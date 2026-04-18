18 de abril de 2026 Inicio
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Operativo por el show del padre Guilherme en Plaza de Mayo: qué calles estarán cortadas

El recital comenzará a las 20 y se espera la presencia de una multitud. El sacerdote portugués tocará gratis en homenaje al papa Francisco.

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El dj toca a las 20 en Plaza de Mayo.

El fenómeno del “Cura DJ” llega este sábado a la Ciudad de Buenos Aires con un evento masivo que promete convocar a miles de personas en pleno centro porteño. Conocido como Padre Guillerme, el sacerdote portugués combina música electrónica y fe, y se presentará de manera gratuita desde las 20 en Plaza de Mayo.

El Cura DJ brindará una misa electrónica masiva. 
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Quién es el padre Guilherme, el sacerdote que dará un show gratuito en homenaje a Francisco

Desde temprano, la zona ya muestra un importante despliegue logístico y de seguridad. Según mostró el periodista Sergio Cirigliano en C5N, el escenario fue montado frente a la Catedral Metropolitana, con tres torres de sonido distribuidas sobre la Avenida de Mayo y pantallas ubicadas en puntos estratégicos para permitir la visibilidad a distancia.

Las autoridades estiman que la concurrencia podría ser masiva, por lo que se dispuso un operativo especial que incluirá más presencia policial que la habitual en eventos deportivos de gran convocatoria. Además, unas 350 personas de seguridad privada ya se encuentran trabajando en el lugar.

El tránsito estará completamente restringido en la zona, con cortes que alcanzan avenidas clave como 9 de Julio, Diagonal Norte, Diagonal Sur y Avenida de Mayo. También se instalaron puestos de hidratación y cerca de 50 baños químicos para asistir al público durante la jornada.

Cura DJ en Plaza de Mayo: cronograma del recital del padre Guilherme

La actividad comenzará a las 16 con una misa en la plaza, en las inmediaciones de la Pirámide de Mayo. A partir de las 18 se espera la llegada masiva de público, mientras que el show principal del Cura DJ está previsto entre las 20 y la medianoche.

El evento no solo atraerá a fieles, sino también a fanáticos de la música electrónica, muchos de ellos organizados en grupos que viajarán desde distintas provincias, y a turistas extranjeros que llegan especialmente para presenciar el espectáculo.

Quién es el padre Guilherme, el sacerdote que dará un show gratuito en homenaje a Francisco

La Plaza de Mayo se prepara para recibir un evento sin precedentes que fusiona la fe, la electrónica y el recuerdo de una de las figuras más influyentes de la historia argentina. Este sábado 18 de abril, el centro de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de un espectáculo gratuito en homenaje al Papa Francisco, a un año de la muerte de Jorge Bergoglio.

El protagonista de esta cita singular es Guilherme Peixoto, un sacerdote portugués que rompió todos los moldes tradicionales bajo el alias del “Cura DJ”.

Guilherme Peixoto (2)

La historia del cura que evangeliza con techno

Guilherme Peixoto no es un improvisado en ninguno de sus dos mundos. Dentro de la estructura de la Iglesia, posee una carrera destacada como capellán militar, alcanzando el rango de teniente coronel en la diócesis castrense de Portugal. Ordenado sacerdote en 1999, nunca pensó que su camino lo llevaría a mezclar bases electrónicas con pasajes de música sacra y fragmentos de discursos papales.

Sin embargo, su camino hacia la música electrónica comenzó en 2006, impulsado por una necesidad puramente pastoral: encontrar nuevos lenguajes para acercar a los jóvenes a la parroquia.

Lo que empezó como una herramienta para convocar a las nuevas generaciones y recaudar fondos para las obras de su comunidad, terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Durante sus presentaciones, Peixoto logra una mixtura única donde los beats electrónicos se entrelazan con mensajes de fe y momentos de oración, creando una atmósfera que trasciende lo meramente recreativo.

La trayectoria del "Cura DJ" alcanzó una escala masiva durante la pandemia. Ante el aislamiento y las restricciones sanitarias, el sacerdote comenzó a realizar sesiones de techno online que se viralizaron rápidamente, permitiéndole conectar con audiencias de todo el mundo desde su consola.

Este sábado, su presentación en Buenos Aires no solo buscará atraer a una multitud por su propuesta rítmica, sino también rendir un tributo espiritual a la memoria de Francisco en un lugar cargado de simbolismo. Uno de sus eventos más masivos y virales fue en 2023 en Lisboa, previo a una misa encabezada por el entonces Papa Francisco, por lo que este evento tiene una carga emocional importante.

Se espera que la jornada en Plaza de Mayo sea un punto de encuentro donde la música sea el puente para recordar el legado de Bergoglio a través de una mirada moderna y renovada.

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