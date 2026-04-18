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Se filtró un romance internacional de Marley y causó furor en redes: ¿cuándo fue?

La filtración ha reabierto archivos y entrevistas del pasado en busca de pistas que, hasta ahora, habían pasado completamente desapercibidas.

En un programa de streaming se dió a conocer una historia de amor que protagonizó el famoso conductor

En un programa de streaming se dió a conocer una historia de amor que protagonizó el famoso conductor

Tu cara me suena

  • El secreto salió a la luz durante una entrevista en vivo en el estudio de Martín Cirio, en medio de una charla sin censura.

  • Florencia Peña fue la encargada de mandar al frente a su amigo, utilizando su característico sentido del humor.

  • El conductor mencionó que sucedió hace tiempo, cuando era "jovencísimo" y recorría el mundo con sus primeros programas de viajes.

  • Aunque intentó mantener el misterio, su evidente rubor y risa nerviosa fueron tomados por los fans como una confirmación definitiva.

En este abril de 2026, el nombre de Marley vuelve a situarse en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por sus viajes o proyectos televisivos, sino por un supuesto romance internacional que ha salido a la luz recientemente. Las redes sociales se llenaron de teorías y comentarios luego de que se filtraran detalles sobre una relación que el conductor habría mantenido con una figura extranjera.

La anécdota de los famosos encendió las redes.
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Lo que más impacto ha causado no es solo la identidad de la persona involucrada, sino el momento en que se habrían producido estos encuentros. A continuación, repasamos qué fue lo que se filtró exactamente, de qué época datan estos encuentros y cómo reaccionó el entorno del conductor.

Cuál es el romance internacional de Marley que se filtró en un streaming

-Marley, Flor Peña y Martin Cirio

Durante la entrevista, en la que también participó su íntima amiga Florencia Peña, la complicidad y el humor habitual de la dupla dieron paso a una confesión que rápidamente se volvió viral. Entre risas e indirectas, la actriz lanzó un comentario sin filtros que vinculó directamente al conductor con una de las estrellas más queridas y respetadas de Hollywood.

"Marley se comió unos Keanu Reeves", disparó Peña, utilizando la ironía para confirmar un affaire que habría ocurrido años atrás. Ante la evidente incomodidad y el rubor del conductor, él mismo intervino con humor recordando sus épocas de mayor juventud y sus constantes viajes por el mundo, validando de forma sutil lo que hasta ese momento era solo un rumor de pasillo.

La noticia ha causado una verdadera revolución en las redes sociales, donde los seguidores celebran esta inesperada conexión entre el carismático presentador y el protagonista de Matrix.

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