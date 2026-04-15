El jugador que pasó a ser una promesa de River a ser un héroe de Malvinas: quién es y cuál es su historia

Un exdelantero atravesó un conflicto bélico, retomó su carrera deportiva y hoy reconstruyó su presente lejos de las canchas.

Gustavo De Luca fue convocado a la guerra cuando jugaba en la reserva de River.

El protagonista es Gustavo De Luca , un exfutbolista que pasó de ser una promesa en las inferiores de River a convertirse en excombatiente durante la Guerra de Malvinas en 1982 , antes de retomar su carrera profesional. Su historia sintetiza el cruce entre el deporte y uno de los momentos más dramáticos del país.

Fue convocado a la guerra en 1982 cuando jugaba en la reserva de River

Su historia combina deporte y conflicto bélico en uno de los episodios más sensibles de la historia argentina. Mientras buscaba consolidarse en el fútbol, fue convocado al servicio militar y enviado al frente , donde vivió situaciones límite. Aquella experiencia marcaría para siempre su vida personal y profesional.

Tras regresar, logró reinsertarse en el fútbol profesional , construyendo una trayectoria tanto en Argentina como en el exterior, en una carrera marcada por la resiliencia. El deporte, según su propio testimonio, fue clave para dejar atrás los peores recuerdos del conflicto.

Nacido el 13 de febrero de 1962 en Buenos Aires , De Luca se formó en las divisiones inferiores de River Plate , donde compartió plantel con figuras que luego tendrían destacadas trayectorias. En abril de 1982 , cuando formaba parte de la reserva, fue convocado a la guerra . Durante el conflicto, sufrió una herida de bala y lesiones por esquirlas , en un contexto de escasez de recursos y condiciones adversas.

Tras su regreso, intentó continuar en River, pero una lesión en la rodilla y el contexto posterior a la guerra limitaron sus oportunidades. A partir de 1983 , inició su recorrido por el ascenso argentino en clubes como Nueva Chicago, All Boys y Douglas Haig .

Su mejor versión llegó en Chile, donde brilló como goleador. En 1987, se destacó en Santiago Wanderers con 16 goles, y luego repitió logros en la primera división con Deportes La Serena. También tuvo pasos por Colo Colo, donde ganó la Recopa Sudamericana en 1992.

Su vida después del retiro

Las lesiones lo obligaron a retirarse a los 34 años, tras una carrera que se extendió más de lo previsto luego de vivir una guerra. Luego de colgar los botines, intentó continuar vinculado al fútbol mediante la dirección técnica. Sin embargo, su camino tomó otro rumbo.

Gustavo de Luca 2 Tras retirarse, reorientó su vida hacia el sector inmobiliario.

Tras capacitarse, decidió dedicarse al negocio inmobiliario, actividad que mantiene hasta la actualidad gracias a inversiones realizadas durante su etapa como futbolista. Lejos del protagonismo deportivo, su historia permanece como un ejemplo de superación, marcada por la capacidad de reinventarse tras atravesar una experiencia extrema.