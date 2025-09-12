Causa de coimas en discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

A casi un mes del escándalo que salpica al Gobierno, los defensores del exfuncionario presentaron la renuncia por "motivos personales".

El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad implica el pago de sobreprecios en la compra de medicamentos.

Los abogados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , en la causa que investiga el pago de presuntas en la compra de medicamentos, renunciaron este viernes a la defensa del exfuncionario .

En el programa Argenzuela, revelaron el escrito que los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze entregaron esta tarde al fiscal Franco Picardi , donde expresaron: "Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido".

Los defensores de Spagnuolo abandonaron su representación ante la Justicia en las últimas horas aduciendo "motivos personales", por lo que el exfuncionario público deberá nombrar a otro letrado en su lugar para que lo asista ante el expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

En las últimas horas, en paralelo a la renuncia de los abogados del exfuncionario, la investigación continuó su curso con el llamado a prestar declaración a Fernando Cerimedo , exasesor y consultor de La Libertad Avanza, quien confirmó un “esquema de corrupción” en el organismo.

Ante el fiscal Franco Picardi, Cerimedo ratificó sus dichos en una entrevista radial en la que había hablado de que el exdirectivo de ANDIS le habló de “coimas” a partir del reparto de las comisiones en el marco de las compras de medicamentos a Suizo Argentina.

Mirá el escrito que presentaron los exabogados de Spagnuolo

escrito abogados

Coimas en Andis: la Justicia dispuso nuevos allanamientos en la casa de Diego Spagnuolo

La Justicia ordenó este viernes nuevos allanamientos en la causa que se investiga un presunto entramados de coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que salieran a la luz audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Dos operativos son realizados en barrios privados luego de que el consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo confirme los dichos de Diego Spagnuolo, otro es llevado a cabo sobre una caja de seguridad en una sucursal del Banco Francés.

"En los barrios privados fueron a secuestrar los registros de entradas y salidas en búsqueda de información y documentación que pueda estar guardando o escondiendo alguno de los imputados que tiene la causa", informó el periodista de C5N Paulo Kablan en Argenzuela.

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron el bloqueo de las cajas de seguridad de Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción y coimas en la compra y venta de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Hay novedades de último momento y tiene que ver con el bloqueo de las cajas de seguridad de los imputados y sus familiares tienen en entidades privadas. Esto quiere decir que hubo una investigación más fina para detectar donde la familia Kovalivker, por caso, guarda dinero en empresa de resguardo y traslado. Entonces, esta mañana se procedió para bloquear y que quede inmovilizado el dinero", explicó el periodista Ariel Zak en C5N.

El comunicador especializado en asuntos judiciales aseguró en La Mañana que "la plata está guardada en cajas de seguridad, fuera del sistema bancario. Se está investigando si ese dinero se obtuvo a través de una maniobra delictiva. Es por eso que el fiscal y el juez hicieron dieron la orden".

Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras conocerse que, antes de entregar su teléfono celular, realizó un reseteo de fábrica que borró toda la información del dispositivo. El empresario está bajo la lupa en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).