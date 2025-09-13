Argentina busca clasificar a las Finales en Copa Davis: Zeballos y Molteni ganaron el primer set Luego de las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, la dupla argentina ya juega ante Sanders Arends y Botic van de Zandschulp. Después, en caso de ser necesario, se jugarán los singles restantes. Por







La Copa Davis se define este sábado. Redes sociales

En el primer día de competencia, Tomás Etcheverry venció a Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo hizo lo propio frente a Botic van de Zandschulp. De este modo, Argentina se adelantó 2 a 0 y este sábado Horacio Zeballos y Andrés Molteni juegan el dobles contra Sanders Arends y Botic van de Zandschulp, decidido a último momento, en el MartiniPlaza. La dupla argentina se adelanta y ganó el primer set por 6-3.

Con el objetivo puesto en clasificar a los cuartos de final y jugar la instancia final en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre, el equipo de Javier Frana va en busca de una victoria que lo haga viajar a fin de año.

En caso de conseguir la victoria, se cerrará la serie y habrá un match exhibición. Pero si esto continúa con un 2-1, se jugará el primer single entre los número 1, en este caso, Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo. Ambos no tienen enfrentamientos previos.

Copa Davis Redes sociales

Si hay que jugar un quinto punto, en el definitivo estarían Tomás Etcheverry y Van de Zandschulp. Ellos sí tienen duelos previos y en ambas oportunidades, el argentino salió victorioso. Una fue en Gastaad 2024 y otro en Shanghái.

Si el equipo de Frana logra la clasificación, puede ser uno de los sembrados a cuartos de final y evitar ir a sorteo, lo que lo haría descartar un choque ante un equipo poderoso como Italia. Por eso es necesario que se concreten buenos resultados.