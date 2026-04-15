15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El jugador que pasó a ser una promesa de River a ser un héroe de Malvinas: quién es y cuál es su historia

Un exdelantero atravesó un conflicto bélico, retomó su carrera deportiva y hoy reconstruyó su presente lejos de las canchas.

Por
Gustavo De Luca fue convocado a la guerra cuando jugaba en la reserva de River.

Gustavo De Luca fue convocado a la guerra cuando jugaba en la reserva de River.

  • Fue convocado a la guerra en 1982 cuando jugaba en la reserva de River

  • Sufrió heridas en combate y logró sobrevivir a condiciones extremas

  • Desarrolló una carrera en el ascenso argentino y en el exterior

  • Tras retirarse, cambió de rumbo y se dedica al rubro inmobiliario

El protagonista es Gustavo De Luca, un exfutbolista que pasó de ser una promesa en las inferiores de River a convertirse en excombatiente durante la Guerra de Malvinas en 1982, antes de retomar su carrera profesional. Su historia sintetiza el cruce entre el deporte y uno de los momentos más dramáticos del país.

¿Gallardo con nueva novia?
Te puede interesar:

Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

Su historia combina deporte y conflicto bélico en uno de los episodios más sensibles de la historia argentina. Mientras buscaba consolidarse en el fútbol, fue convocado al servicio militar y enviado al frente, donde vivió situaciones límite. Aquella experiencia marcaría para siempre su vida personal y profesional.

Tras regresar, logró reinsertarse en el fútbol profesional, construyendo una trayectoria tanto en Argentina como en el exterior, en una carrera marcada por la resiliencia. El deporte, según su propio testimonio, fue clave para dejar atrás los peores recuerdos del conflicto.

Gustavo de Luca 3
El exdelantero sufrió heridas durante el conflicto en Malvinas.

El exdelantero sufrió heridas durante el conflicto en Malvinas.

Gustavo De Luca y su paso por el fútbol

Nacido el 13 de febrero de 1962 en Buenos Aires, De Luca se formó en las divisiones inferiores de River Plate, donde compartió plantel con figuras que luego tendrían destacadas trayectorias. En abril de 1982, cuando formaba parte de la reserva, fue convocado a la guerra. Durante el conflicto, sufrió una herida de bala y lesiones por esquirlas, en un contexto de escasez de recursos y condiciones adversas.

Tras su regreso, intentó continuar en River, pero una lesión en la rodilla y el contexto posterior a la guerra limitaron sus oportunidades. A partir de 1983, inició su recorrido por el ascenso argentino en clubes como Nueva Chicago, All Boys y Douglas Haig.

Su mejor versión llegó en Chile, donde brilló como goleador. En 1987, se destacó en Santiago Wanderers con 16 goles, y luego repitió logros en la primera división con Deportes La Serena. También tuvo pasos por Colo Colo, donde ganó la Recopa Sudamericana en 1992.

Su vida después del retiro

Las lesiones lo obligaron a retirarse a los 34 años, tras una carrera que se extendió más de lo previsto luego de vivir una guerra. Luego de colgar los botines, intentó continuar vinculado al fútbol mediante la dirección técnica. Sin embargo, su camino tomó otro rumbo.

Gustavo de Luca 2
Tras retirarse, reorientó su vida hacia el sector inmobiliario.

Tras retirarse, reorientó su vida hacia el sector inmobiliario.

Tras capacitarse, decidió dedicarse al negocio inmobiliario, actividad que mantiene hasta la actualidad gracias a inversiones realizadas durante su etapa como futbolista. Lejos del protagonismo deportivo, su historia permanece como un ejemplo de superación, marcada por la capacidad de reinventarse tras atravesar una experiencia extrema.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Darío Herrera dirigirá por séptima vez un River vs. Boca, elclásico más importante del país

Confirmaron a Darío Herrera para el River - Boca: todas sus polémicas en el Superclásico y el historial completo

River jugará frente a Carabobo en el Monumental desde las 21:30

Con la cabeza puesta en el Superclásico, un River muleto recibe a Carabobo por la Sudamericana

River debuta como local en la Copa Sudamericana 2026. 

¿DirecTV o ESPN? Quién transmite River - Carabobo por TV y cómo verlo online

Lautaro Rivero es una pieza clave de River.

River renovó el contrato de una de sus figuras: su cláusula de rescisión es de u$s100 millones

River y Boca volverán a jugar en el Monumental.

El Superclásico ya tiene árbitro: Darío Herrera fue el elegido

Los socios de River tendrán que realizar la fila virtual desde las 10 para sacar la entrada para el Superclásico

Se ponen a la venta las entradas para el Superclásico: a qué hora arranca y cómo comprar

Rating Cero

La pareja, recientemente, se vió envuelta en una polémica que trascendió en los medios

¿Mica Viciconte y Fabián Cubero en crisis? Qué habría desatado los problemas en la pareja

A más de dos décadas de su separación, el recuerdo de Mambrú continúa presente.

Qué pasó con Mambrú: la banda que la rompió en los 2000s

Rochi Igarzabal anunció su casamiento con Milton Cámara.

Rochi Igarzabal anunció su casamiento con Milton Cámara

Brad Pitt sorprendió con un look más oscuro y desalineado durante el rodaje.

El increíble cambio que tuvo que hacer Brad Pitt para un nuevo proyecto

Adria Arjona estará en la secuela de Superman.

No se pudo: Adria Arjona le ganó el papel a Eva de Dominici y se sumará a la secuela de Superman

¿Gallardo con nueva novia?

Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

últimas noticias

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Qué costo tiene hacer la VTV en CABA en abril 2026

Hace 9 minutos
Gustavo De Luca fue convocado a la guerra cuando jugaba en la reserva de River.

El jugador que pasó a ser una promesa de River a ser un héroe de Malvinas: quién es y cuál es su historia

Hace 11 minutos
Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024. 

La Justicia confirmó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia

Hace 11 minutos
Conocé las actividades de Turismo que podés hacer en esta zona de Buenos Aires

Qué hacer por Retiro si recién llegas a Buenos Aires

Hace 12 minutos
La pareja, recientemente, se vió envuelta en una polémica que trascendió en los medios

¿Mica Viciconte y Fabián Cubero en crisis? Qué habría desatado los problemas en la pareja

Hace 12 minutos