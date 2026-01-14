Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cayó el bloqueo de Nicolás Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reapareció en su cuenta para anunciar que "retomamos contacto por esta vía". ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", convocó.

Por
Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).

Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).

Germán Giuliani permanece detenido en Venezuela.
Te puede interesar:

La angustia de la esposa de Germán Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela: "Pedimos una fe de vida"

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió la funcionaria.

El mensaje llegó horas después de que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hiciera una publicación en la plataforma anunciando el regreso de representantes oficiales a esa red social, bloqueada en agosto de 2024 por orden de Nicolás Maduro en medio de la controversia por los comicios presidenciales de julio.

En aquel entonces, el presidente, hoy detenido en Nueva York, había expresado: "[El dueño de X, Elon] Musk incita al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento entre venezolanos". Fue en respuesta a las declaraciones donde Musk manifestaba que "el país sudamericano se merece algo mucho mejor" y calificaba al líder chavista como alguien "que no es un buen tipo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2011243016011592041&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Cabello empleó su cuenta oficial en la red social X para enviar un mensaje de saludo y apoyo al pueblo venezolano y a la comunidad internacional interesada en el devenir del país.

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", escribió, y concluyó: "Nosotros venceremos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcabellor/status/2011150562499444966&partner=&hide_thread=false

La angustia de la esposa de Germán Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela: "Pedimos una fe de vida"

La esposa del abogado Germán Giuliani, otro argentino detenido en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, expuso su angustia por la situación del hombre luego de que fuera arrestado en el país caribeño en mayo de 2025 acusado de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

En diálogo con Radio Mitre, Virginia Rivero recordó el momento en el que Giuliani fue arrestado por las autoridades venezolanas: "Fue a Venezuela por trabajo. Se fue el 5 de abril y el 21 de mayo lo detuvieron. Le preguntaron el nombre y al escuchar el acento argentino lo secuestraron. Me enteré por un medio de comunicación, estaba en el trabajo, fue el viernes 23 de mayo y me llamó Cancillería para informarme la noticia".

En tal sentido, advirtió que se mantiene comunicado. "En este momento, de mi esposo no tengo información. Sé que está en Yare 2. Desde el 21 de diciembre que lo trasladaron, estaba en Caracas, no tengo información de él. No tengo ningún dato. Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida", expresó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno venezolano liberó a tres presos españoles.

En medio de la tensión con EEUU, Venezuela liberó a tres presos españoles: quiénes son

Presos políticos liberados en Venezuela.

El gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Trump y Machado se verán cara a cara en Washington.

Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca

La presencia de Corina Machado con el Papa León no figuraba en la agenda previa

El papa León XIV se reunió con María Corina Machado

Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en La Crisálida, que fueron excarceladas en la madrugada del lunes.

Controversia por la cifra de presos políticos liberados en Venezuela

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

Venezuela habilitó las visitas en la cárcel donde está detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo

Rating Cero

Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Con Avengers: Doomsday prevista para diciembre y Avengers: Secret Wars cerrando la saga en 2027, el tiempo corre en contra de ambos personajes. La pregunta ya no es cuándo volverán, sino si Marvel se atreverá a apostar de verdad por ellos.

¿Tienen futuro? Qué pasa con Marvel y la continuación de Blade y She-Hulk

La serie escondida de Netflix que sorprende por su misterio.
play

Está escondida en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es infravalorada: la serie thriller que es buenísima

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.
play

De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix

Vicuña fue perjudicado por el cambio de horario de los programas. 

La drástica decisión de El Trece con Benjamín Vicuña y su programa: "Le sacan..."

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Joe Keery, de Stranger Things: sorprendió a todo el mundo

últimas noticias

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Hace 18 minutos
Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).

Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

Hace 23 minutos
play

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Hace 41 minutos
El 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Cambio climático: aseguran que 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Hace 1 hora
Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Hace 1 hora