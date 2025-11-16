River empató 0-0 con Vélez y dejó muy comprometida su clasificación a la Copa Libertadores 2026 El Millonario, que buscaba un triunfo que podría ser clave para su aspiración de jugar la Copa Libertadores 2026, igualó con el Fortín en el estadio José Amalfitani. Por







River visita a Vélez en Liniers. X (@RiverPlate) River visita a Vélez en Liniers. C5N

River empató 0-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 16 del grupo B del torneo Clausura 2025. El Millonario buscaba dar vuelta la página tras la derrota con Boca en el Superclásico ya que debe conseguir la victoria para volver al puesto de repechaje de clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que el Fortín pretende el triunfo para finalizar tercero en la fase regular. El árbitro fueLeandro Rey Hilfer.

En el inicio del primer tiempo, River dominó el juego a través de las participaciones de Juan Fernando Quintero, cuyo principal rol es conectar al resto de los mediocampistas con los delanteros, como en un pase exquisito a Sebastián Driussi, aunque el delantero desperdició la oportunidad ya que su remate salió desviado por encima del travesaño.

En tanto, Giuliano Galoppo tuvo otra posibilidad para convertir un gol con un remate desde afuera del área, que fue contenido por Tomás Marchiori, mientras que Maximiliano Salas contó con una nueva chance después de un contraataque de Milton Casco, pero su disparo se fue por el lado izquierdo del arco de Vélez. El Millonario se hizo fuerte en la mitad de la cancha en los primeros minutos y ganó varios duelos individuales.

El Fortín, por su parte, buscó reaccionar con un cabezazo de Jano Gordon y un tiro de Maher Carrizo que Franco Armani desvió espectacularmente al córner. De esta manera, el equipo de Guillermo Barros Schelotto comenzó a pisar fuertemente en el campo de juego y equiparó el desarrollo del cotejo con las intervenciones de Manuel Lanzini, quien mejoró su nivel con los minutos.ó

No obstante, pese a los avances de Vélez, el conjunto de Núñez contó con otra chance para abrir el marcador mediante Driussi luego de un centro de Salas pero su disparo se elevó demasiado.