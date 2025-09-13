13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Argentina busca clasificar a las Finales en Copa Davis: Zeballos y Molteni ganaron el primer set

Luego de las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, la dupla argentina ya juega ante Sanders Arends y Botic van de Zandschulp. Después, en caso de ser necesario, se jugarán los singles restantes.

Por
La Copa Davis se define este sábado.

La Copa Davis se define este sábado.

Redes sociales

En el primer día de competencia, Tomás Etcheverry venció a Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo hizo lo propio frente a Botic van de Zandschulp. De este modo, Argentina se adelantó 2 a 0 y este sábado Horacio Zeballos y Andrés Molteni juegan el dobles contra Sanders Arends y Botic van de Zandschulp, decidido a último momento, en el MartiniPlaza. La dupla argentina se adelanta y ganó el primer set por 6-3.

El partido de dobles se disputará el sábado.
Te puede interesar:

Copa Davis: Argentina está 2-0 frente Países Bajos y este sábado define en dobles

Con el objetivo puesto en clasificar a los cuartos de final y jugar la instancia final en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre, el equipo de Javier Frana va en busca de una victoria que lo haga viajar a fin de año.

En caso de conseguir la victoria, se cerrará la serie y habrá un match exhibición. Pero si esto continúa con un 2-1, se jugará el primer single entre los número 1, en este caso, Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo. Ambos no tienen enfrentamientos previos.

Copa Davis

Si hay que jugar un quinto punto, en el definitivo estarían Tomás Etcheverry y Van de Zandschulp. Ellos sí tienen duelos previos y en ambas oportunidades, el argentino salió victorioso. Una fue en Gastaad 2024 y otro en Shanghái.

Si el equipo de Frana logra la clasificación, puede ser uno de los sembrados a cuartos de final y evitar ir a sorteo, lo que lo haría descartar un choque ante un equipo poderoso como Italia. Por eso es necesario que se concreten buenos resultados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Djokovic tiene 38 años.

Tras ser acusado de "traidor" por el presidente de Serbia, Djokovic decidió mudarse a Grecia con toda su familia

Argentina frente a una nueva ilusión en Copa Davis.

Argentina y una nueva ilusión en la Copa Davis: contará con el debut de Comesaña y la importancia de Zeballos

Argentina enfrentará a Países Bajos en la Copa Davis.

Copa Davis: cuándo juega Argentina contra Países Bajos y qué son las Finales

El festejo de Zeballos y Granollers.

En una final para el infarto, Zeballos y Granollers se consagraron campeones del US Open en dobles

Sinner y Alcaraz escriben la nueva historia.

El adiós del Big 3 y la nueva hegemonía: Sinner-Alcaraz, el gran duelo de la final del US Open

Todos los detalles sobre el Balón de Oro 2025.

Falta menos para la entrega del Balón de Oro 2025: todo lo que tenés que saber

Rating Cero

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies, su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+.

Capitán América, Namor y Hulk aparecen como Zombies en la nueva producción de Marvel: cómo es

play

Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

Renfield, un éxito en cines y ahora en la popular plataforma de streaming de Netlix.
play

De qué se trata Renfield, la película donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde la comedia y llegó a Netflix

La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática.

La impresionante transformación de Gimena Accardi tras su separación con Nico Vázquez

últimas noticias

¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Hace 10 minutos
Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Hace 34 minutos
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.  

De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Hace 36 minutos
Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

Hace 1 hora
Erika Kirk habló sobre el asesinato de su esposo mediante un video. 

Rompió el silencio: qué dijo la esposa de Charlie Kirk, el militante de ultraderecha asesinado en EE.UU

Hace 1 hora