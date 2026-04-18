Dos estudiantes fueron hallados sin vida en Rosario: investigan un posible femicidio seguido de suicidio Sophia Civarelli apareció sin vida con un corte en el cuello y su novio, Valentín Alcida, falleció tras arrojarse desde un octavo piso. Los investigadores analizan el caso como un ataque violento contra la joven y posterior decisión fatal. Por + Seguir en







Sophia Civarelli y Valentín Alcida, los estudiantes que fueron hallados sin vida en Rosario. Redes sociales

Una pareja de estudiantes de 22 años fue hallada sin vida este viernes en la ciudad de Rosario. Sophia Civarelli y Valentín Alcida cursaban la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y los investigadores analizan un posible femicidio seguido de suicidio, ante el hallazgo de la chica con una herida cortante.

El joven sobrevivió a la caída desde el octavo piso de un edificio ubicado en la calle 3 de Febrero al 1100, pero murió poco después en el Hospital Clemente Álvarez. Una amiga de Alcida alertó al 911 sobre la muerte de Sophia, tras recibir una llamada del estudiante antes de lanzarse al vacío.

De acuerdo a lo que informó La Capital, Alcida le explicó a su allegada que su novia se había suicidado e intentó rescatarla con un torniquete. En el domicilio donde fue encontrada la joven, la Policía secuestró un cuchillo junto a una nota donde el novio manifestaba su intención de morir por no haber logrado salvar a su pareja.

Los vecinos del edificio en el que vivía Civarelli explicaron a la fiscalía que no escucharon gritos, golpes ni ningún tipo de ruido extraño durante la tarde del hecho. La fiscal Carla Ranciari ordenó la revisión de los teléfonos celulares de ambos con el fin de recopilar testimonios y pruebas fundamentales para la causa.

Aunque el expediente comenzó bajo la carátula de "muerte dudosa" por la posibilidad de un doble suicidio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a un femicidio. Los especialistas analizan la compatibilidad de las heridas con una agresión externa para llegar a una conclusión más certera sobre esta tragedia que sacude a Rosario.

Quiénes eran los estudiantes que murieron en Rosario Sophia Civarelli era oriunda de Villa Amelia y residía con Alcida desde hacía pocos meses para evitar los viajes diarios hacia la facultad de Psicología. Valentín Alcida nació en la localidad de Los Surgentes, Córdoba, y utilizaba sus perfiles digitales para dedicarle mensajes de amor constantes a su novia ahora fallecida. Instagram pareja Rosario Una de las tantas imágenes que hay de la pareja en sus redes sociales. Instagram /sophicivarelli En sus redes sociales abundaban fotos de la pareja con frases de afecto que no hacían sospechar un desenlace tan violento para los estudiantes. La Justicia busca ahora determinar si existían antecedentes de violencia de género que no fueron denunciados por el entorno de los dos jóvenes.