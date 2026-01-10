La dirigencia define un recambio estructural en la zona central del campo y consolida un proyecto deportivo con eje sudamericano.

Real Madrid decidió redoblar su apuesta de cara al período posterior al Mundial 2026 con un objetivo concreto: resolver definitivamente la crisis en el mediocampo que se abrió tras las salidas de Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro. Desde el cierre de ese ciclo, el club no logró encontrar futbolistas capaces de asumir con continuidad el control del juego, una falencia que condicionó el funcionamiento colectivo.

En ese contexto, la dirigencia blanca identificó a dos mediocampistas de la Selección argentina como las piezas indicadas para cubrir ese vacío estructural. La estrategia apunta a una incorporación doble y planificada, pensada para jerarquizar una zona clave del campo que sigue sin respuestas claras, aun después de varios intentos fallidos de recambio en las últimas temporadas.

Los apuntados para heredar el control de la zona media son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister , dos mediocampistas con presente destacado en la Premier League y recorrido probado en contextos de máxima exigencia. Ambos aparecen como respuestas concretas a una necesidad estructural que el club arrastra desde la disolución del histórico tridente que dominó el mediocampo durante años.

El recambio en el mediocampo es una prioridad en el proyecto deportivo del Real Madrid tras un ciclo dominante en el fútbol europeo.

En el análisis interno, la dirigencia entiende que el problema no fue la falta de intentos, sino la ausencia de perfiles capaces de ordenar, distribuir y sostener el ritmo del juego con continuidad. En ese marco, los dos argentinos reúnen cualidades complementarias que explican por qué el interés es específico y no genérico.

Enzo Fernández , actual capitán y referente de Chelsea , se consolidó como un mediocampista total, con capacidad de distribución, despliegue físico y lectura táctica para conectar líneas. Su rol como eje en la transición defensa-ataque lo posiciona como una pieza central para un equipo que necesita recuperar autoridad en esa zona. No obstante, su situación contractual representa un desafío de gran magnitud, ya que la cláusula de rescisión fijada en 250 millones de euros condiciona cualquier negociación.

Alexis Mac Allister, por su parte, atraviesa un momento de plena madurez futbolística en Liverpool, donde se afirmó como uno de los organizadores más influyentes del fútbol inglés. Su inteligencia posicional, precisión en el pase y capacidad para interpretar distintos ritmos de partido lo convierten en una alternativa ideal para asumir la conducción del juego en escenarios de alta presión.

La apuesta por ambos mediocampistas responde a una planificación de largo plazo, pensada para cerrar definitivamente una etapa de transición inconclusa. El contexto del mercado posterior al Mundial aparece como una oportunidad estratégica para ejecutar una inversión que permita restablecer el equilibrio y el control en una zona clave del campo.

Enzo y Alexis en la selección Los dos mediocampistas de la Selección Argentina aparecen como las opciones mejor posicionadas para reordenar el juego. @futbolscan

En paralelo, la estructura deportiva definió un plan específico para Franco Mastantuono, con el objetivo de que recupere continuidad tras una pubalgia que frenó su progresión, aunque sin desviar el foco principal del proyecto, centrado en reforzar el mediocampo con jerarquía probada.