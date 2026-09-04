Mauro Zárate vuelve a jugar al fútbol en el club que lo vio nacer Quien fuera goleador de Vélez volverá a sus raíces futbolísticas tras su retiro de la actividad profesional. Por Agregar C5N en









El ex futbolista del Fortín volverá a la actividad.

A sus 39 años y con el retiro profesional consumado desde enero de 2025, Mauro Zárate sorprendió al mundo del deporte al ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo estrella de Haedo Futsal. El ex delantero de Vélez y Boca decidió ponerse los colores de la institución del oeste del Gran Buenos Aires para disputar la exigente Copa Camino a AFA.

La entidad deportiva local expresó su profunda emoción a través de un comunicado oficial en el que destacó los valores de pertenencia y el arraigo popular de la incorporación: "Hay historias que trascienden el fútbol. Y esta es una de ellas. Mauro vivió toda su vida en Haedo. Creció en estas calles, compartió sueños, amigos y momentos que lo acompañaron desde chico".

El texto institucional difundido por el club profundizó en el significado humano de este vínculo identitario y añadió un mensaje directo para el experimentado atacante: "Este barrio fue parte de su historia y de la persona y el jugador que llegó a ser. Hoy quiere devolverle, de alguna manera, todo ese cariño... El barrio te vio crecer. Ahora, el barrio te vuelve a abrazar".

Lejos de mantenerse al margen del fuerte impacto emocional generado por el anuncio, el propio futbolista respondió con calidez mediante una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram: "Nací y me crié en Haedo y en lo que pueda ayudar al barrio lo haré de corazón". De esta manera, el ex atacante priorizó sus raíces afectivas por encima de cualquier otra propuesta, descartando por el momento su desembarco en el equipo senior de Vélez.

El anuncio de Haedo futsal sobre la llegada de Mauro Zárate. La carrera de Mauro Zárate Nacido futbolísticamente en las divisiones inferiores de Vélez —institución donde también se forjaron sus hermanos Sergio, Rolando y Ariel—, debutó en la máxima categoría el 21 de mayo de 2004 con apenas 17 años. En el club de Liniers se consagró rápidamente como una gran figura del torneo Clausura 2005 y se alzó como el máximo artillero del campeonato Apertura 2006.

Su jerarquía internacional despegó tempranamente en 2007, año en el cual integró de manera brillante la Selección Argentina Sub 20 dirigida por Hugo Tocalli que conquistó la Copa del Mundo en Canadá, siendo además el autor del histórico gol en la final frente a la República Checa. Aquella actuación deslumbrante motivó su inmediata transferencia al Al-Sadd de Catar por una cifra cercana a los 16 millones de dólares. Durante su extensa y fructífera trayectoria profesional, el delantero vistió las camisetas de 16 clubes distribuidos por Argentina, Italia, Inglaterra, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Uruguay. Su recorrido europeo y sudamericano incluyó pasos destacados por equipos de primer nivel como Lazio, Inter de Milán, West Ham United, Queens Park Rangers, Fiorentina, Watford, Al-Nasr, América Mineiro, Platense y Danubio, donde cerró su etapa rentada. Tras acumular un registro impactante de 144 goles convertidos a lo largo de 534 partidos oficiales, oficializó su retiro definitivo en enero de 2025 con una frase inolvidable en sus redes sociales: "El camino más lindo de mi vida llega a su fin". Tras incursiones exitosas en torneos recreativos de alta visibilidad como la Copa Potrero —donde se consagró campeón a fines de 2024 con La Crema FC—, hoy canaliza toda su vigencia competitiva en las canchas de futsal de su barrio natal.