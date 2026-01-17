Rodrigo De Paul sigue imponiendo moda: la chomba y la gorra que le aportó un toque distinto a su look Llamó la atención con un look canchero y relajado de vacaciones pero muy colorido. Por + Seguir en







Rodrigo De Paul tiene un nuevo tatuaje, que comparte con Tini. Instagram @rodridepaul

De Paul compartió un resumen de fotos del 2025 y sus deseos para el 2026.

Se mostró con una chomba azul vibrante con rayas rosas y negras y un fondo colorido en una verdulería.

Completó su estilo "desprolijo" con una gorra con efecto desgastado.

Tini y De Paul confirmaron su unión con un tatuaje compartido de tres corazones. Rodrigo De Paul volvió a encender las redes con un carrusel de fotos de momentos del 2025. El futbolista compartió un mensaje sentido, agradeciendo por el año vivido y expresó sus buenos deseos para el 2026.

Fotos con familia, amigos, y dentro de la cancha. Sin embargo, fue la primera foto la que llamó la atención, por lo colorido del fondo y el particular look de De Paul que parece decir “modo vacaciones activado”.

La chomba se robó todas las miradas, y es que es difícil de pasar inadvertida; de color azul vibrante, adornada con finas rayas horizontales en tonos negro y rosa. Además, se trata de una prenda poco frecuente en los looks del futbolista, que suele optar por remeras oversize.

Rodri De Paul Instagram De Paul optó por una gorra oscura con el logotipo de Planet Hollywood con un acabado sutilmente desgastado. Este accesorio es una pieza clave en su vestuario habitual, otorgándole ese aire “desprolijo” pero con estilo, que define su marca personal. Un look distinto, colorido y relajado, que dio de qué hablar.

De Paul y Tini mostraron el mismo tatuaje que tienen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelven a confirmar la solidez de su relación con un romántico y significativo gesto durante sus recientes vacaciones en Tulum, México. En la despedida de su escapada paradisíaca, la pareja sorprendió a sus seguidores al revelar que comparten el mismo diseño en su piel: tres corazones rojos.