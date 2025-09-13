IR A
Capitán América, Namor y Hulk aparecen como Zombies en la nueva producción de Marvel: cómo es

Marvel lanza su primer avance de Marvel Zombies, una serie animada que presenta versiones zombificadas de los icónicos héroes.

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies, su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+.

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies, su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+. El tráiler oficial ya está disponible, anunciando una mezcla de acción sangrienta, personajes conocidos transformados en zombis y la introducción de Blade Knight, una versión que fusiona a Moon Knight y Blade.

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.
¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

Marvel Zombies comenzó como una serie limitada de cómics de cinco números publicada en 2005, creada por Robert Kirkman, el reconocido autor de The Walking Dead. La historia presentaba un universo alternativo donde los Vengadores y muchos otros héroes eran infectados por un virus zombi que los convertía en depredadores insaciables. Desde entonces, la idea se ha extendido a quince secuelas, con cruces junto a El ejército de las tinieblas y especiales navideños, consolidando el fenómeno zombi entre los seguidores de Marvel.

Cómo fue el adelanto de Marvel Zombies y qué superhéroes aparecieron

Con el próximo estreno de Marvel Zombies, Marvel apuesta por una producción animada de cinco episodios con un enfoque irreverente y dirigido exclusivamente al público adulto, reemplazando el tono familiar por uno más oscuro y grotescamente humorístico. Bryan Andrews y Zeb Wells están al frente del proyecto, junto a productores ejecutivos como Kevin Feige y Louis D’Esposito. El guion combina el espíritu sarcástico del cómic original con los elementos visuales más extremos y libres de la animación contemporánea.

Otro atractivo importante es el elenco de voces, que incluye a reconocidas figuras del Universo Cinematográfico Marvel. Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Hailee Steinfeld, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne, entre otros, aportan autenticidad a los personajes en esta propuesta que mezcla el gore con la parodia de superhéroes.

marvel-zombies-on-disney-flees-spooky-season-moves-release-date-up

El personaje central del tráiler es Blade Knight, una combinación de la esencia de Blade (el cazador de vampiros) con elementos de Moon Knight. En Marvel Zombies, Blade Knight, con la voz de Todd Williams, se enfrenta en escenas visualmente impresionantes a otros superhéroes caídos, como una versión zombi de Ghost (de los Thunderbolts). Su aparición también hace referencia al esperado largometraje de Blade, aún en desarrollo en Marvel Studios y cuyo retraso ha generado expectativa entre los seguidores.

La presencia de Blade Knight no solo fortalece la historia en términos de acción, sino que añade diversidad al reunir a un grupo de sobrevivientes inesperado: Ms. Marvel, Kate Bishop, Jimmy Woo, Yelena Belova, Okoye, el Capitán América, Wanda Maximoff (Bruja Escarlata), Namor, Abominación y otros. Estos deberán enfrentarse tanto a versiones zombis de sus antiguos compañeros —como Iron Man, Doctor Strange, Wong, Hawkeye, Wanda y Falcon— como a villanos como Thanos, quien lleva casi todas las Gemas del Infinito en su guante.

El lanzamiento de Marvel Zombies como una serie adulta en Disney+ establece un cambio significativo para la compañía, que generalmente ha dirigido su contenido a audiencias amplias, reservando las propuestas más arriesgadas para los cómics. El catálogo animado reciente, con títulos como What If?, X-Men 97, Tu amigo y vecino Spider-Man y Los ojos de Wakanda, revela la estrategia de Marvel Studios de renovar y expandirse hacia nuevos formatos mediante la animación.

La elección de enfocarse en la animación para adultos responde también a razones concretas: es más económica que la acción real y permite explorar escenarios, transformaciones y niveles de violencia que serían imposibles con actores y efectos tradicionales, más aún bajo las restricciones de Disney. Sin embargo, esta decisión involucra algunos riesgos. Hay quienes consideran que el uso excesivo de ironía y la violencia pueden alejar a ciertos sectores del público juvenil o a quienes prefieren el tono épico y optimista de la saga de los Vengadores.

Es importante recalcar el impacto que Marvel Zombies puede tener en la expectativa por nuevas películas. Mientras la película de Blade continúa en desarrollo y otros proyectos se debaten entre lo clásico y lo innovador, Marvel Zombies apuesta por la creatividad sin restricciones y el homenaje a una generación interesada en el horror y lo absurdo. Para el público general, la serie puede resultar en una experiencia visual y narrativa impactante, pero también en una oportunidad para descubrir un multiverso en el que las reglas tradicionales han sido eliminadas.

marvel zombieees
