Libertadores 2018.

Agustín Rossi Flamengo

El último viejo conocido es el mediocampista colombiano Jorge Carrascal, quien fue compañero de De la Cruz en River entre 2019 y 2022. Tras jugar 81 partidos y ganar cinco títulos, pasó por el CSKA Moscú y el Dínamo Moscú antes de llegar a Flamengo en agosto de este año.

Cuándo juegan Racing y Flamengo por la Libertadores 2025

La Conmebol dio a conocer los días y horarios en que Racing enfrentará a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido de ida será el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el Maracaná, mientras que la vuelta se jugará el miércoles 29 a la misma hora en el Cilindro de Avellaneda.

El ganador se enfrentará al equipo que surja del cruce entre Liga de Quito y Palmeiras, que se verán las caras el jueves 23 a las 21:30 y el jueves 30, en el mismo horario, primero en Ecuador y después en Brasil. La gran final será el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

