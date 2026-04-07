7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El exfutbolista de River que hoy atiende una ferretería: cómo fue su carrera

Nacido en Santa Fe, desarrolló un recorrido en clubes locales y europeos antes de iniciar una rutina laboral alejada del alto rendimiento.

Por
Álvarez como punto de partida y regreso en la vida de Leonardo Talamonti.

Álvarez como punto de partida y regreso en la vida de Leonardo Talamonti.

Google

  • Leonardo Talamonti nació en Álvarez en 1980 y desarrolló una carrera profesional como defensor en Argentina y en la Serie A de Italia.

  • Su paso por Rosario Central, Lazio, River Plate y Atalanta incluyó etapas con continuidad, experiencias internacionales y momentos de consolidación.

  • Tras regresar al fútbol argentino en 2011, atravesó dificultades físicas y personales que marcaron el tramo final de su trayectoria.

  • Luego de retirarse en 2017, decidió radicarse en su pueblo natal donde administra una ferretería y entrena jóvenes en un club local.

La historia de un exjugador de River que hoy trabaja en una ferretería refleja un recorrido marcado por el fútbol profesional y un cambio de vida significativo tras el retiro. Leonardo “Oveja” Talamonti construyó una carrera extensa que incluyó pasos por equipos argentinos y europeos antes de iniciar una nueva etapa lejos de la competencia.

El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.
Te puede interesar:

Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca

Nacido en Álvarez, un pequeño pueblo del sur santafesino, comenzó su camino en el deporte desde joven y logró insertarse en el ámbito profesional a comienzos de los años 2000. A lo largo de su trayectoria, sumó experiencias en distintos niveles, sin llegar a integrar la Selección Argentina ni a consagrarse en torneos de primera división.

Con el paso del tiempo, su recorrido fue atravesando distintas etapas, desde sus inicios en Rosario Central hasta su paso por Europa y su regreso al país. Tras más de una década en actividad, su decisión de retirarse dio lugar a una transformación completa en su estilo de vida.

Tallamonti ferretería
En el fútbol profesional, el paso por Europa y clubes argentinos marcó una trayectoria extensa con experiencias en distintas categorías y contextos.

En el fútbol profesional, el paso por Europa y clubes argentinos marcó una trayectoria extensa con experiencias en distintas categorías y contextos.

Leonardo "Oveja" Talamonti y su paso por el futbol

Leonardo Talamonti inició su carrera en Rosario Central, donde realizó las divisiones inferiores y debutó en primera en 2001 con 20 años. Durante su primer ciclo, que se extendió hasta la temporada 2003-2004, logró continuidad como defensor y se destacó por sus actuaciones, lo que le permitió dar el salto al exterior.

Su primera experiencia europea fue en la Lazio, donde disputó una temporada en la Serie A, con un total de 13 partidos y un gol. Luego regresó a Argentina para vestir la camiseta de River Plate, donde jugó 32 encuentros y convirtió dos goles entre 2005 y 2006, antes de volver al fútbol italiano.

En Atalanta, entre 2006 y 2011, alcanzó su etapa de mayor estabilidad, consolidándose en el equipo e incluso asumiendo el rol de capitán. Durante ese período, vivió el descenso a la Serie B en la temporada 2009-2010 y el posterior ascenso un año más tarde. En 2011 decidió regresar a Rosario Central para buscar otro ascenso, aunque su segundo ciclo estuvo marcado por lesiones y dificultades que limitaron su participación.

Su vida después del retiro

Tras dejar la actividad profesional en 2017, luego de pasos por equipos del ascenso como Sportivo Belgrano, Atlanta y Platense, Talamonti regresó a su lugar de origen para iniciar una nueva etapa. Lejos del ritmo del fútbol, eligió dedicarse a un rubro completamente distinto.

En la actualidad, administra su propia ferretería en Álvarez, donde trabaja durante toda la jornada, desde la mañana hasta la tarde. Además de su actividad comercial, mantiene el vínculo con el deporte entrenando chicos en un club local, lo que le permite seguir conectado con el fútbol desde otro rol.

Tallamonti ferretería 2
Tras el retiro, la gestión de una ferretería y el trabajo con jóvenes en un club local definieron una nueva etapa fuera de la competencia profesional.

Tras el retiro, la gestión de una ferretería y el trabajo con jóvenes en un club local definieron una nueva etapa fuera de la competencia profesional.

Su presente está marcado por una rutina diferente, centrada en el trabajo diario y en la vida en su comunidad, luego de una carrera que se extendió por 16 años y que incluyó experiencias en distintos contextos y niveles del deporte profesional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca volverá a la Libertadores tras dos años de ausencia con la ilusión de volver a ganarla

Se acabó la espera y arrancan la Libertadores y la Sudamericana: la agenda completa de los argentinos

River le ganó a Belgrano en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

River le ganó a Belgrano.
play

River, imparable: goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental y llega afilado al debut en la Sudamericana

Desde las 18, River recibirá a Belgrano en el Estadio Monumental por la 13° fecha del Torneo Apertura

Coudet quiere estirar su invicto ante Belgrano en el Monumental

Enzo Fernández en Chelsea.

Video: Enzo Fernández respondió si volverá a River y le hizo un guiño a Real Madrid

River analiza reforzar su defensa con un campeón del mundo.

Bombazo: un grande de Argentina sueña con sumar a un campeón del mundo después del Mundial 2026

Rating Cero

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.

El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial"

Homero Pettinato y Sofía La Reini Gonet cuando eran pareja.

Homero Pettinato repasó los romances de su vida y admitió que sigue "enamorado" de La Reini

Para Mavinga la eliminación de la venezolana marca un quiebre estratégico.

"Fue como ganar el mundial": el video de Mavinga tras la eliminación de Cinzia de Gran Hermano

Material inédito de la modelo formará parte del documental que se estrenará en 2027.
play

Silvina Luna tendrá su documental: imágenes inéditas y un mensaje a su familia antes de morir

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Gran Hermano 2026: quién fue el octavo participante eliminado del reality de Telefe

Wanda Nara.

La indirecta de Wanda Nara que despertó especulaciones en redes sociales: "Ya tengo una más..."

últimas noticias

El proyecto se tratará este miércoles 8 de abril. 

Con respaldo de provincias mineras, el oficialismo dictaminó la reforma de la Ley de Glaciares

Hace 9 minutos
El precio del crudo había alcanzado niveles récord en medio de la tensión en Medio Oriente.

Giro diplomático: tras el anuncio de Trump de cese el fuego, se desplomó el precio del petróleo

Hace 10 minutos
La ocupación de FATE encabezada por Sutna.

FATE advirtió que no podrá pagar indemnizaciones si el conflicto se extiende

Hace 13 minutos
play

Trump destacó el alto al fuego con Irán: "Está muy avanzada la negociación para un acuerdo definitivo"

Hace 19 minutos
play

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán y puso como condición abrir el estrecho de Ormuz

Hace 26 minutos