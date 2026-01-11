El look de Neymar que rompió el esquema de las redes: lució un outfit muy callejero Una elección que marcó tendencia fuera de la cancha. El brasileño sigue influyendo tanto en la moda como en el fútbol. Por + Seguir en







El conjunto dejó a al vista una búsqueda de identidad personal. Instagram @pleybyney

Neymar volvió a marcar tendencia con un outfit urbano que generó repercusión inmediata en redes sociales.

El futbolista apostó por un estilo callejero, relajado y alineado con las corrientes actuales de la moda.

La elección estética reforzó su perfil como referente fuera de la cancha.

En paralelo, Santos confirmó la extensión de su vínculo hasta fines de 2026. El look de Neymar volvió a llamar la atención en redes sociales y se transformó en tema de conversación entre sus seguidores y especialistas en moda. Lejos de los looks clásicos asociados al fútbol de élite, el brasileño sorprendió con una propuesta de fuerte impronta urbana que rápidamente se volvió viral.

En esta aparición, el delantero se inclinó por prendas amplias, cortes cómodos y una paleta sobria, con guiños claros al street style. La elección de piezas holgadas, sumadas a zapatillas protagonistas y capas livianas, construyó una imagen descontracturada pero cuidada, fiel a una estética callejera que gana cada vez más espacio entre las celebridades.

El conjunto dejó a al vista una búsqueda de identidad personal, con influencias del hip hop y la moda urbana contemporánea. Sin recurrir a excesos, Neymar logró transmitir frescura y actitud, consolidando un estilo que rompe con esquemas tradicionales y refuerza su rol como figura influyente también fuera del campo de juego.

Neymar Instagram Neymar renovó su contrato con Santos Santos anunció de manera oficial la renovación de contrato de Neymar, quien continuará ligado al club hasta diciembre de 2026. La confirmación llegó luego de varios indicios en redes sociales y despejó las dudas sobre su futuro inmediato luego de un año marcado por desafíos físicos.

El propio futbolista celebró el nuevo acuerdo con un mensaje emotivo, en el que destacó el apoyo recibido y su identificación con el club. Luego de someterse a una artroscopia de rodilla antes de las fiestas, el atacante continúa con su recuperación, con la mira puesta en volver en plenitud.

Neymar Redes sociales Si bien se especulaba con una extensión más corta, finalmente las partes acordaron un vínculo hasta el cierre de la temporada. En su regreso al fútbol brasileño durante 2025, Neymar disputó 28 encuentros, convirtió 11 goles y aportó 4 asistencias, siendo clave en la recta final para que el equipo evitara el descenso. Santos cerró el año en el puesto 12 del Brasileirao y aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2026.