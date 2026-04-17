Gonzalo Montiel y Leandro Paredes palpitaron el Superclásico entre River y Boca: "Es un partido aparte"

Los campeones del mundo con la Selección argentina hicieron hincapié en la importancia del partido en el Monumental para sumar de cara a los playoffs.

En la antesala de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca , los campeones del mundo Gonzalo Montiel y Leandro Paredes compartieron sus sensaciones en conferencia de prensa y coincidieron en un punto: hay que ganar como sea.

“Va a ser un partido difícil, muy trabado, como son siempre los clásicos. Trataremos de imponer nuestra idea de juego, que es lo más importante” , señaló Montiel, quien remarcó que este tipo de encuentros “todos los jugadores quieren jugarlos”.

En la misma línea, Paredes destacó que se trata de un duelo distinto a cualquier otro. “Son partidos aparte, se preparan de manera especial durante la semana para sacar un buen resultado” , explicó el mediocampista, que llega como referente del conjunto xeneize.

Del lado de Boca, Paredes aseguró que el equipo atraviesa un buen momento después de los triunfos por Copa Libertadores y por el torneo local. “Llegamos con mucha confianza, con una seguidilla de buenos resultados y una idea clara. Pero no importa cómo lleguemos, es un partido aparte”, sostuvo.

Montiel, en tanto, evitó detenerse en el estado del campo de juego y fue directo al objetivo: “Los clásicos se juegan a dejar todo. Lo más importante es ganar”. Sobre el presente de River, en tanto, el lateral elogió a los más jóvenes del plantel: “Los veo muy bien, con confianza. Se merecen el lugar que tienen”.

Los hinchas son fundamentales en un partido como el que se viene el domingo. Por eso, Paredes reflexionó que "siempre se extraña al público de Boca, son un apoyo muy grande. Ojalá podamos darles una alegría”. Montiel, por su parte, habló de lo que significa jugar un Superclásico de local: “Se siente mucha adrenalina. No hay nada más lindo que jugarlo con nuestra gente. Trataré de disfrutarlo”.

Después de haber sido campeones del mundo, ambos decidieron volver a jugar al fútbol argentino. ¿Cómo se renueva la motivación después de haber logrado lo máximo que puede alcanzar un jugador? “Tengo el deseo de seguir ganando cosas, soy muy competitivo”, aseguró el defensor de River. Paredes, en tanto, coincidió: “Después de lo que vivimos en el Mundial, uno quiere volver a sentir eso. Por eso volví al club, para competir por cosas importantes”.

paredes chile Leandro Paredes tendrá un nuevo Superclásico con la camiseta de Boca.

Con ese contexto, ambos dejaron un mensaje claro: más allá del juego o las formas, el Superclásico se define por el resultado. “Es una final y se gana como sea”, resumieron.