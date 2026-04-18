La carne subió un 6,9% en marzo y el consumo cayó a su nivel más bajo en 20 años El Indec señaló en su último informe que los precios del sector sufrieron un incremento muy por encima de la inflación general (3,4%). El valor promedio de los cortes más populares promedia los $18 mil el kilo. En términos interanuales, la suba alcanzó el 55,1%. Por + Seguir en







Los argentinos cada vez consumen menos carne.

Los precios de la carne sufrieron en marzo un incremento por arriba de la inflación (3,4%), informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La suba alcanzó el 6,9%, llevando el valor de los cortes más populares a un promedio de $18 mil el kilo. En términos interanuales, la suba alcanzó el 55,1%, frente a un 32,6% del índice general.

A los datos informados por Indec se le suman trabajos complementarios realizados por organismos privados del sector que marcan un agravamiento de la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la variación de precios alcanzó una suba mensual de 10,6%.

Según señaló el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), los cortes que más aumentaron en el tercer mes de año son: la picada común(+20,4%), la carnaza común (+17,7%) y la falda (+13,4%).

R26C5Q5BKJHBBAMZF44SXNNJME En lo que respecta a una diferenciación por canal de venta, el valor de la carne vacuna en las carnicerías se incrementó un 12,2% en comparación febrero del 2026, y registró un incremento interanual del 73,5%. En los supermercados, los cortes mostraron una variación mensual de 7,1% y un aumento vs marzo de 2026 de 57,9%.

El consumo de carne cayó 10% en lo que va del 2026 Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra),en el primer trimestre de año se consumieron un total de 512,8 mil toneladas de carne, lo que representa una baja del 10% frente al mismo periodo del año pasado.

consumo carne Al momento de analizar el consumo por habitante, los datos marcan que el promedio anual alcanzó los 47,3 kilos por año, el más bajo en más de 20 años, cuando los niveles de consumo superaban los 60 kilos por persona. consumo carne