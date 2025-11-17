Turismo en Argentina: el pueblo del norte que tiene paisajes soñados y nadie conoce

Este destino se trata de uno de los asentamientos más antiguos de nuestro país.

• Londres, fundado en 1558, es uno de los pueblos más antiguos de Argentina y destaca por su historia colonial y su nombre de origen inglés.

• Su mayor atractivo es El Shincal de Quimivil, un sitio arqueológico inca conocido como la “Machu Picchu argentina”.

• Se ubica cerca de Belén y a 280 km de la capital catamarqueña, con acceso por rutas nacionales asfaltadas y seguras.

Londres, un pequeño pueblo de Catamarca con un nombre que sorprende a propios y extraños, se ubica como uno de los nuevos destinos del turismo en el norte argentino. Este rincón catamarqueño, fundado en 1558, es uno de los pueblos más antiguos del país y guarda una historia colonial única ligada a un homenaje a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa del rey Felipe II de España, en dónde es posible ver tanto tradiciones locales como paisajes de montaña que llaman la atención a quienes lo visitan.

Entre sus principales atractivos se encuentra el sitio arqueológico de El Shincal de Quimivil, conocido como la "Machu Picchu argentina", que fue un relevante centro administrativo inca con plazas, caminos y restos de edificios ceremoniales. La cordillera del Ambato rodea esta localidad atravesada por ríos y arroyos, creando un entorno que invita tanto al descanso como a la exploración de sus paisajes naturales.

Para los viajeros que buscan destinos poco explorados con historia y naturaleza, Londres ofrece una nueva propuesta con gastronomía típica catamarqueña, actividades al aire libre y un legado cultural que lo convierte en uno de los pueblos más singulares de nuestro pais. En este lugar, los turistas pueden realizar caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta o disfrutar de la tranquilidad del río Quimivil.

Dónde queda Londres, Catamarca

Londres se encuentra ubicado en la provincia de Catamarca, a pocos kilómetros de la localidad de Belén. Fundado en 1558 por Juan Pérez de Zurita, este pueblo debe su particular nombre a un homenaje realizado a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa del rey Felipe II de España, lo que explica por qué comparte denominación con la famosa capital europea.

Pese a su nombre británico, se trata de uno de los asentamientos más antiguos de nuestro país. El pueblo está rodeado por la cordillera del Ambato y atravesado por ríos y arroyos que conforman un paisaje de montaña, mezclando naturaleza e historia en un entorno que resulta ideal tanto para quienes buscan tranquilidad como para los fanáticos de la aventura.

Qué puedo hacer en Londres, Catamarca

Londres ofrece diversas propuestas para los visitantes interesados en historia, naturaleza y cultura:

Explorar el sitio arqueológico de El Shincal de Quimivil, considerado la "Machu Picchu argentina", que conserva plazas, caminos y restos de edificios ceremoniales de lo que fue un importante centro administrativo inca

Realizar caminatas por los senderos que rodean el pueblo, aprovechando los paisajes de la cordillera del Ambato

Disfrutar de cabalgatas que permiten conocer los alrededores del pueblo en contacto directo con la naturaleza

Recorrer los caminos en bicicleta para descubrir los rincones más pintorescos de la zona

Descansar junto al río Quimivil, un lugar perfecto para refrescarse y compartir momentos en familia

Degustar la gastronomía típica catamarqueña, destacando platos tradicionales como tamales, empanadas y cabrito.

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Se puede acceder a Londres desde San Fernando del Valle de Catamarca, ubicada a aproximadamente 280 kilómetros de distancia. El viaje en auto dura alrededor de cuatro horas transitando por la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 40, que ofrecen un recorrido con vistas panorámicas de los cerros catamarqueños.

Otra alternativa es partir desde Belén, que se encuentra a tan solo 15 kilómetros y funciona como punto de conexión estratégico para quienes llegan en micro desde distintas localidades del país. El trayecto es completamente asfaltado y seguro.