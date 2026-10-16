16 de octubre de 2026 Inicio
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Se confirmó el árbitro para Vasco da Gama-Boca: quién dirigirá la vuelta en Brasil

La Conmebol confirmó al venezolano para dirigir el cruce decisivo en el Maracaná. En el club de La Ribera encendieron las alarmas por sus polémicos antecedentes en La Bombonera.

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El venezolano de 42 años dirigirá a Boca por sexta vez en su historia.

El venezolano de 42 años dirigirá a Boca por sexta vez en su historia.

REUTERS/Juan Mabromata

La Conmebol oficializó la nómina arbitral para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama, designando al venezolano Jesús Valenzuela como juez principal para el encuentro que se disputará este martes 20 de octubre a las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La delegación arbitral de campo se completará con sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, Yender Herrera de cuarto árbitro y Juan Soto a cargo del VAR.

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El equipo conducido por el xeneize llega a tierras brasileñas con la urgencia de revertir el marcador global tras sufrir una derrota por 1-0 en La Bombonera con gol de Adson. Para clasificar a la final en Barranquilla, el conjunto argentino debe ganar por dos o más goles de diferencia, mientras que un triunfo por la mínima forzará la definición por penales. El escenario del duelo se trasladó al Maracaná debido a que el estadio habitual de Vasco da Gama no reúne los requisitos de capacidad exigidos por el reglamento del torneo continental para esta fase.

Valenzuela dirigió a Boca este año: fue el 1-1 vs. Cruzeiro por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

Valenzuela dirigió a Boca este año: fue el 1-1 vs. Cruzeiro por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la nómina de las autoridades provocó un profundo malestar en la dirigencia e hinchas de Boca, dado el historial reciente de fallos discutidos de Valenzuela al dirigirlos. El recuerdo más fresco data de mayo de 2026, en el empate 1-1 ante Cruzeiro por la Copa Libertadores en Buenos Aires. En aquel compromiso, el árbitro anuló a instancias del VAR un gol de Miguel Merentiel que significaba la ventaja por una mano previa atribuida a Milton Delgado.

La controversia en ese encuentro frente al equipo de Belo Horizonte se agravó en los minutos finales, cuando no se sancionó un penal por una mano dentro del área del volante Lucas Romero ni se revisó la jugada en la pantalla. La omisión desató el reclamo de Leandro Paredes, quien le protestó duramente al juez al término del partido por la disparidad en los criterios de revisión.

Aquel episodio no fue aislado, ya que en la Copa Sudamericana 2024 el mismo réferi omitió cobrar una clara infracción dentro del área de Benjamín Kuscevic sobre Edinson Cavani en la igualdad 1-1 contra Fortaleza. Esa unidad perdida marginó a Boca del primer puesto de su grupo y lo obligó a disputar la instancia previa de playoffs, configurando un historial de arbitrajes poco amigables para el club argentino previo al choque trascendental en Río de Janeiro.

Las designaciones para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

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