Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

Juli Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares fueron algunos de los exparticipantes que le dedicaron unas palabras al influencer, luego del accidente que sufrió mientras iba con su moto en Moreno.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, se encuentra internado en terapia intensiva luego de un accidente en Moreno, y como su estado es reservado, sus compañeros de la edición del 2022 escribieron en sus redes sociales mensajes dedicados al influencer: “Va a estar todo bien”.

Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

En primer lugar, una cuenta falsa había difundido un video del accidente del exparticipante de GH que no es real. Es por eso que Marcos Ginocchio, el ganador de esa edición, aclaró en redes: “Recemos por Thiaguito y apoyemos mucho a su familia, por favor”.

Mientras que, Nacho, también finalista y uno de sus amigos más cercanos , tanto es así que es el padrino de una de las hijas que el joven tiene con Daniela Celis, expresó: “Cadena de oración para Thiago porfa”. Por último, Julieta Poggio compartió una foto con él, pidió cadena de oración y dejó un mensaje alentador.

La madre de sus hijas, Daniela, quien también participó del reality show en 2022, compartió una actualización del parte médico en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Por su parte, su hermana, Camilota, publicó: "Hermano de mi alma, como me duele todo aún no me lo creo. Fuerzas, mi amor, una vez más te pido. Es una batalla más de tantas que pasamos. Te amo".

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina está internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con su moto en Moreno. En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.

Además, Celis explicó que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".

Por último, Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".

Qué le pasó a Thiago Medina en Moreno

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, sufrió un accidente en moto y está internado en el Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno con pronóstico reservado.

El joven de 22 años ingresó con importantes heridas producto de un siniestro vial, en la Ruta Nacional 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Según trascendió, su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, lo que generó una profunda preocupación entre sus familiares, alle