18 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Dos estudiantes fueron hallados sin vida en Rosario: investigan un posible femicidio seguido de suicidio

Sophia Civarelli apareció sin vida con un corte en el cuello y su novio, Valentín Alcida, falleció tras arrojarse desde un octavo piso. Los investigadores analizan el caso como un ataque violento contra la joven y posterior decisión fatal.

Por
Sophia Civarelli y Valentín Alcida

Sophia Civarelli y Valentín Alcida, los estudiantes que fueron hallados sin vida en Rosario. 

Redes sociales

Una pareja de estudiantes de 22 años fue hallada sin vida este viernes en la ciudad de Rosario. Sophia Civarelli y Valentín Alcida cursaban la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y los investigadores analizan un posible femicidio seguido de suicidio, ante el hallazgo de la chica con una herida cortante.

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.
Te puede interesar:

Furor por Ricky Martin en Argentina: llegó al país con sus hijos en la previa de sus shows

El joven sobrevivió a la caída desde el octavo piso de un edificio ubicado en la calle 3 de Febrero al 1100, pero murió poco después en el Hospital Clemente Álvarez. Una amiga de Alcida alertó al 911 sobre la muerte de Sophia, tras recibir una llamada del estudiante antes de lanzarse al vacío.

De acuerdo a lo que informó La Capital, Alcida le explicó a su allegada que su novia se había suicidado e intentó rescatarla con un torniquete. En el domicilio donde fue encontrada la joven, la Policía secuestró un cuchillo junto a una nota donde el novio manifestaba su intención de morir por no haber logrado salvar a su pareja.

Los vecinos del edificio en el que vivía Civarelli explicaron a la fiscalía que no escucharon gritos, golpes ni ningún tipo de ruido extraño durante la tarde del hecho. La fiscal Carla Ranciari ordenó la revisión de los teléfonos celulares de ambos con el fin de recopilar testimonios y pruebas fundamentales para la causa.

Aunque el expediente comenzó bajo la carátula de "muerte dudosa" por la posibilidad de un doble suicidio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a un femicidio. Los especialistas analizan la compatibilidad de las heridas con una agresión externa para llegar a una conclusión más certera sobre esta tragedia que sacude a Rosario.

Quiénes eran los estudiantes que murieron en Rosario

Sophia Civarelli era oriunda de Villa Amelia y residía con Alcida desde hacía pocos meses para evitar los viajes diarios hacia la facultad de Psicología. Valentín Alcida nació en la localidad de Los Surgentes, Córdoba, y utilizaba sus perfiles digitales para dedicarle mensajes de amor constantes a su novia ahora fallecida.

Instagram pareja Rosario
Una de las tantas imágenes que hay de la pareja en sus redes sociales.

Una de las tantas imágenes que hay de la pareja en sus redes sociales.

En sus redes sociales abundaban fotos de la pareja con frases de afecto que no hacían sospechar un desenlace tan violento para los estudiantes. La Justicia busca ahora determinar si existían antecedentes de violencia de género que no fueron denunciados por el entorno de los dos jóvenes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los tres ejemplares bull terrier pertenecen a la familia de la víctima.

Horror en Chubut: intervino en una pelea entre sus tres perros y terminó muerto

Confirmado: El próximo mes tiene varios Feriados y uno es el primer día

Mayo 2026 comenzará el mes con fin de semana largo: a qué se debe

El auto fue encontrado en Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez.

Mar del Plata: tomó el auto de un amigo sin permiso y terminó incrustado contra un paredón

Para asegurarte el efecto buscado, es importante que prestes atención al estado del papel aluminio, así el truco sigue siendo efectivo. Por eso, tené en cuenta reemplazarlo cuando veas que está muy arrugado, sucio, roto o deteriorado.

Por qué ponerle papel aluminio a la escoba puede ser un truco perfecto de limpieza

Más facilidad para el trámite.

Cuál es el nuevo lugar de Mendoza donde podés tramitar la licencia de conducir

play

Colesterol: las claves, los riesgos y qué hay que hacer para que disminuya

Rating Cero

La actriz que interpretó a Sabrina y su presente profesional.

Qué fue de la vida de Sabrina, "la bruja adolescente"

En un programa de streaming se dió a conocer una historia de amor que protagonizó el famoso conductor

Se filtró un romance internacional de Marley y causó furor en redes: ¿cuándo fue?

La última temporada de The boys ya está disponible en Prime Video y es furor.
play

The Boys comenzó su temporada final en Prime Video: qué días salen los capítulos y cuándo termina la serie

El exfutbolista perdió el control en una dinámica grupal.

Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento cruzó a Yipio y la trató de "buchona"

Se los vió a ambos en el Coachella y se rumore un posible vínculo afectivo

¿Kendall Jenner en pareja con Jacob Elordi? Cuáles son los rumores del nuevo romance

Los nietos de la conductora bajaron el tono a la preocupación en el espectáculo.

¿Qué tiene Mirtha Legrand? Nacho y Juana Viale rompieron el silencio sobre su salud

últimas noticias

Los tres ejemplares bull terrier pertenecen a la familia de la víctima.

Horror en Chubut: intervino en una pelea entre sus tres perros y terminó muerto

Hace 12 minutos
play
Enzo volvió a jugar en los Blues, tras un insólito castigo de la dirigencia inglesa.

Alarma en la Selección argentina: Enzo Fernández pidió el cambio y preocupa su estado físico

Hace 17 minutos
Sophia Civarelli y Valentín Alcida, los estudiantes que fueron hallados sin vida en Rosario. 

Dos estudiantes fueron hallados sin vida en Rosario: investigan un posible femicidio seguido de suicidio

Hace 23 minutos
¿Cuáles son los signos que más sentirán la entrada del Sol en Tauro?.

Sol en Tauro: los 5 signos que sentirán con más fuerza el cambio energético del 20 de abril

Hace 28 minutos
De futbolista a actor con paso por Corrientes.

El jugador del fútbol europeo que se retiró y luego trabajó en un teatro de la calle Corrientes

Hace 32 minutos