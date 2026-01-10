El look del Cuti Romero que vuelve a poner en escena a las prendas en color crema El defensor cordobés de la Selección argentina compartió su lado más familiar en un reciente posteo en sus redes sociales junto a sus hijos, Valentino y Lucy, y llamó la atención con su look de entrecasa. Por + Seguir en







Cuti Romero, futbolista de la Selección Argentina.

Cristian "Cuti" Romero compartió su faceta más familiar y relajada junto a sus hijos en su casa.

Su look de "confort doméstico" destacó por un cárdigan de punto trenzado color crema.

Tras la derrota 3-2 ante Bournemouth, el defensor lanzó una dura crítica contra la dirigencia del Tottenham.

El cordobés escribió un posteo en el que señaló que los directivos no dan la cara en las crisis y solo aparecen en los éxitos para "decir mentiras". Fuera de la rigurosidad y la firmeza que muestra en la defensa del Tottenham y de la Selección Argentina, Cristian "Cuti" Romero deja ver su faceta más tierna y sofisticada en la intimidad de su hogar. En un posteo reciente en sus redes sociales, el futbolista se mostró compartiendo un lindo momento con sus hijos Valentino y Lucy.

En la foto, tomada seguramente por su esposa Karen Cavaller, donde se lo ve cargando a sus dos hijos, el futbolista cordobés eligió un look que equilibra a la perfección el confort doméstico con las tendencias de moda actuales. La pieza central del atuendo es un cardigan de punto trenzado en color crema, poniendo nuevamente en escena este tono.

Cuti romero @cutiromero2 Esta prenda con cierre frontal, sin duda destaca por su textura artesanal que transmite una sensación inmediata de calidez y hogar. El "Cuti" combinó con unos jeans de lavado claro, con un corte relajado, ideal para el contexto de entrecasa en el que fue tomada la foto.

La bronca de Cuti Romero en Tottenham Después de la derrota del 3-2 frente al Bournemouth, el "Cuti" Romero utilizó sus redes sociales para expresar una fuerte autocrítica y, fundamentalmente, lanzar una dura acusación contra la dirigencia del club londinense. El defensor argentino asumió la responsabilidad que les toca a los futbolistas por el mal momento, pero subrayó que el problema estructural es más profundo y data de algunos años.

Cuti Romero Tottenham “En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”, escribió en su cuenta de Instagram.

A pesar del evidente enojo contra los directivos y la tensión interna del club, el campeón del mundo cerró su mensaje con un llamado a la unidad del grupo, instando a sus compañeros a "trabajar más duro y avanzar todos juntos" para intentar revertir la situación deportiva del equipo.