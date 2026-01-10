10 de enero de 2026 Inicio
El look del Cuti Romero que vuelve a poner en escena a las prendas en color crema

El defensor cordobés de la Selección argentina compartió su lado más familiar en un reciente posteo en sus redes sociales junto a sus hijos, Valentino y Lucy, y llamó la atención con su look de entrecasa.

Cuti Romero

Cuti Romero, futbolista de la Selección Argentina. 

  • Cristian "Cuti" Romero compartió su faceta más familiar y relajada junto a sus hijos en su casa.
  • Su look de "confort doméstico" destacó por un cárdigan de punto trenzado color crema.
  • Tras la derrota 3-2 ante Bournemouth, el defensor lanzó una dura crítica contra la dirigencia del Tottenham.
  • El cordobés escribió un posteo en el que señaló que los directivos no dan la cara en las crisis y solo aparecen en los éxitos para "decir mentiras".

Fuera de la rigurosidad y la firmeza que muestra en la defensa del Tottenham y de la Selección Argentina, Cristian "Cuti" Romero deja ver su faceta más tierna y sofisticada en la intimidad de su hogar. En un posteo reciente en sus redes sociales, el futbolista se mostró compartiendo un lindo momento con sus hijos Valentino y Lucy.

En la foto, tomada seguramente por su esposa Karen Cavaller, donde se lo ve cargando a sus dos hijos, el futbolista cordobés eligió un look que equilibra a la perfección el confort doméstico con las tendencias de moda actuales. La pieza central del atuendo es un cardigan de punto trenzado en color crema, poniendo nuevamente en escena este tono.

Cuti romero

Esta prenda con cierre frontal, sin duda destaca por su textura artesanal que transmite una sensación inmediata de calidez y hogar. El "Cuti" combinó con unos jeans de lavado claro, con un corte relajado, ideal para el contexto de entrecasa en el que fue tomada la foto.

La bronca de Cuti Romero en Tottenham

Después de la derrota del 3-2 frente al Bournemouth, el "Cuti" Romero utilizó sus redes sociales para expresar una fuerte autocrítica y, fundamentalmente, lanzar una dura acusación contra la dirigencia del club londinense. El defensor argentino asumió la responsabilidad que les toca a los futbolistas por el mal momento, pero subrayó que el problema estructural es más profundo y data de algunos años.

Cuti Romero Tottenham

“En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”, escribió en su cuenta de Instagram.

A pesar del evidente enojo contra los directivos y la tensión interna del club, el campeón del mundo cerró su mensaje con un llamado a la unidad del grupo, instando a sus compañeros a "trabajar más duro y avanzar todos juntos" para intentar revertir la situación deportiva del equipo.

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.
play

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

