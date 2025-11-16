16 de noviembre de 2025 Inicio
En River no pudo hacer goles y ahora atraviesa un gran presente en el exterior

Durante su paso por Núñez vivió una sequía goleadora y le costó adaptarse a su nuevo club. Sin embargo, volvió a subir su nivel y se destaca en un contexto complicado.

Este futbolista juega actualmente en el Fortaleza de Brasil.

Este futbolista juega actualmente en el Fortaleza de Brasil.

  • Adam Bareiro vive un gran momento en Fortaleza, donde anotó cuatro goles en los últimos siete partidos.
  • El delantero paraguayo es figura en un contexto complicado, ya que el equipo está en zona de descenso directo.
  • Pasó por River durante el segundo semestre de 2024.
  • Su rendimiento fue bajo: jugó 16 partidos y no convirtió goles.

El Campeonato Brasileño de Serie A, más conocido como Brasileirão, entró en etapa de definiciones con dos clubes importantes en zona de descenso directo. Uno es el Santos de Neymar y otro es Fortaleza, donde un ex River se destaca por su gran momento a pesar del contexto.

Se trata de Adam Bareiro, que pasó por el Millonario durante el segundo semestre de 2024 y no pudo hacer ningún gol. El paraguayo llegó al club brasileño en julio de este año y, dos meses después, Martín Palermo asumió como director técnico. En un equipo complicado, el delantero viene cumpliendo.

Fortaleza está en el puesto 19 de 20 equipos y acumula cuatro empates consecutivos, pero Bareiro anotó en tres de ellos: le convirtió a Santos, Ceará y Gremio. En total, lleva cuatro goles en los últimos siete partidos y es una de las esperanzas del club para salvarse del descenso.

Adam Bareiro

El paso de Adam Bareiro por River

Adam Bareiro fue presentado como refuerzo de River en julio de 2024, cuando el director técnico todavía era Martín Demichelis. Venía de un gran paso por San Lorenzo de Almagro, donde había anotado 40 goles en 120 partidos, y el club de Núñez lo compró por unos u$s4 millones.

"Vino una oferta muy buena por mí. Yo creo que al club le dejé económicamente un dinero muy importante, que fue una de mis intenciones siempre. De todas las ofertas, la de River fue la más alta. Hace ocho meses no cobraba un salario en San Lorenzo y me las arreglaba con mis ahorros", contó el jugador.

Sin embargo, en el Millonario no cumplió con las expectativas: jugó 16 partidos, apenas 6 de ellos como titular, y no anotó ningún gol en esos 567 minutos. En enero de este año se fue cedido al Al Rayyan de Qatar y en julio fue fichado por Fortaleza, que pagó u$s1.8 millones por el 50% de su pase.

