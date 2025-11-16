Trompadas, patadas y represión a los jugadores; Deportivo Madryn-Morón terminó en batalla campal:

Deportivo Madryn se clasificó este domingo a la final del Torneo Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Primera División al vencer como local por 1-0 a Deportivo Morón, en un encuentro cuya culminación se vio empañada por un escandaloso enfrentamiento masivo entre jugadores, cuerpos técnicos y allegados de ambos equipos, que requirió la intervención policial. La victoria del equipo chubutense desató una furia que transformó el campo de juego en una verdadera batalla campal.
El único gol del encuentro, decisivo para el pase de Madryn, contrastó con el clima de tensión creciente que dominó el desarrollo del partido. La fricción aumentó notablemente, especialmente en el segundo tiempo, cuando las decisiones arbitrales exacerbaron los ánimos. El "Gallito" sufrió la expulsión de Joaquín Livera por un codazo, y posteriormente, los jugadores de Morón reclamaron una tarjeta roja para Ezequiel Montagna por una plancha, aunque el árbitro solo exhibió la amarilla, generando un profundo malestar en el elenco bonaerense.
El desenlace fue caótico. Apenas el árbitro señaló el final del partido y con la victoria asegurada para Madryn, se desató un tumulto inicial en el centro del campo de juego. Rápidamente, la situación se descontroló, con la adición de integrantes de los cuerpos técnicos y allegados, desembocando en una serie de imágenes violentas que incluyeron corridas, forcejeos, trompadas y patadas, prolongándose por varios minutos ante la mirada de los espectadores.
Ante la magnitud de los incidentes, la Policía debió intervenir para intentar separar a los protagonistas. Sin embargo, en medio del descontrol y el enfrentamiento directo con los futbolistas, la situación escaló dramáticamente cuando los agentes reprimieron con gas pimienta contra los jugadores de Morón en la entrada del túnel que conduce a los vestuarios, marcando el punto más álgido de la violencia.
La utilización del agente químico tuvo consecuencias directas en varios deportistas. Múltiples futbolistas de Morón terminaron tendidos en el césped, visiblemente afectados por el gas pimienta, pidiendo asistencia médica y sufriendo las secuelas del químico. Algunos de ellos debieron ser atendidos de urgencia por el cuerpo médico del club para mitigar los efectos de la sustancia en medio de la conmoción generalizada.
Cómo se definirá el Reducido de la Primera Nacional
Deportivo Madryn se clasificó a la final del Reducido por el segundo ascenso a Primera División, luego de que la serie ante Morón concluyera con un empate 1-1, logrando el pase por contar con ventaja deportiva. En la instancia decisiva, el "Aurinegro" se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.
La final se disputará en un formato de doble partido. El primer encuentro se jugará en la provincia de Córdoba, mientras que la revancha se llevará a cabo en Puerto Madryn. Si al finalizar el partido de vuelta el resultado global permanece igualado, el segundo ascenso se definirá mediante una tanda de penales.