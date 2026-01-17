17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Rodrigo De Paul sigue imponiendo moda: la chomba y la gorra que le aportó un toque distinto a su look

Llamó la atención con un look canchero y relajado de vacaciones pero muy colorido.

Por
Rodrigo De Paul tiene un nuevo tatuaje

Rodrigo De Paul tiene un nuevo tatuaje, que comparte con Tini.

Instagram @rodridepaul
  • De Paul compartió un resumen de fotos del 2025 y sus deseos para el 2026.
  • Se mostró con una chomba azul vibrante con rayas rosas y negras y un fondo colorido en una verdulería.
  • Completó su estilo "desprolijo" con una gorra con efecto desgastado.
  • Tini y De Paul confirmaron su unión con un tatuaje compartido de tres corazones.

Rodrigo De Paul volvió a encender las redes con un carrusel de fotos de momentos del 2025. El futbolista compartió un mensaje sentido, agradeciendo por el año vivido y expresó sus buenos deseos para el 2026.

De Paul sorprendió en la playa con una camiseta del ascenso argentino.
Te puede interesar:

El look playero de De Paul: se puso la camiseta de un equipo argentino que no es Racing

Fotos con familia, amigos, y dentro de la cancha. Sin embargo, fue la primera foto la que llamó la atención, por lo colorido del fondo y el particular look de De Paul que parece decir “modo vacaciones activado”.

La chomba se robó todas las miradas, y es que es difícil de pasar inadvertida; de color azul vibrante, adornada con finas rayas horizontales en tonos negro y rosa. Además, se trata de una prenda poco frecuente en los looks del futbolista, que suele optar por remeras oversize.

Rodri De Paul

De Paul optó por una gorra oscura con el logotipo de Planet Hollywood con un acabado sutilmente desgastado. Este accesorio es una pieza clave en su vestuario habitual, otorgándole ese aire “desprolijo” pero con estilo, que define su marca personal. Un look distinto, colorido y relajado, que dio de qué hablar.

De Paul y Tini mostraron el mismo tatuaje que tienen

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelven a confirmar la solidez de su relación con un romántico y significativo gesto durante sus recientes vacaciones en Tulum, México. En la despedida de su escapada paradisíaca, la pareja sorprendió a sus seguidores al revelar que comparten el mismo diseño en su piel: tres corazones rojos.

tatuaje De Paul - Tini

El futbolista del Inter Miami lució el tatuaje en su abdomen y compartió un vídeo en sus redes mientras se lo tatuaban. Se trata de un diseño que fue realizado a partir de un dibujo que hizo la propia cantante en la piel de su pareja. Por su parte,Tini mostró su versión del "matching tattoo" en la zona de la clavícula y el hombro.

Los seguidores captaron rápidamente la coincidencia en las recientes fotos compartidas en el Instagram personal de cada uno, y estallaron los comentarios y los likes. Algunos inclusive especulan con la posibilidad de un embarazo por el número de corazones (3).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El equipo del Muñeco afrontará su segundo partido.

Segunda presentación de River: enfrenta a Peñarol en Maldonado

El mediocampista llega a Gimnasia y Tiro de Salta luego de un recorrido irregular en los últimos años.

El ex Racing que jugó en España y seguirá su carrera en un equipo de Primera Nacional

El paraguayo Gabriel Ávalos se destapó con dos goles.
play

Con un doblete de Ávalos, Independiente cerró el verano con un triunfo por 2-0 frente a Montevideo Wanderers

El flamante refuerzo de Vélez viene de Almería de España.

Al ritmo de Bizarrap, Vélez anunció a su flamante incorporación

El entrenador Fernando Diniz tiene 51 años.

El momento más desopilante del fútbol brasileño: una cucaracha se coló en la conferencia de un entrenador

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Rating Cero

El regreso a una estética de sus inicios y el compromiso social reciente volvieron a colocar a la artista en el centro de la escena pública.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.

Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padre

La famosa recordó las imágenes de sus hijos en medio del océano y que pudieron ser una tragedia fatal.

"Pensé que los perdía": el desgarrador relato de Evangelina Anderson sobre el día que sus hijos casi mueren ahogados

La estrella de cine rompió el silencio y dejó mal parado al cineasta.
play

"No era lo suficientemente bella": Jennifer Lawrence reveló que Quentin Tarantino la rechazó

últimas noticias

El Presidente junto al artista.

Milei cantó con Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y agradeció a Córdoba

Hace 5 minutos
un truco sencillo se destacó por su eficacia y por el excelente resultado final que ofrece.

Este es el truco perfecto para que la carne no te quede seca y sorprender a todos

Hace 14 minutos
Trump invitó a Milei a integrar Board of Peace, la organización para resolver conflictos globales

Trump invitó a Milei a integrar "Board of Peace", la organización para resolver conflictos globales

Hace 30 minutos
El equipo del Muñeco afrontará su segundo partido.

Segunda presentación de River: enfrenta a Peñarol en Maldonado

Hace 41 minutos
El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera.

Cómo evoluciona la salud Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

Hace 48 minutos