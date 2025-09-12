La panelista dio su versión sobre la polémica relación que tendría con el futbolista casado.

La panelista Evangelina Anderson dio su versión sobre el presunto romance con el campeón de la Selección argentina, Leandro Paredes ,

La exmodelo aseguró sobre la supuesta relación con el futbolista que "no la paso nada bien cuando mienten , me da mucha impotencia, y me quedo sin voz".

La mediática dialogó por WhatsApp con la panelista de Intrusos Karina Iavícoli, y escribió: "Juro por mi vida que jamás vi a Leandro Paredes".

"Me quedé sin voz" "Juro por mi vida que jamás vi a Leandro Paredes" "No saldría con un hombre casado"

En cuanto al affaire con el deportista, insitió en que "jamás saldría con un hombre casado, no es lo que me interesa para mi vida". Al referirse a los rumores sobre su amorío con el futbolista, casado con Camila Galante, con quien tiene 3 hijos , entre ellos un bebé,

Según la periodsita, Anderson está acompañada por su papá y sus hermanas, Lola, Celeste y Emma. Aclaró que está viendo todo lo que se dice de ella todo el día, pero que no va tomar ninguna medida legal porque "no cambiaría nada".

Además, contó una intimidad sobre su familia porque la acusaron de irse al exterior en medio del escándalo: "Mi mamá tubo un ACV, estuvo muy mal de salud, y como se recuperó decidimos hacer un viaje familiar", remarcó sobre su ida a México y ante la pregunta de Iavículo.