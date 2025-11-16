River empató 0-0 con Vélez y dejó muy comprometida su clasificación a la Copa Libertadores 2026

River empató 0-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 16 del grupo B del torneo Clausura 2025. El Millonario buscaba dar vuelta la página tras la derrota con Boca en el Superclásico ya que debe conseguir la victoria para volver al puesto de repechaje de clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que el Fortín pretende el triunfo para finalizar tercero en la fase regular. El árbitro fueLeandro Rey Hilfer.
En el inicio del primer tiempo, River dominó el juego a través de las participaciones de Juan Fernando Quintero, cuyo principal rol es conectar al resto de los mediocampistas con los delanteros, como en un pase exquisito a Sebastián Driussi, aunque el delantero desperdició la oportunidad ya que su remate salió desviado por encima del travesaño.
En tanto, Giuliano Galoppo tuvo otra posibilidad para convertir un gol con un remate desde afuera del área, que fue contenido por Tomás Marchiori, mientras que Maximiliano Salas contó con una nueva chance después de un contraataque de Milton Casco, pero su disparo se fue por el lado izquierdo del arco de Vélez. El Millonario se hizo fuerte en la mitad de la cancha en los primeros minutos y ganó varios duelos individuales.
El Fortín, por su parte, buscó reaccionar con un cabezazo de Jano Gordon y un tiro de Maher Carrizo que Franco Armani desvió espectacularmente al córner. De esta manera, el equipo de Guillermo Barros Schelotto comenzó a pisar fuertemente en el campo de juego y equiparó el desarrollo del cotejo con las intervenciones de Manuel Lanzini, quien mejoró su nivel con los minutos.ó
No obstante, pese a los avances de Vélez, el conjunto de Núñez contó con otra chance para abrir el marcador mediante Driussi luego de un centro de Salas pero su disparo se elevó demasiado.
Gallardo dispuso varias modificaciones en el equipo titular luego de la caída 2-0 con Boca en la Bombonera y que Miguel Borja y Paulo Díaz no integren la lista de concentrados, después de los cuestionamientos por sus niveles. Además, Enzo Pérez y Quintero vuelven a ser titulares después de que fueran suplentes contra el Xeneize, mientras que Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña están suspendidos.
Por su parte, Barros Schelotto resolvió que tras la derrota 2-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, Tomás Cavanagh reemplace a Elías Gómez, Tomás Galván a Diego Valdés y Lanzini a Francisco Pizzini.
El Millonario afronta el partido ya clasificado a los playoff del Clausura por el empate 1-1 entre San Lorenzo y Sarmiento y su principal objetivo es ingresar a la Copa Libertadores. Para esto, necesita derrotar al equipo de Liniers y que Argentinos Juniors pierda con Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. En caso de que esto suceda y Lanús gane la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y River ingresará a la fase de grupos.
Vélez vs. River, por el torneo Clausura 2025: formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Tomás Galván, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Manuel Lanzini; Maher Carrizo y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.