Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reapareció en su cuenta para anunciar que "retomamos contacto por esta vía". ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", convocó.

Luego de casi un año y medio del bloqueo impuesto por Nicolás Maduro a la aplicación X (ex-Twitter) en Venezuela , la presidenta encargada Delcy Rodríguez reapareció en su cuenta para anunciar que "retomamos contacto por esta vía" .

La angustia de la esposa de Germán Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela: "Pedimos una fe de vida"

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!" , escribió la funcionaria.

El mensaje llegó horas después de que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hiciera una publicación en la plataforma anunciando el regreso de representantes oficiales a esa red social , bloqueada en agosto de 2024 por orden de Nicolás Maduro en medio de la controversia por los comicios presidenciales de julio.

En aquel entonces, el presidente, hoy detenido en Nueva York, había expresado: "[El dueño de X, Elon] Musk incita al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento entre venezolanos" . Fue en respuesta a las declaraciones donde Musk manifestaba que "el país sudamericano se merece algo mucho mejor" y calificaba al líder chavista como alguien "que no es un buen tipo".

Por su parte, Cabello empleó su cuenta oficial en la red social X para enviar un mensaje de saludo y apoyo al pueblo venezolano y a la comunidad internacional interesada en el devenir del país.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", escribió, y concluyó: "Nosotros venceremos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcabellor/status/2011150562499444966&partner=&hide_thread=false Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) January 13, 2026

La angustia de la esposa de Germán Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela: "Pedimos una fe de vida"

La esposa del abogado Germán Giuliani, otro argentino detenido en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, expuso su angustia por la situación del hombre luego de que fuera arrestado en el país caribeño en mayo de 2025 acusado de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

En diálogo con Radio Mitre, Virginia Rivero recordó el momento en el que Giuliani fue arrestado por las autoridades venezolanas: "Fue a Venezuela por trabajo. Se fue el 5 de abril y el 21 de mayo lo detuvieron. Le preguntaron el nombre y al escuchar el acento argentino lo secuestraron. Me enteré por un medio de comunicación, estaba en el trabajo, fue el viernes 23 de mayo y me llamó Cancillería para informarme la noticia".

En tal sentido, advirtió que se mantiene comunicado. "En este momento, de mi esposo no tengo información. Sé que está en Yare 2. Desde el 21 de diciembre que lo trasladaron, estaba en Caracas, no tengo información de él. No tengo ningún dato. Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida", expresó.