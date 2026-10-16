16 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Brasil: promulgan ley histórica que reduce la jornada laboral a 40 horas

Tras aprobarse en el Senado, el Congreso promulgó la ley que reduce la jornada laboral en Brasil a 40 horas semanales, sin disminución salarial, y con dos días de descanso.

Por
La norma reduce gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales sin afectación salarial.

La norma reduce gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales sin afectación salarial.

Redes sociales

El Congreso de Brasil promulgó la enmienda constitucional que pone fin a la jornada laboral de seis días de trabajo y uno de descanso (6x1) y prevé una jornada con dos días de descanso por semana para todos los trabajadores.

El Papa brindó una misa en la décima planta del Policlínico Gemelli.
Te puede interesar:

La primera foto del papa León XIV tras su operación: celebró una misa en la clínica

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó de la ceremonia este viernes, tras apoyar la propuesta a partir de una demanda social por la reducción de la jornada laboral. "Lo que está ocurriendo hoy es una conquista del pueblo brasileño que fue aceptada por el Gobierno y aceptada por el Congreso. Por lo tanto, estoy muy feliz", manifestó el mandatario.

La enmienda postula la reducción gradual de la jornada de trabajo de las actuales 44 horas, a 40 horas semanales, sin reducción salarial, dentro de un período de transición de 14 meses.

La votación, concluida el pasado 14 de octubre contó con el respaldo de la oposición, que de inicio estaba en contra del proyecto, pero tras la sesión en el Senado, la bancada opositora lo apoyó de forma mayoritaria para ser aprobado por 75 votos a favor y uno en contra.

Por su parte, el presidente del Senado y del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, destacó el impacto del cambio en el tiempo libre de los trabajadores."¿Cuánto vale más el tiempo de descanso? ¿Cuánto vale más el tiempo con la familia? ¿Cuánto vale más el tiempo para cuidarse a uno mismo y a tus seres queridos? Para millones de personas que necesitan trabajar seis, a veces siete días a la semana, la respuesta es simple: esas cosas no tienen precio, tienen un gran valor", sentenció.

Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, afirmó que la reducción de la jornada laboral también debe ser vista como una cuestión de salud y calidad de vida: "Durante mucho tiempo, la jornada de trabajo fue tratada como una discusión económica, pero Brasil comprendió que esta es también una discusión social, que involucra salud, productividad y calidad de vida".

Según el texto, 60 días después de la promulgación de la enmienda constitucional, las empresas deberán adoptar la escala de cinco días de labor por dos de descanso (5x2) y reducir la jornada máxima a 42 horas semanales, pero transcurridos otros 12 meses, la jornada se reducirá a 40 horas.

Lula da Silva denunciará a Meta por "interferencia" electoral

El presidente Lula Da Silva, candidato a la reelección, ordenó al Partido de los Trabajadores (PT) que denuncie a la empresa Meta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una supuesta "interferencia" en la campaña electoral, en la previa del balotaje con el candidato de la derecha, Flávio Bolsonaro, previsto para el 25 de octubre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se espera que la enmienda constitucional se promulgue la próxima semana, pocos días antes de las elecciones.

Brasil aprobó el fin de la jornada "6x1" y redujo la semana laboral a 40 horas

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula pidió denunciar a Meta ante la OEA por "interferencia" electoral antes del balotaje

El Maracaná era uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca en alerta: una nueva apelación judicial pone en riesgo la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná

Alexis Quiroga es conocido popularmente como El Conejo.
play

Alexis "El Conejo" Quiroga tras Gran Hermano, vuelve a intentar con una de sus pasiones

Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial en Brasil en menos de dos semanas.

Elecciones en Brasil: Lula anunció la condonación de deudas a 3,6 millones de microempresarios

Las calles de Copacabana este lunes por Lula da Silva.

Realizaron otra marcha masiva en apoyo a Lula en Río de Janeiro a dos semanas del balotaje

Rating Cero

La camiseta que uso Mauro Icardi durante su paso por la Selección Argentina. ¿Qué dirá el futbolista?

Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi de la Selección argentina y sorprendió con el insólito precio

El exhermanito habló de un affaire con la exdiputada en la casa más famosa.

La inesperada confesión de Nacho Castañares sobre su romance con Romina Uhrig

El ganador de Gran Hermano habló sobre el problema de salud de su pareja.

Bautista Mascia dio detalles sobre la cuarta internación de Denisse González

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron a tan solo 27 días de haberse casado, la modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido “dar un paso al costado” de su relación con el músico. 

Los chats que recibió Julieta Prandi de la amante de Emanuel Ortega: "Encuentros íntimos en el estudio"

La famosa conductora admitió que suele tener problemas con su pareja.

Es una de las parejas más queridas de la TV y confesaron que tiene fuertes peleas

Hubo cambio de planes para la conductora Wanda Nara y el jurado del programa culinario.

Levantaron de forma inesperada la gala de eliminación de MasterChef: los verdaderos motivos

últimas noticias

play

Conmoción en Lanús: un nene de 12 años está internado en grave estado tras caerle un arco de fútbol en la cabeza

Hace 9 minutos
El precio del petróleo se disparó nuevamente.

El petróleo se disparó más de 3% y el barril rozó los u$s110 por la tensión internacional

Hace 41 minutos
¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar subió en el cierre de la semana

Hace 52 minutos
Con el seguimiento de la Patrulla Municipal, la policía interceptó el auto y recuperó todo el dinero.

Golpe frustrado en San Isidro: detuvieron a seis personas y recuperaron $37,9 millones tras el robo

Hace 58 minutos
La camiseta que uso Mauro Icardi durante su paso por la Selección Argentina. ¿Qué dirá el futbolista?

Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi de la Selección argentina y sorprendió con el insólito precio

Hace 1 hora