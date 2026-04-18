The Boys comenzó su temporada final en Prime Video: qué días salen los capítulos y cuándo termina la serie La serie, que presenta el lado oscuro de los superhéroes, comenzó este miércoles su cuenta regresiva en Prime Video. + Seguir en







La última temporada de The boys ya está disponible en Prime Video y es furor.

La quinta y última temporada de The Boys, la serie de superhéroes de Prime Video, se estrenó este miércoles 8 de abril con sus dos primeros episodios, dando inicio a un desenlace que su creador, Eric Kripke, describió como un “climax gore, épico y húmedo” al anunciarlo en junio de 2024 a través de su cuenta en X.

The Boys es una sátira de superhéroes de tono oscuro y violento ambientada en un mundo donde los individuos con superpoderes son celebridades controladas por la poderosa corporación Vought International.

Aunque el público los percibe como héroes, muchos son corruptos, imprudentes y peligrosos fuera de las cámaras.

Sinopsis de The Boys, la serie que se destaca en Prime Video La temporada final gira en torno a un enfrentamiento total entre Homelander (Antony Starr), quien ha acumulado un poder sin precedentes y empuja al mundo hacia el autoritarismo, y Billy Butcher (Karl Urban), cada vez más implacable en su misión de destruir a todos los supers.

En ese conflicto también participan Starlight (Erin Moriarty) y personajes como The Deep (Chace Crawford), quien aparece en esta temporada como un influyente podcaster que promueve posturas incel.

Antony Starr, en declaraciones recogidas por Collider en marzo de 2025, aseguró que considera que es el momento adecuado para que la serie llegue a su fin. the boys 5 Tráiler de The Boys Embed - The Boys - Tráiler Oficial | Prime Video Reparto de The Boys El reparto principal de la serie The Boys está encabezado por un elenco coral que divide a los protagonistas entre "The Boys" (los vigilantes) y "Los Siete" (los superhéroes de Vought). Personajes Principales: Karl Urban como Billy Butcher (Carnicero): El líder de los vigilantes.

como Billy Butcher (Carnicero): El líder de los vigilantes. Jack Quaid como Hughie Campbell: Un joven que se une al grupo tras una tragedia personal.

como Hughie Campbell: Un joven que se une al grupo tras una tragedia personal. Antony Starr como Homelander (Patriota): El líder narcisista y extremadamente poderoso de Los Siete.

como Homelander (Patriota): El líder narcisista y extremadamente poderoso de Los Siete. Erin Moriarty como Annie January / Starlight (Luz Estelar): Una superheroína con principios que cuestiona a Vought. homelander-the-boys-season-5