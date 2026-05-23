David Beckham se convirtió en el primer futbolista multimillonario del Reino Unido: de cuánto es su fortuna

El excapitán de la Selección de Inglaterra es la primera persona del rubro del fútbol en Gran Bretaña en superar los 1.000 millones de libras esterlinas.

David Beckham se retiró del fútbol con la camiseta del PSG en el año 2013 y a partir de ahí, junto a su esposa Victoria, ex estrella del pop en la década del 90, construyó una inmensa fortuna. De esta manera fue que apareció en la lista anual de ricos que elabora el periódico Sunday Times, que ubica en un ranking a las personas más adineradas del Reino Unido. Convirtiéndose así en el primer futbolista en pasar la barrera de los mil millones .

Su patrimonio lo posiciona por encima de otras destacadas personalidades británicas como el rey Carlos, el piloto 7 veces campeón de F1 Lewis Hamilton y los hermanos Noel y Liam Gallagher.

Es copropietario y director de operaciones deportivas del Inter Miami CF, de la liga de Estados Unidos. Franquicia en la que juegan dos referentes de la Albiceleste como Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Construyó la mayor parte de su fortuna una vez retirado de la competencia profesional junto a Victoria Beckham, su esposa, empresaria y ex integrante de las Spice Girls.

Lo llamativo es que el patrimonio de los Beckham se incrementó más del doble con respecto al del año pasado, que era de 500 millones. Actualmente, esa cifra se ha elevado a 1.185 millones de libras esterlinas (1.583 millones de dólares). Esto se debe a inversiones acertadas en el mundo del fútbol, el sector inmobiliario, la industria de la moda y el mercado alimenticio .

El principal factor de crecimiento se debe a su participación en el Inter Miami . David cofundó la franquicia en 2018 junto al empresario Jorge Mas. Tras unos primeros años de balances negativos la cosa cambió. En junio de 2023 llegó el flamante campeón del mundo Lionel Messi . Con él arribaron otras estrellas de calibre mundial como Luis Suarez o Rodrigo De Paul. El club creció desde lo futbolístico y se consagró campeón múltiples veces, lo que disparó el valor de la franquicia. Actualmente Beckham posee el 26% de las acciones del Inter cuyo valor total sobrepasa los 1.400 millones de dólares .

Por su parte, la marca de indumentaria y productos de belleza de Victoria revirtió su tendencia deficitaria y registró una facturación anual superior a los 100 millones de libras. A esto se le suman los contratos comerciales individuales que el exdeportista mantiene con las marcas Adidas y Hugo Boss, que representan un gran ingreso.

Récord único: Beckham es el primer futbolista británico en ser multimillonario

El ex jugador del Real Madrid se convirtió en el primer hombre vinculado al fútbol en superar una fortuna de 1.000 millones de libras esterlinas en el Reino Unido. David logró construir una gran parte de su patrimonio después de retirarse en 2013. Junto a su esposa, Victoria Beckham, ex Spice Girl, desarrolló distintos negocios que potenciaron sus ingresos y lo ubicaron entre las personas más ricas de Gran Bretaña.

El crecimiento económico de los Beckham fue notable en el último año, ya que su fortuna pasó de 500 millones a 1.185 millones de libras esterlinas (1.583 millones de dólares). Este incremento llevó a la pareja a figurar entre los primeros lugares en la tradicional lista anual de millonarios elaborada por el periódico The Sunday Times, convirtiéndose en el primer futbolista británico en romper la barrera de los mil millones. Las inversiones en industrias como el fútbol, moda, bienes raíces y alimentos fueron claves para este salto financiero, al igual que los contratos comerciales que David mantiene con marcas internacionales como Adidas y Hugo Boss.

Beckham y Victoria David y Victoria Beckham posando en un evento de su marca. Redes sociales

Uno de los factores principales detrás del incremento patrimonial fue el éxito de Inter Miami CF, franquicia que Beckham cofundó en 2018 junto al empresario Jorge Mas. La llegada de Lionel Messi impulsó por completo el crecimiento deportivo y económico del club. Las acciones se dispararon y David, que posee un 26%, de ellas se vio fuertemente beneficiado y lo puede seguir siendo de cara al futuro.