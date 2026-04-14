El jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión fue imputado por intimidación pública

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue imputado por intimidación pública luego de haber sido liberado por el momento de pánico que hizo vivir a los pasajeros arriba de un avión donde gritó “bomba”.

La historia del futbolista latinoamericano que jugó en Europa y por una lesión durísima tuvo que dejar los botines

La imputación, por el delito de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación , fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, que es el titular del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Jujuy. La determinación se tomó tras una audiencia de formalización de la investigación penal realizada ante el juez federal de Garantías N°1 de esa ciudad, Eduardo Hansen.

El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva para el defensor en una unidad carcelaria federal, en función de la extrema gravedad del caso, sin embargo, el magistrado dispuso que siga el proceso en libertad y con restricciones.

Entre ellas, la obligación de presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Al mismo tiempo, el fiscal general Eduardo Villalba, adelantó que evalúa llevar adelante actuaciones complementarias paralograr una reparación del daño causado, entre ellas, la posible intervención del Estado Nacional como querellante, a través del órgano de contralor que corresponda.

Emiliano Endrizzi Redes sociales

Si bien Endrizzi se negó a declarar ante la Justicia, en las últimas horas se pronunció por primera vez al respecto y mediante un video publicado en las redes sociales pidió disculpas y aseguró estar arrepentido por el episodio. "Nunca fue mi intención provocar disturbios, ni provocar miedo, ni asustar a nadie”, indicó.

Endrizzi quedó detenido por gritar “bomba” en un avión, pero posteriormente fue liberado

El polémico caso se produjo antes del despegue de un vuelo de Flybondi rumbo a la Ciudad de Buenos Aires que contaba con la delegación de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, para enfrentar al día siguiente a Agropecuario por un encuentro correspondiente a la Primera Nacional.

Ya arriba del avión, Emiliano Endrizzi le mencionó a otro pasajero y voz elevada que tenía una bomba, rápidamente se activaron los protocolos correspondientes, aunque al comprobarse que se trataba de una falsa alarma fue detenido, pero posteriormente fue liberado.

Luego de esta situación el avión había tenido que ser trasladado a una zona aislada en la que se evacuó a los pasajeros y se realizó la requisa correspondiente para descartar la existencia del artefacto explosivo.