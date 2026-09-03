Tarjeta SUBE: advierten que puede haber problemas con la compra y la acreditación de las recargas Desde las redes oficiales del servicio explicaron que desde la tarde del miércoles se vienen experimentando inconvenientes. Qué pueden hacer los usuarios ante la imposibilidad de hacerse de nuevo saldo. Por Agregar C5N en









El servicio de compra y recarga de saldo en la tarjeta SUBE, con inconvenientes. Redes Sociales

Los pasajeros del transporte público podrían tener inconvenientes para viajar este jueves, ya que desde las cuentas oficiales de la tarjeta SUBE indicaron que el sistema está sufriendo problemas en la compra y acreditación de saldo. Desde la tarde del miércoles, los usuarios venían reportando inconvenientes para utilizar el servicio.

"Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento", explicaron desde las redes sociales oficiales.

Entre los problemas señalados por los usuarios, algunos indicaron que las máquinas ubicadas en estaciones no acreditaban las recargas y únicamente permitían consultar el saldo disponible en la tarjeta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tarjeta SUBE (@tarjetasube) En las estaciones de tren, donde no es posible pagar con otros medios como tarjeta de crédito física o sistema NFC, ofrecen como alternativa la acreditación de la recarga por ventanilla o hacerlo a bordo de un colectivo.

Noticia en desarrollo.-