18 de abril de 2026 Inicio
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Horror en Chubut: intervino en una pelea entre sus tres perros y terminó muerto

Se trata de un hombre de 65 años, quien quiso separar a tres bull terriers que pertenecen a su familia, y sufrió una mordedura en el muslo izquierdo que le provocó la muerte.

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Los tres ejemplares bull terrier pertenecen a la familia de la víctima.

Los tres ejemplares bull terrier pertenecen a la familia de la víctima.

Un hombre de 65 años murió tras un fatal incidente doméstico el viernes por la tarde en Puerto Madryn, Chubut: intervino en una brutal pelea entre sus tres perros, de raza bull terrier y pertenecientes a la familia, lo que le provocó una mordida letal en su muslo izquierdo.

Los ataques habrían ocurrido durante el fin de semana o en horas de la noche.
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El trágico episodio ocurrió alrededor de las 19 en una vivienda ubicada sobre la calle Espora, cuando los animales comenzaron a pelear entre sí en el interior del predio donde reside la familia del jubilado. En un primer momento, los hijos de la familia lograron separar a los animales. Sin embargo, minutos después el hombre intervino en la situación y fue entonces cuando recibió una grave mordedura por parte de uno de los perros.

A pesar de la agresión, la víctima logró ingresar por sus propios medios al interior del domicilio. No obstante, a los pocos minutos sufrió una descompensación severa y falleció antes de que pudiera recibir asistencia médica de emergencia.

bull terrier puerto madryn

El sábado por la mañana se conocieron los primeros resultados de la autopsia, que aportaron mayores precisiones sobre la causa de la muerte. Según informó ADN Sur, el peritaje determinó que una de las mordeduras le cortó la arteria femoral, lo que desencadenó una hemorragia masiva. La pérdida de sangre fue fatal y el deceso ocurrió a los pocos minutos de la lesión.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, la doctora Ivana Berazategui, quien coordina las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. Personal policial y de criminalística trabajaron en el lugar del incidente para recolectar testimonios y realizar las pericias correspondientes.

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