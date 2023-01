El futuro de la Selección argentina: las tres grandes promesas de la sub 20 de Mascherano

“Para los chicos, el mejor ejemplo es lo que vieron durante noviembre y diciembre: mejor una Selección no nos pudo representar (…) Nos dieron un ejemplo a todos de que hay que insistir, de resiliencia, de que al final –cuando uno hace las cosas de la mejor manera y con honestidad- puede que las cosas buenas tarden en llegar, pero llegan”, explicó el Jefecito, en diálogo con Olé. Para él será su primer gran torneo como entrenador de la Sub 20 y buscará un boleto rumbo al Mundial.

Entre los 23 convocados por Mascherano hay tres futbolistas que generan las mayores expectativas: Nicolás Paz, Máximo Perrone y Facundo Buonanotte. Y no es casualidad que llamen la atención: el primero juega en Real Madrid, el segundo se destacó en Vélez y es pretendido por Manchester City y el tercero, que fue la revelación de la Liga Profesional con la camiseta de Rosario Central, lo adquirió Brighton & Hove Albion de la Premier League. Un trío que podría compartir la cancha durante el torneo y que generará buena parte de las chances de Argentina en el Sudamericano.

NICOLÁS PAZ. “No tuvo que elegir porque en realidad no hubo nunca un contacto con la Selección española", aclaró Pablo Paz, ex defensor de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Francia 1998. Su hijo, Nicolás, nació en 2004 en la isla de Tenerife mientras él jugaba en la Liga de España. ¿Cómo llegó a vestir la camiseta albiceleste? Fue una convocatoria de Lionel Scaloni durante la Eliminatoria rumbo a Qatar que actuó como desencadenante para que el joven mediocampista de Real Madrid pasara a ser representar al país de su papá.

Nicolás es zurdo y lleva la 10 en la cantera de la Casa Blanca. Un típico jugador de potrero, con capacidad técnica para pisar la pelota con elegancia y asistir a sus compañeros. Además, tiene facilidad para acomodarse en los dos perfiles. Habitualmente se desempeña como mediocampista ofensivo o mediapunta. Otro punto a favor es su presencia en el juego aéreo, en el que aprovecha su estatura: 1,85. Es la gran promesa del Madrid. Por eso, Carlo Ancelotti lo llevó al banco de suplentes en la victoria ante Cacereño por la Copa del Rey.

Nicolás Paz Lionel Messi Argentina 2022 Instagram: nicopaz1o

FACUNDO BUONANOTTE. Apenas un año en Primera División le alcanzó para vislumbrar a propios y extraños. Con 34 partidos en Rosario Central, se ganó la consideración del fútbol argentino y también en el exterior: Brighton pagó 11 millones de euros y lo contrató hasta 2026. Allí será compañero de Alexis Mac Allister, integrante fundamental de la Selección argentina durante Qatar 2022.

La venta de Buonanotte se convirtió en la más importante de la historia del Canalla. Superó a la de Gio Lo Celso a Betis y de Di María a Benfica. No es para menos, cuenta con un gran potencial, que fue destacado por Carlos Tevez cuando lo dirigió: "El freno y cuando acelera me hace acordar mucho a Messi (...) Hace mucho que no veía a un chico jugar así, que me dé tanto placer, y eso que miro mucho fútbol. Facu tiene una gran mentalidad, no parece tener 17 años". Por lo pronto, en Colombia llevará la 10.

Facundo Buonanotte Rosario Central Télam

MÁXIMO PERRONE. "Es un jugador de un calibre importante. ¡Tres veces lo llamó el técnico de Manchester City! El chico se quiere ir: le encante ese técnico y ese club", detalló el presidente del Fortín, Sergio Rapisarda, en diálogo con Vélez 670, sobre la intención de Pep Guardiola de llevarse al mediocampista central. El español observa en el chico de 20 años un talento fuera de lo común y el elenco inglés pagará una cifra millonaria para contratarlo.

"Quiero abarcar todas las posiciones en el mediocampo, creo que soy un 5 y me identifico mucho con el pase. Me gusta y lo disfruto mucho”, fue la descripción que hizo Perrone acerca de su juego, que ya dejó muestras en la Liga de Profesional. Será el eje del equipo de Mascherano durante el Sudamericano en Colombia y una gran promesa a futuro.

El plantel de la Selección argentina sub 20

Arqueros : Federico Gomes Gerth (Tigre), Franco Herrera (Newell's) y Francisco Gómez (Racing Club).





: Federico Gomes Gerth (Tigre), Franco Herrera (Newell's) y Francisco Gómez (Racing Club). Defensores : Lautaro Di Lollo (Boca), Nahuel Génez (Boca), Julián Aude (Lanús), Brian Aguilar (Lanús), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez), Francisco Marco (Defensa y Justicia) y Ulises Ciccioli (Rosario Central).





: Lautaro Di Lollo (Boca), Nahuel Génez (Boca), Julián Aude (Lanús), Brian Aguilar (Lanús), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez), Francisco Marco (Defensa y Justicia) y Ulises Ciccioli (Rosario Central). Mediocampistas : Maximiliano González (Lanús), Máximo Perrone (Vélez), Axel Encinas (River), Facundo Buonanotte (Brighton), Gino Infantino (Rosario Central) y Nicolás Paz (Real Madrid).





: Maximiliano González (Lanús), Máximo Perrone (Vélez), Axel Encinas (River), Facundo Buonanotte (Brighton), Gino Infantino (Rosario Central) y Nicolás Paz (Real Madrid). Delanteros: Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell's), Santiago Castro (Vélez), Nicolás Vallejo (Independiente) y Julián Fernández (Vélez).

Los cinco ausentes de la lista de Selección argentina

Dentro de la lista de convocados que realizó Javier Mascherano hay cinco grandes ausentes debido a que juegan en clubes europeos y, según la reglamentación vigente, no están obligados a ser cedidos para disputar el torneo Sudamericano Sub 20:

Alejandro Garnacho : mediocampista ofensivo de 18 años que juega en Manchester United. Nació en Madrid, su mamá en argentina y por eso aceptó jugar para la Selección argentina, tras la convocatoria de Lionel Scaloni. El neerlandés Erik Ten Hag lo tiene en cuenta y suele darle minutos. La ilusión de la AFA es que, en caso de que logre la clasificación, quizá pueda participar en la Copa del Mundo de Indonesia.





: mediocampista ofensivo de 18 años que juega en Manchester United. Nació en Madrid, su mamá en argentina y por eso aceptó jugar para la Selección argentina, tras la convocatoria de Lionel Scaloni. El neerlandés Erik Ten Hag lo tiene en cuenta y suele darle minutos. La ilusión de la AFA es que, en caso de que logre la clasificación, quizá pueda participar en la Copa del Mundo de Indonesia. Luka Romero : volante ofensivo de 18 años que se desempeña en Lazio de Italia. Hijo del exfutbolista Diego Romero, nació en la ciudad de Durango, México, pero eligió representar al fútbol argentino. También fue citado por Scaloni.





: volante ofensivo de 18 años que se desempeña en Lazio de Italia. Hijo del exfutbolista Diego Romero, nació en la ciudad de Durango, México, pero eligió representar al fútbol argentino. También fue citado por Scaloni. Matías Soulé : delantero de 19 años oriundo de Mar del Plata. Jugó en Kimberley y Vélez, hasta que firmó contrato con Juventus, donde actualmente integra el plantel profesional. Ya tuvo la posibilidad de formar parte de una convocatoria de la Selección mayor.





: delantero de 19 años oriundo de Mar del Plata. Jugó en Kimberley y Vélez, hasta que firmó contrato con Juventus, donde actualmente integra el plantel profesional. Ya tuvo la posibilidad de formar parte de una convocatoria de la Selección mayor. Franco Carboni : defensor de 18 años, hijo del exfutbolista Ezequiel Carboni. Juega en Cagliari de la Serie B, cedido a préstamo por Inter, club dueño de su pase. Sacloni lo llamó para las Eliminatorias junto al resto de los chicos.





: defensor de 18 años, hijo del exfutbolista Ezequiel Carboni. Juega en Cagliari de la Serie B, cedido a préstamo por Inter, club dueño de su pase. Sacloni lo llamó para las Eliminatorias junto al resto de los chicos. Valentín Carboni: mediocampista de 17 años, hermano de Franco. Forma parte de Inter de Milán.

El calendario de Argentina en el Sudamericano sub 20

El equipo dirigido por Javier Mascherano jugará cuatro partidos en la primera ronda de la competencia. Los tres primeros clasificarán a la siguiente fase.

Paraguay: sábado 21 a las 18.





Brasil: lunes 23 a las 21.30.





Perú: miércoles 25 a las 19.





Colombia: viernes 27 a las 21.30.

Cómo se clasifican los equipos al Mundial sub 20

La primera fase de grupos constará de dos zonas de cinco componentes que jugarán cuatro partidos entre sí y quienes finalicen en los tres primeros puestos se clasificarán a la siguiente ronda.

En la siguiente fase habrá un solo grupo con las seis selecciones clasificadas y se repetirá nuevamente la misma dinámica de todos contra todos. Los cuatro primeros se clasificarán para el Mundial de Indonesia 2023. Además, los tres primeros puestos accederán a los Juegos Panamericanos de Chile, que se desarrollarán entre octubre y noviembre.