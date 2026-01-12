12 de enero de 2026 Inicio
El look de Giuliano Simeone que se robó las miradas: lo clásico no pasa de moda

El delantero de la Selección argentina y el Atlético de Madrid deslumbró con un conjunto total black muy simple y limpio, pero con un toque de sofisticación.

Por
  • Giuliano Simeone compartió una foto junto a su novia, Irene Ariza.
  • El delantero del Atlético de Madrid sorprendió con un look clásico y relajado, pero al mismo tiempo elegante.
  • Eligió una camisa negra de estilo simple y relajado.
  • La combinó con un pantalón del mismo tono para sumar sofisticación.

La temporada de fútbol sigue a pleno en Europa, pero, en medio de la actividad, las principales ligas se tomaron unos días de descanso para celebrar las Fiestas. Este fue el caso de Giuliano Simeone, que se robó todas las miradas con un look clásico que no pasa de moda.

El delantero de 22 años acaba de llegar al fútbol italiano.
El delantero del Atlético de Madrid y de la Selección argentina publicó una foto junto a su novia, Irene Ariza, en la que lució una camisa negra de tela fluida y ligera, sin botones, con un corte de estilo relajado y las mangas arremangadas, un detalle que aportó un toque casual a un conjunto más formal.

La combinó con un pantalón también negro, del mismo estilo y confeccionado con la misma tela, de manera que el look total black creó una armonía visual y un efecto de continuidad en el atuendo. El estilo limpio y moderno resultó ideal para resaltar la silueta sin sacrificar comodidad.

Los números de Giuliano Simeone en Atlético de Madrid

Giuliano Simeone supo encontrar un equilibrio en el Atlético de Madrid: convivir con el peso de su apellido y la responsabilidad de tener como entrenador a su padre, Diego "Cholo" Simeone; y, al mismo tiempo, construir su propio perfil individual como jugador, el mismo que lo terminó llevando a la Selección argentina.

"Siempre trato de trabajar para crecer, ser mejor jugador y darle al Atlético mi 100%. De ahí intento mejorar cualquier defecto o potenciar mis virtudes", explicó el delantero de 22 años a Marca. "Recién arranco, quiero hacer mi camino, esto es paso a paso", agregó, evitando comparaciones con su familia.

En lo que va de la temporada, Giuliano jugó 25 partidos con el Colchonero, repartidos entre LaLiga y Champions League, en los que marcó tres goles y aportó siete asistencias. Con la Selección, donde hizo su debut en noviembre de 2024, lleva nueve partidos y un gol.

