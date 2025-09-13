Argentina clasificó al Final 8: cuándo juega y cómo es el formato de Copa Davis

El equipo de Javier Frana derrotó a Países Bajos por 3 a 0 y se convirtió en uno de los ocho mejores equipos de la temporada, los cuales se medirán en Bolonia, Italia.

La increíble victoria de Argentina por Copa Davis marcó tres puntos importantes de cara al Final 8, que tienen que ver con volver a tener confianza, generar compañerismo y el liderazgo de Javier Frana como capitán del equipo, quien viajó junto a sus singlistas para aconsejarlos. Desde ese momento se empezó a jugar la serie que terminó con victoria. Ahora bien, ¿cómo se disputará la última etapa?

Con Italia ya clasificado por ser campeón y ser local, los siete equipos restantes se iban a definir en los partidos de los Qualifiers. Los primeros que lograron avanzar fueron Argentina, tras derrotar a Países Bajos por 3 a 0 y Alemania, quien barrió a Japón por 4 a 0. Luego, Francia le ganó 3 a 1 a Croacia y Austria a Hungría por 3-2.

Las Finales de la Copa Davis se llevarán adelante entre el 18 y 23 de noviembre en Bolonia, Italia y será importante porque Argentina nunca pasó la instancia de cuartos de final. Con el resultado positivo, el equipo conocerá el rival el próximo miércoles para poder empezar a preparar el duelo.

Las últimas veces que jugó fue en 2019 en la Caja Mágica vs. España y en 2024 versus Italia que no solo le ganó a Argentina, sino que también fue campeón del título.

Final 8 de Copa Davis: cómo es el formato

La última etapa de la competencia, que comenzó en febrero, será bajo el cuadro de eliminación directa e iniciará con los cuartos. Los equipos que ganen los mano a mano avanzarán a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará eliminado, pero jugará los Qualifiers.

El duelo de cuartos se determinará en base a un sorteo que se realizará una vez que estén todos los clasificados. En el caso de quedar entre las mejores cuatro selecciones, Argentina será cabeza de serie. El que logre ganar en semifinales, pasará a la final que se disputará el último día de competencia.

El Final 8 será similar a lo jugado hasta el momento: tres partidos de los que serán dos singles y un dobles. Luego, los duelos individuales enfrentarán al mejor tenista contra el segundo, tal y como sucedió contra Países Bajos y cerrará el dobles. Deben ganar con un 3-0 mínimo para poder avanzar, ya que es al mejor de cinco partidos.