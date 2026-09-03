Comienza el paro en aeropuertos de todo el país: cómo funcionan los vuelos este jueves 3 de septiembre

A pesar de la intimación del Gobierno, comenzó el paro de aeropuertos en todo el país. Serán 27 las terminales que se verán afectadas por la medida de fuerza que será por 48 horas y se llevará adelante por turnos.
La medida de fuerza anunciada por ATE se extenderá durante las próximas 48 horas y será por turnos. Afectará a 27 terminales en todo el territorio nacional.
A pesar de la intimación del Gobierno, comenzó el paro de aeropuertos en todo el país. Serán 27 las terminales que se verán afectadas por la medida de fuerza que será por 48 horas y se llevará adelante por turnos.
Las protestas, impulsadas por el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), están programadas en dos turnos: de 9 a 12 y de 18 a 21, por lo que todos los vuelos que estén dispuestos a despegar en ese horario se verán afectados.
Aunque ATE había indicado que solo atendería vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos, el Poder Ejecutivo exigirá el cumplimiento estricto del piso mínimo dispuesto por la legislación que declara a la aviación comercial como un servicio esencial (Ley 25.877, modif. por Ley 27.802).
Para asegurar el servicio, la ANAC desplegará fiscalizaciones e inspecciones en las terminales del país y aplicará sanciones en caso de incumplimientos.
Por su parte, los trabajadores denuncian un retraso salarial y una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40% durante la actual gestión. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, señaló que los ingresos no reflejan las altas responsabilidades del sector y exigió la reapertura de las paritarias, el pago de adicionales y mayor presupuesto para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).
A pesar del conflicto, las autoridades prevén que las operaciones se desarrollen con relativa normalidad, aunque se advierte sobre posibles reprogramaciones. Se recomienda a los pasajeros con vuelos para este jueves 3 y viernes 4 consultar el estado de sus itinerarios directamente con la aerolínea.
El Ministerio de Capital Humano intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a que garantice un funcionamiento mínimo del 75% en los aeropuertos este jueves y viernes, luego del paro convocado por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello exigió que los aeropuertos funcionen con actividades mínimas durante la medida de fuerza: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".
"En este marco, y conforme a lo establecido por el artículo 1º de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias, se intimó a ATE a garantizar, en el ámbito de su responsabilidad, la prestación de los servicios mínimos correspondientes. De acuerdo con las previsiones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, la cobertura de los servicios mínimos, tratándose de un servicio esencial, no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio", remarcó.
Por último, explicó el propósito de su intimación: "La medida se adopta a partir de las presentaciones efectuadas por ATE y ANAC y tiene como objetivo asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional".
La actividad aérea nacional tendrá modificaciones el jueves y viernes por una medida de fuerza que alcanzará a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos Ezeiza y Aeroparque, con interrupciones de 9 a 12 y de 18 a 21 que podrían afectar servicios comerciales.
Los pasajeros con vuelos previstos durante esas franjas deberán consultar previamente a sus aerolíneas para conocer posibles cambios en los horarios de partida o llegada. Los servicios sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos quedarán exceptuados de las interrupciones previstas para ambas jornadas.
El reclamo incluye cuestiones salariales y laborales que, según la ATE, permanecen pendientes desde hace varios meses, entre ellas el pago de adicionales acordados en paritarias, la reapertura de la negociación sectorial y mayores recursos para áreas operativas y de fiscalización.
Uno de los pedidos está relacionado con el financiamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de las tareas de fiscalización que se desarrollan en las terminales aéreas. Desde el gremio también señalaron dificultades vinculadas con las condiciones laborales y el funcionamiento de sectores considerados esenciales.