11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El look de Neymar que rompió el esquema de las redes: lució un outfit muy callejero

Una elección que marcó tendencia fuera de la cancha. El brasileño sigue influyendo tanto en la moda como en el fútbol.

Por
El conjunto dejó a al vista una búsqueda de identidad personal.

El conjunto dejó a al vista una búsqueda de identidad personal.

Instagram @pleybyney
  • Neymar volvió a marcar tendencia con un outfit urbano que generó repercusión inmediata en redes sociales.
  • El futbolista apostó por un estilo callejero, relajado y alineado con las corrientes actuales de la moda.
  • La elección estética reforzó su perfil como referente fuera de la cancha.
  • En paralelo, Santos confirmó la extensión de su vínculo hasta fines de 2026.

El look de Neymar volvió a llamar la atención en redes sociales y se transformó en tema de conversación entre sus seguidores y especialistas en moda. Lejos de los looks clásicos asociados al fútbol de élite, el brasileño sorprendió con una propuesta de fuerte impronta urbana que rápidamente se volvió viral.

Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.
Te puede interesar:

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

En esta aparición, el delantero se inclinó por prendas amplias, cortes cómodos y una paleta sobria, con guiños claros al street style. La elección de piezas holgadas, sumadas a zapatillas protagonistas y capas livianas, construyó una imagen descontracturada pero cuidada, fiel a una estética callejera que gana cada vez más espacio entre las celebridades.

El conjunto dejó a al vista una búsqueda de identidad personal, con influencias del hip hop y la moda urbana contemporánea. Sin recurrir a excesos, Neymar logró transmitir frescura y actitud, consolidando un estilo que rompe con esquemas tradicionales y refuerza su rol como figura influyente también fuera del campo de juego.

Neymar

Neymar renovó su contrato con Santos

Santos anunció de manera oficial la renovación de contrato de Neymar, quien continuará ligado al club hasta diciembre de 2026. La confirmación llegó luego de varios indicios en redes sociales y despejó las dudas sobre su futuro inmediato luego de un año marcado por desafíos físicos.

El propio futbolista celebró el nuevo acuerdo con un mensaje emotivo, en el que destacó el apoyo recibido y su identificación con el club. Luego de someterse a una artroscopia de rodilla antes de las fiestas, el atacante continúa con su recuperación, con la mira puesta en volver en plenitud.

Neymar

Si bien se especulaba con una extensión más corta, finalmente las partes acordaron un vínculo hasta el cierre de la temporada. En su regreso al fútbol brasileño durante 2025, Neymar disputó 28 encuentros, convirtió 11 goles y aportó 4 asistencias, siendo clave en la recta final para que el equipo evitara el descenso. Santos cerró el año en el puesto 12 del Brasileirao y aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River afronta la primera prueba de la pretemporada 2026.

Con la ilusión renovada, River arranca el 2026 poniéndose a prueba ante Millonarios

Minoungou se transformó en símbolo de superación tras perder la visión de su ojo izquierdo y mantenerse en la élite.

La historia del delantero que tiene un solo ojo y goleó a Messi en una final

El DT deberá someterse a una larga recuperación.

Zubeldía fue operado con éxito del corazón, pero tendrá una recuperación más extensa de lo previsto

Gastón Ávila regresa a Rosario Central tras su paso por Europa y Brasil, cedido desde Ajax con opción de compra.

No es Carboni: el futbolista con paso europeo que llegó a la Argentina para jugar en 2026

Montiel y Abaldo, los autores de los goles en independiente.

Independiente reaccionó rápido y superó por 2-1 a Alianza Lima en su primer amistoso de verano

Ramy Bensebaini, una de las figuras de Argelia, se agarra la cabeza.
play

Alerta para la Selección: Nigeria dio el golpe y eliminó a Argelia de la Copa Africana

Rating Cero

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad
play

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.
play

Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 34 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 58 minutos
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 58 minutos
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 59 minutos
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 59 minutos