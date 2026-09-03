Comienza el paro en aeropuertos de todo el país: cómo funcionan los vuelos este jueves 3 de septiembre

La medida de fuerza anunciada por ATE se extenderá durante las próximas 48 horas y será por turnos. Afectará a 27 terminales en todo el territorio nacional.

A pesar de la intimación del Gobierno, comenzó el paro de aeropuertos en todo el país . Serán 27 las terminales que se verán afectadas por la medida de fuerza que será por 48 horas y se llevará adelante por turnos.

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Las protestas, impulsadas por el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC ), están programadas en dos turnos: de 9 a 12 y de 18 a 21, por lo que todos los vuelos que estén dispuestos a despegar en ese horario se verán afectados.

Aunque ATE había indicado que solo atendería vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos, el Poder Ejecutivo exigirá el cumplimiento estricto del piso mínimo dispuesto por la legislación que declara a la aviación comercial como un servicio esencial (Ley 25.877, modif. por Ley 27.802).

Para asegurar el servicio, la ANAC desplegará fiscalizaciones e inspecciones en las terminales del país y aplicará sanciones en caso de incumplimientos.

Por su parte, los trabajadores denuncian un retraso salarial y una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40% durante la actual gestión. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, señaló que l os ingresos no reflejan las altas responsabilidades del sector y exigió la reapertura de las paritarias, el pago de adicionales y mayor presupuesto para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

A pesar del conflicto, las autoridades prevén que las operaciones se desarrollen con relativa normalidad, aunque se advierte sobre posibles reprogramaciones. Se recomienda a los pasajeros con vuelos para este jueves 3 y viernes 4 consultar el estado de sus itinerarios directamente con la aerolínea.

Paro de aeropuertos: el Gobierno exigió un funcionamiento mínimo del 75%

El Ministerio de Capital Humano intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a que garantice un funcionamiento mínimo del 75% en los aeropuertos este jueves y viernes, luego del paro convocado por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello exigió que los aeropuertos funcionen con actividades mínimas durante la medida de fuerza: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".

"En este marco, y conforme a lo establecido por el artículo 1º de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias, se intimó a ATE a garantizar, en el ámbito de su responsabilidad, la prestación de los servicios mínimos correspondientes. De acuerdo con las previsiones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, la cobertura de los servicios mínimos, tratándose de un servicio esencial, no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio", remarcó.

Por último, explicó el propósito de su intimación: "La medida se adopta a partir de las presentaciones efectuadas por ATE y ANAC y tiene como objetivo asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional".

La actividad aérea nacional tendrá modificaciones el jueves y viernes por una medida de fuerza que alcanzará a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos Ezeiza y Aeroparque, con interrupciones de 9 a 12 y de 18 a 21 que podrían afectar servicios comerciales.

Los pasajeros con vuelos previstos durante esas franjas deberán consultar previamente a sus aerolíneas para conocer posibles cambios en los horarios de partida o llegada. Los servicios sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos quedarán exceptuados de las interrupciones previstas para ambas jornadas.

El reclamo incluye cuestiones salariales y laborales que, según la ATE, permanecen pendientes desde hace varios meses, entre ellas el pago de adicionales acordados en paritarias, la reapertura de la negociación sectorial y mayores recursos para áreas operativas y de fiscalización.

Uno de los pedidos está relacionado con el financiamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de las tareas de fiscalización que se desarrollan en las terminales aéreas. Desde el gremio también señalaron dificultades vinculadas con las condiciones laborales y el funcionamiento de sectores considerados esenciales.