Sol en Tauro: los 5 signos que sentirán con más fuerza el cambio energético del 20 de abril

¿Cuáles son los signos que más sentirán la entrada del Sol en Tauro?.
El 20 de abril cambia el clima astral con el comienzo de una energía más estable y consciente.
Después del impulso de Aries, el foco se mueve hacia lo concreto y lo que puede sostenerse en el tiempo.
Algunos signos sentirán este movimiento con mayor intensidad que otros.
Otros pueden vivir transformaciones emocionales o replanteos en sus vínculos.
Astrología: el 20 de abril, el astro solar deja atrás la intensidad de Aries e ingresa en el perfil astral del toro, dando inicio a una etapa astrológica mucho más estable, sensorial y enfocada en lo concreto. ¿Cuáles son los signos que más sentirán la entrada del Sol en Tauro?
Después de varias semanas marcadas por impulsos rápidos y decisiones urgentes, la energía comienza a desacelerarse para poner el foco en la seguridad, los vínculos y el valor personal.
Pero este ingreso no llega solo. Ese mismo día, la Luna estará en Géminis, aportando movimiento mental, necesidad de conversación y una mirada más flexible frente a los cambios. Además, Urano todavía permanece en Tauro, lo que suma un factor inesperado: aunque la temporada taurina busca calma, también puede traer giros que obliguen a redefinir lo que parecía seguro.
Los signos que más sentirán la entrada del Sol en Tauro
Tauro: comienza una etapa de renacimiento personal
El ingreso astro solar en tu signo marca el inicio de un nuevo ciclo personal. Para el signo del toro, esta etapa puede sentirse como un regreso a sí mismo, con más claridad para decidir qué quiere conservar y qué necesita cambiar.
Géminis: nuevas ideas y cambios internos
Con la Luna transitando tu signo durante ese día, la entrada del Sol en Tauro puede movilizar emociones internas y despertar nuevas preguntas personales.
Virgo: una energía que favorece crecimiento
Tauro comparte elemento tierra con Virgo, por lo que esta temporada suele resultar armónica. El ingreso solar puede abrir una etapa favorable para tomar decisiones más sólidas, expandir proyectos y recuperar sensación de estabilidad.
Capricornio: más claridad emocional
Capricornio también recibe de forma positiva este cambio de energía. El Sol taurino puede activar una etapa de mayor disfrute, creatividad y conexión con aquello que genera bienestar real.
Acuario: cambios en la base emocional
Para Acuario, la entrada del Sol en el signo del toro puede sentirse más intensa porque Urano —su regente moderno— sigue involucrado en este movimiento. Esto puede traer cambios en temas de hogar, familia o seguridad emocional.