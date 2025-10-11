Dos ex River y un ex Boca: los 3 futbolistas de Flamengo que Racing ya enfrentó en el pasado

Racing y Flamengo se preparan para medirse en un duelo durísimo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. No son completos desconocidos: esta será la octava vez que se crucen en su historia y, además, el plantel brasileño incluye a tres futbolistas que la Academia ya enfrentó en el pasado.
Uno de ellos es el arquero Agustín Rossi, que en el fútbol argentino defendió el arco de Boca, Chacarita y Lanús. También pasó por Estudiantes de La Plata, club al que justamente dejó afuera en los cuartos de final tras atajar dos penales, uno a Gastón Benedetti y otro a Santiago Ascacíbar.
El segundo, de pasado en River, es el mediocampista Nicolás De la Cruz. El uruguayo llegó a Flamengo en enero de 2024, después de siete exitosos años en el club de Núñez durante los cuales anotó 36 goles y ganó 12 títulos, incluida la histórica Copa Libertadores 2018.
El último viejo conocido es el mediocampista colombiano Jorge Carrascal, quien fue compañero de De la Cruz en River entre 2019 y 2022. Tras jugar 81 partidos y ganar cinco títulos, pasó por el CSKA Moscú y el Dínamo Moscú antes de llegar a Flamengo en agosto de este año.
Cuándo juegan Racing y Flamengo por la Libertadores 2025
La Conmebol dio a conocer los días y horarios en que Racing enfrentará a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido de ida será el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el Maracaná, mientras que la vuelta se jugará el miércoles 29 a la misma hora en el Cilindro de Avellaneda.
El ganador se enfrentará al equipo que surja del cruce entre Liga de Quito y Palmeiras, que se verán las caras el jueves 23 a las 21:30 y el jueves 30, en el mismo horario, primero en Ecuador y después en Brasil. La gran final será el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.