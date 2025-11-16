Trompadas, patadas y represión a los jugadores; Deportivo Madryn-Morón terminó en batalla campal: El conjunto aurinegro se clasificó a la final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División al vencer por 1-0 al Gallo. Al término del partido, los jugadores se trenzaron a golpes y la policía local reprimió con gas pimienta. Por







El partido terminó en escándalo.

Deportivo Madryn se clasificó este domingo a la final del Torneo Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Primera División al vencer como local por 1-0 a Deportivo Morón, en un encuentro cuya culminación se vio empañada por un escandaloso enfrentamiento masivo entre jugadores, cuerpos técnicos y allegados de ambos equipos, que requirió la intervención policial. La victoria del equipo chubutense desató una furia que transformó el campo de juego en una verdadera batalla campal.

El único gol del encuentro, decisivo para el pase de Madryn, contrastó con el clima de tensión creciente que dominó el desarrollo del partido. La fricción aumentó notablemente, especialmente en el segundo tiempo, cuando las decisiones arbitrales exacerbaron los ánimos. El "Gallito" sufrió la expulsión de Joaquín Livera por un codazo, y posteriormente, los jugadores de Morón reclamaron una tarjeta roja para Ezequiel Montagna por una plancha, aunque el árbitro solo exhibió la amarilla, generando un profundo malestar en el elenco bonaerense.

Embed ❗️ESCÁNDALO EN EL ASCENSO: PABLO ECHAVARRÍA ROBÓ A MORÓN Y EL “CHIQUI” TAPIA FESTEJA



❌Se jugó sin transmisión de @TyCSports para poder operar



✌️El referí cobró un foul inexistente en el 1-0 y no echó a uno de Deportivo Madryn por planchazo



Terminaron todos a las trompadas pic.twitter.com/CN58nRlLux — ✪ Guido AKD (@GuidoNewsAR) November 16, 2025 El desenlace fue caótico. Apenas el árbitro señaló el final del partido y con la victoria asegurada para Madryn, se desató un tumulto inicial en el centro del campo de juego. Rápidamente, la situación se descontroló, con la adición de integrantes de los cuerpos técnicos y allegados, desembocando en una serie de imágenes violentas que incluyeron corridas, forcejeos, trompadas y patadas, prolongándose por varios minutos ante la mirada de los espectadores.

Ante la magnitud de los incidentes, la Policía debió intervenir para intentar separar a los protagonistas. Sin embargo, en medio del descontrol y el enfrentamiento directo con los futbolistas, la situación escaló dramáticamente cuando los agentes reprimieron con gas pimienta contra los jugadores de Morón en la entrada del túnel que conduce a los vestuarios, marcando el punto más álgido de la violencia.

Embed La Policía de la provincia de Chubut reprimió con gas pimienta a los futbolistas de Morón en pleno campo de juego. Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, es el hermano de Gustavo Sastre, actual intendente de Puerto Madryn. La AFA, responsable por echarle nafta al fuego. pic.twitter.com/xJfiT3IKPz — Roberto Parrottino (@rparrottino) November 16, 2025 La utilización del agente químico tuvo consecuencias directas en varios deportistas. Múltiples futbolistas de Morón terminaron tendidos en el césped, visiblemente afectados por el gas pimienta, pidiendo asistencia médica y sufriendo las secuelas del químico. Algunos de ellos debieron ser atendidos de urgencia por el cuerpo médico del club para mitigar los efectos de la sustancia en medio de la conmoción generalizada.