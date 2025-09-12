IR A
Evangelina Anderson habló sobre un posible romance con Leandro Paredes: "Juro por mi... vida"

La panelista dio su versión sobre la polémica relación que tendría con el futbolista casado.

La panelista rompió el silencio sobre los rumores de relación con el futbolista.

La panelista Evangelina Anderson dio su versión sobre el presunto romance con el campeón de la Selección argentina, Leandro Paredes,

Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.
Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

La exmodelo aseguró sobre la supuesta relación con el futbolista que "no la paso nada bien cuando mienten, me da mucha impotencia, y me quedo sin voz".

La mediática dialogó por WhatsApp con la panelista de Intrusos Karina Iavícoli, y escribió: "Juro por mi vida que jamás vi a Leandro Paredes".

En cuanto al affaire con el deportista, insitió en que "jamás saldría con un hombre casado, no es lo que me interesa para mi vida". Al referirse a los rumores sobre su amorío con el futbolista, casado con Camila Galante, con quien tiene 3 hijos, entre ellos un bebé,

Según la periodsita, Anderson está acompañada por su papá y sus hermanas, Lola, Celeste y Emma. Aclaró que está viendo todo lo que se dice de ella todo el día, pero que no va tomar ninguna medida legal porque "no cambiaría nada".

Además, contó una intimidad sobre su familia porque la acusaron de irse al exterior en medio del escándalo: "Mi mamá tubo un ACV, estuvo muy mal de salud, y como se recuperó decidimos hacer un viaje familiar", remarcó sobre su ida a México y ante la pregunta de Iavículo.

