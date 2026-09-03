App SUBE: cómo descargarla y qué funciones ofrece

La plataforma busca modernizar la forma de pagar el transporte público en todo el país. Su funcionamiento se complementa con la tarjeta física en medio de recientes fallas técnicas en el sistema tradicional.

El sistema de la tarjeta SUBE se encuentra en un momento de fuerte demanda por parte de los usuarios del transporte público debido a las fallas técnicas en la carga de saldo y a los aumentos tarifarios aplicados en septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este marco, la app SUBE digital aparece como una alternativa que busca modernizar la forma de pagar el pasaje y controlar los gastos en colectivos, trenes y subtes.

La aplicación permite a los usuarios abonar sus viajes directamente desde el celular, sin necesidad de contar con conexión a internet en el momento del pago, y complementa a la tradicional tarjeta física sin reemplazarla por completo. Este sistema digital comenzó a implementarse de manera gradual en distintas localidades del país, en un intento por acompañar la digitalización general del transporte público en nuestro país.

El interés por conocer el funcionamiento de la app también creció en las últimas horas, luego de que el sistema tradicional de SUBE presentara importantes fallas técnicas que impidieron cargar saldo tanto en la aplicación como en ventanillas y máquinas de estaciones, generando fuertes demoras y malestar entre los pasajeros del AMBA.

El Sistema Único de Boleto Electrónico funciona como medio de pago en colectivos, trenes y subtes en la mayor parte del país, y a través de este mecanismo los usuarios pueden acceder también a una serie de descuentos en la tarifa de forma específica. La aplicación permite realizar múltiples formas de pago desde un mismo dispositivo, cargar saldo mediante tarjeta de débito o billeteras virtuales, y verificar los beneficios especiales que cada usuario tenga gestionados.

Entre los principales descuentos disponibles a través del sistema se encuentra la Tarifa Social Federal , que ofrece un 55% de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), trabajadoras domésticas, veteranos de Malvinas y otros programas sociales. En la Ciudad de Buenos Aires, además, existe la Tarifa Escalonada de Subte , que otorga descuentos del 20%, 30% y 40% al superar los 20, 30 o 40 viajes mensuales respectivamente.

En cuanto a las formas de pago disponibles a través de la app, los usuarios pueden inclinarse por acercar el celular al lector mediante SUBE digital, o bien abonar el pasaje a través de código QR, opción habilitada tanto para dispositivos Android como iOS. Quienes cuenten con la Tarifa Social Federal deberán sumar además el PIN SUBE gestionado previamente en Mi ANSES para poder acceder al beneficio correspondiente.

En el AMBA, el sistema también contempla un esquema de descuento por combinaciones, disponible únicamente para tarjetas SUBE registradas, en donde el primer viaje se abona a tarifa plena, el segundo dentro de un lapso de dos horas tiene un 50% de descuento, y a partir del tercer viaje el descuento asciende al 75% respecto de la tarifa plena.

Entre las funciones se podrán consultar movimientos y el historial de viajes. Redes Sociales

Cómo descargar la app SUBE

Para poder utilizar la aplicación, los dispositivos deben contar con sistema operativo Android 6 o superior, disponer de más de 125 megabytes de espacio libre en la memoria y contar con tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano), requisito indispensable para efectuar los pagos sin necesidad de conexión constante a internet.

Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá validar su identidad, tras lo cual se le creará una tarjeta digital independiente de la física, con saldo propio y separado. Es decir, es posible mantener activas ambas modalidades al mismo tiempo, sin que una reemplace a la otra, ya que la tarjeta plástica continúa siendo completamente funcional más allá de que se vincule o no con el sistema digital.

Para pagar el boleto, solo es necesario acercar el celular al lector NFC con la pantalla prendida, sin necesidad de abrir la aplicación en ese momento. Eso sí, el teléfono debe haber estado conectado a internet al menos una vez en las últimas 12 horas, dato que puede verificarse en la sección "Estado" de la app, donde se muestra una cuenta regresiva actualizable en cualquier momento.

En cuanto a la carga de saldo, la aplicación permite vincular billeteras virtuales y tarjetas de débito o crédito, cargando hasta 40.000 pesos por operación sin necesidad de acreditación posterior. Además, la app ofrece un historial completo de viajes realizados y montos abonados, lo que hace más fácil el control de los gastos en transporte público. Hay que destacar que, en esta primera etapa, el sistema digital solo funciona en colectivos, ya que los molinetes de subtes y trenes del AMBA todavía no cuentan con tecnología NFC integrada.

Cuál es el problema con la tarjeta SUBE

Durante la mañana del jueves, el sistema tradicional de la tarjeta SUBE registró importantes fallas que impidieron a los usuarios cargar saldo a través de ninguno de sus canales habituales, como en la aplicación, las ventanillas y las máquinas instaladas en las estaciones. El problema había comenzado el miércoles por la tarde y generó un fuerte malestar entre miles de pasajeros del AMBA, además de complicaciones en la circulación del transporte público.

Desde la organización de SUBE explicaron a través de redes sociales que los inconvenientes respondían a cuestiones ajenas al propio sistema: "Como consecuencia de inconvenientes ajenos a SUBE, vinculados con el proveedor de los servicios de telecomunicaciones y registrados durante la jornada de ayer, las cargas electrónicas pueden presentar demoras en su acreditación". Además, recomendaron a los usuarios no repetir las operaciones ya realizadas: "Los equipos técnicos se encuentran trabajando para normalizar el servicio a la brevedad. A quienes ya hayan realizado una compra de saldo se les recomienda no repetir la operación e intentar acreditarla nuevamente más tarde".

Este inconveniente técnico se dio apenas días después del nuevo aumento en las tarifas de transporte público en el AMBA, que impactó tanto en colectivos como en subtes y trenes con distintos porcentajes según la jurisdicción. Con este ajuste, los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires acumularon una suba del 43,70% durante todo 2026, mientras que los trenes registraron un incremento del 14,29% para quienes viajan con tarjeta SUBE registrada.