El exfutbolista de River que hoy atiende una ferretería: cómo fue su carrera

Nacido en Santa Fe, desarrolló un recorrido en clubes locales y europeos antes de iniciar una rutina laboral alejada del alto rendimiento.

La historia de un exjugador de River que hoy trabaja en una ferretería refleja un recorrido marcado por el fútbol profesional y un cambio de vida significativo tras el retiro. Leonardo “Oveja” Talamonti construyó una carrera extensa que incluyó pasos por equipos argentinos y europeos antes de iniciar una nueva etapa lejos de la competencia.

Luego de retirarse en 2017, decidió radicarse en su pueblo natal donde administra una ferretería y entrena jóvenes en un club local.

Tras regresar al fútbol argentino en 2011, atravesó dificultades físicas y personales que marcaron el tramo final de su trayectoria.

Leonardo Talamonti nació en Álvarez en 1980 y desarrolló una carrera profesional como defensor en Argentina y en la Serie A de Italia.

Nacido en Álvarez , un pequeño pueblo del sur santafesino, comenzó su camino en el deporte desde joven y logró insertarse en el ámbito profesional a comienzos de los años 2000 . A lo largo de su trayectoria, sumó experiencias en distintos niveles, sin llegar a integrar la Selección Argentina ni a consagrarse en torneos de primera división.

Con el paso del tiempo, su recorrido fue atravesando distintas etapas, desde sus inicios en Rosario Central hasta su paso por Europa y su regreso al país . Tras más de una década en actividad, su decisión de retirarse dio lugar a una transformación completa en su estilo de vida.

Leonardo Talamonti inició su carrera en Rosario Central , donde realizó las divisiones inferiores y debutó en primera en 2001 con 20 años . Durante su primer ciclo, que se extendió hasta la temporada 2003-2004, logró continuidad como defensor y se destacó por sus actuaciones, lo que le permitió dar el salto al exterior.

En el fútbol profesional, el paso por Europa y clubes argentinos marcó una trayectoria extensa con experiencias en distintas categorías y contextos.

Su primera experiencia europea fue en la Lazio , donde disputó una temporada en la Serie A, con un total de 13 partidos y un gol . Luego regresó a Argentina para vestir la camiseta de River Plate , donde jugó 32 encuentros y convirtió dos goles entre 2005 y 2006 , antes de volver al fútbol italiano.

En Atalanta, entre 2006 y 2011, alcanzó su etapa de mayor estabilidad, consolidándose en el equipo e incluso asumiendo el rol de capitán. Durante ese período, vivió el descenso a la Serie B en la temporada 2009-2010 y el posterior ascenso un año más tarde. En 2011 decidió regresar a Rosario Central para buscar otro ascenso, aunque su segundo ciclo estuvo marcado por lesiones y dificultades que limitaron su participación.

Su vida después del retiro

Tras dejar la actividad profesional en 2017, luego de pasos por equipos del ascenso como Sportivo Belgrano, Atlanta y Platense, Talamonti regresó a su lugar de origen para iniciar una nueva etapa. Lejos del ritmo del fútbol, eligió dedicarse a un rubro completamente distinto.

En la actualidad, administra su propia ferretería en Álvarez, donde trabaja durante toda la jornada, desde la mañana hasta la tarde. Además de su actividad comercial, mantiene el vínculo con el deporte entrenando chicos en un club local, lo que le permite seguir conectado con el fútbol desde otro rol.

Tallamonti ferretería 2 Tras el retiro, la gestión de una ferretería y el trabajo con jóvenes en un club local definieron una nueva etapa fuera de la competencia profesional.

Su presente está marcado por una rutina diferente, centrada en el trabajo diario y en la vida en su comunidad, luego de una carrera que se extendió por 16 años y que incluyó experiencias en distintos contextos y niveles del deporte profesional.