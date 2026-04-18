IR A
IR A

The Boys comenzó su temporada final en Prime Video: qué días salen los capítulos y cuándo termina la serie

La serie, que presenta el lado oscuro de los superhéroes, comenzó este miércoles su cuenta regresiva en Prime Video.

La última temporada de The boys ya está disponible en Prime Video y es furor.

La última temporada de The boys ya está disponible en Prime Video y es furor.

La quinta y última temporada de The Boys, la serie de superhéroes de Prime Video, se estrenó este miércoles 8 de abril con sus dos primeros episodios, dando inicio a un desenlace que su creador, Eric Kripke, describió como un “climax gore, épico y húmedo” al anunciarlo en junio de 2024 a través de su cuenta en X.

The Pitt: ¿de qué se trata la serie médica que es furor?.
Te puede interesar:

The Pitt llega al final de su segunda temporada en HBO Max: de qué se trata la serie médica que es furor

The Boys es una sátira de superhéroes de tono oscuro y violento ambientada en un mundo donde los individuos con superpoderes son celebridades controladas por la poderosa corporación Vought International.

Aunque el público los percibe como héroes, muchos son corruptos, imprudentes y peligrosos fuera de las cámaras.

Sinopsis de The Boys, la serie que se destaca en Prime Video

La temporada final gira en torno a un enfrentamiento total entre Homelander (Antony Starr), quien ha acumulado un poder sin precedentes y empuja al mundo hacia el autoritarismo, y Billy Butcher (Karl Urban), cada vez más implacable en su misión de destruir a todos los supers.

En ese conflicto también participan Starlight (Erin Moriarty) y personajes como The Deep (Chace Crawford), quien aparece en esta temporada como un influyente podcaster que promueve posturas incel.

Antony Starr, en declaraciones recogidas por Collider en marzo de 2025, aseguró que considera que es el momento adecuado para que la serie llegue a su fin.

the boys 5

Tráiler de The Boys

Embed - The Boys - Tráiler Oficial | Prime Video

Reparto de The Boys

El reparto principal de la serie The Boys está encabezado por un elenco coral que divide a los protagonistas entre "The Boys" (los vigilantes) y "Los Siete" (los superhéroes de Vought).

Personajes Principales:

  • Karl Urban como Billy Butcher (Carnicero): El líder de los vigilantes.
  • Jack Quaid como Hughie Campbell: Un joven que se une al grupo tras una tragedia personal.
  • Antony Starr como Homelander (Patriota): El líder narcisista y extremadamente poderoso de Los Siete.
  • Erin Moriarty como Annie January / Starlight (Luz Estelar): Una superheroína con principios que cuestiona a Vought.
homelander-the-boys-season-5
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estas son las Series que están llamando la atención de miles de usuarios
play

Esta miniserie de supervivientes ante una pandemia está causando furor en HBO Max: cómo se llama

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.
play

Esta serie de los 2000 volvió a Disney Plus con un final único y la está rompiendo: cómo se llama

El reparto de la serie belga Mar de fondo (Knokke Off), que es tendencia en Netflix, está encabezado por jóvenes talentos europeos.
play

Mar de Fondo tiene su nueva temporada en Netflix con más misterios y dramas: de qué se trata

La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte.
play

Esta serie que combina misterios, mentiras y drama adolescente estrenó su tercera temporada en Netflix y es tendencia: cómo se llama

El actor irlandés fue diagnosticado con ELA en 2023.

Falleció un actor de Game of Thrones, tras una dura batalla contra una enfermedad incurable

El caso de esta serie confirma que las producciones españolas continúan ganando terreno en el mercado internacional. Plataformas como Netflix han sido clave para amplificar este fenómeno. 
play

Cuál es la trama de la segunda temporada de Clanes, la serie española que volvió a ser furor en Netflix

últimas noticias

Los tres ejemplares bull terrier pertenecen a la familia de la víctima.

Horror en Chubut: intervino en una pelea entre sus tres perros y terminó muerto

Hace 15 minutos
play
Enzo volvió a jugar en los Blues, tras un insólito castigo de la dirigencia inglesa.

Alarma en la Selección argentina: Enzo Fernández pidió el cambio y preocupa su estado físico

Hace 20 minutos
Sophia Civarelli y Valentín Alcida, los estudiantes que fueron hallados sin vida en Rosario. 

Dos estudiantes fueron hallados sin vida en Rosario: investigan un posible femicidio seguido de suicidio

Hace 26 minutos
¿Cuáles son los signos que más sentirán la entrada del Sol en Tauro?.

Sol en Tauro: los 5 signos que sentirán con más fuerza el cambio energético del 20 de abril

Hace 31 minutos
De futbolista a actor con paso por Corrientes.

El jugador del fútbol europeo que se retiró y luego trabajó en un teatro de la calle Corrientes

Hace 35 minutos