17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo del norte que tiene paisajes soñados y nadie conoce

Este destino se trata de uno de los asentamientos más antiguos de nuestro país.

Por
En este lugar se encuentra el sitio arqueológico conocido como la Machu Picchu argentina.

En este lugar se encuentra el sitio arqueológico conocido como la "Machu Picchu argentina.

Argentina.gob.ar

• Londres, fundado en 1558, es uno de los pueblos más antiguos de Argentina y destaca por su historia colonial y su nombre de origen inglés.

Se estrenó una plaza particular que conmemora la última Copa del mundo y es el primer patio de juegos temático dedicado a la Selección Argentina
Te puede interesar:

Cuál es la plaza particular que está en Buenos Aires y conmemora la última Copa del mundo

• Su mayor atractivo es El Shincal de Quimivil, un sitio arqueológico inca conocido como la “Machu Picchu argentina”.

• Rodeado por la cordillera del Ambato, ofrece caminatas, cabalgatas, bicicleta y descanso junto al río Quimivil.

• Se ubica cerca de Belén y a 280 km de la capital catamarqueña, con acceso por rutas nacionales asfaltadas y seguras.

Londres, un pequeño pueblo de Catamarca con un nombre que sorprende a propios y extraños, se ubica como uno de los nuevos destinos del turismo en el norte argentino. Este rincón catamarqueño, fundado en 1558, es uno de los pueblos más antiguos del país y guarda una historia colonial única ligada a un homenaje a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa del rey Felipe II de España, en dónde es posible ver tanto tradiciones locales como paisajes de montaña que llaman la atención a quienes lo visitan.

Entre sus principales atractivos se encuentra el sitio arqueológico de El Shincal de Quimivil, conocido como la "Machu Picchu argentina", que fue un relevante centro administrativo inca con plazas, caminos y restos de edificios ceremoniales. La cordillera del Ambato rodea esta localidad atravesada por ríos y arroyos, creando un entorno que invita tanto al descanso como a la exploración de sus paisajes naturales.

Para los viajeros que buscan destinos poco explorados con historia y naturaleza, Londres ofrece una nueva propuesta con gastronomía típica catamarqueña, actividades al aire libre y un legado cultural que lo convierte en uno de los pueblos más singulares de nuestro pais. En este lugar, los turistas pueden realizar caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta o disfrutar de la tranquilidad del río Quimivil.

Londres catamarca

Dónde queda Londres, Catamarca

Londres se encuentra ubicado en la provincia de Catamarca, a pocos kilómetros de la localidad de Belén. Fundado en 1558 por Juan Pérez de Zurita, este pueblo debe su particular nombre a un homenaje realizado a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa del rey Felipe II de España, lo que explica por qué comparte denominación con la famosa capital europea.

Pese a su nombre británico, se trata de uno de los asentamientos más antiguos de nuestro país. El pueblo está rodeado por la cordillera del Ambato y atravesado por ríos y arroyos que conforman un paisaje de montaña, mezclando naturaleza e historia en un entorno que resulta ideal tanto para quienes buscan tranquilidad como para los fanáticos de la aventura.

Qué puedo hacer en Londres, Catamarca

Londres ofrece diversas propuestas para los visitantes interesados en historia, naturaleza y cultura:

  • Explorar el sitio arqueológico de El Shincal de Quimivil, considerado la "Machu Picchu argentina", que conserva plazas, caminos y restos de edificios ceremoniales de lo que fue un importante centro administrativo inca
  • Realizar caminatas por los senderos que rodean el pueblo, aprovechando los paisajes de la cordillera del Ambato
  • Disfrutar de cabalgatas que permiten conocer los alrededores del pueblo en contacto directo con la naturaleza
  • Recorrer los caminos en bicicleta para descubrir los rincones más pintorescos de la zona
  • Descansar junto al río Quimivil, un lugar perfecto para refrescarse y compartir momentos en familia
  • Degustar la gastronomía típica catamarqueña, destacando platos tradicionales como tamales, empanadas y cabrito.
Londres Catamarca

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Se puede acceder a Londres desde San Fernando del Valle de Catamarca, ubicada a aproximadamente 280 kilómetros de distancia. El viaje en auto dura alrededor de cuatro horas transitando por la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 40, que ofrecen un recorrido con vistas panorámicas de los cerros catamarqueños.

Otra alternativa es partir desde Belén, que se encuentra a tan solo 15 kilómetros y funciona como punto de conexión estratégico para quienes llegan en micro desde distintas localidades del país. El trayecto es completamente asfaltado y seguro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El complejo termal está emplazado en un entorno natural a metros del río.

Agendá para el verano: está cerca de Buenos Aires y tiene piletas y termas

Quarta Praia ofrece aguas cristalinas, tranquilidad y un entorno natural ideal para descansar.

Cuál es la playa brasileña que está cerca de varias islas y es un paraíso para visitar

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

escapada amazonica: cual es la playa brasilena que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Rating Cero

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

La actriz dejó ver señales de un nuevo romance sin confirmarlo abiertamente.

Se separó por una infidelidad y ahora estaría en pareja: de qué famosa se trata

Su precio accesible la convirtió en una alternativa tentadora para cientos de seguidores.

Este es el perfume favorito de Pampita: cuánto sale

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por estar filmando un video arriba del avión.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en un aeropuerto de Estados Unidos: qué pasó

Además de presentar los nominados, el panel de DDD debatirá sobre las ternas.

Programa especial de Duro De Domar: conocé a todos los nominados para los Martín Fierro de Cable 2025

últimas noticias

play
Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Hace 6 minutos
play
Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Hace 6 minutos
Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

Hace 7 minutos
play

Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

Hace 9 minutos
Se estrenó una plaza particular que conmemora la última Copa del mundo y es el primer patio de juegos temático dedicado a la Selección Argentina

Cuál es la plaza particular que está en Buenos Aires y conmemora la última Copa del mundo

Hace 10 minutos