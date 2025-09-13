Argentina busca clasificar a las Finales en Copa Davis: Zeballos y Molteni ganaron el primer set

En el primer día de competencia, Tomás Etcheverry venció a Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo hizo lo propio frente a Botic van de Zandschulp. De este modo, Argentina se adelantó 2 a 0 y este sábado Horacio Zeballos y Andrés Molteni juegan el dobles contra Sanders Arends y Botic van de Zandschulp, decidido a último momento, en el MartiniPlaza. La dupla argentina se adelanta y ganó el primer set por 6-3.
Con el objetivo puesto en clasificar a los cuartos de final y jugar la instancia final en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre, el equipo de Javier Frana va en busca de una victoria que lo haga viajar a fin de año.
En caso de conseguir la victoria, se cerrará la serie y habrá un match exhibición. Pero si esto continúa con un 2-1, se jugará el primer single entre los número 1, en este caso, Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo. Ambos no tienen enfrentamientos previos.
Si hay que jugar un quinto punto, en el definitivo estarían Tomás Etcheverry y Van de Zandschulp. Ellos sí tienen duelos previos y en ambas oportunidades, el argentino salió victorioso. Una fue en Gastaad 2024 y otro en Shanghái.
Si el equipo de Frana logra la clasificación, puede ser uno de los sembrados a cuartos de final y evitar ir a sorteo, lo que lo haría descartar un choque ante un equipo poderoso como Italia. Por eso es necesario que se concreten buenos resultados.