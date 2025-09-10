Nicolás Otamendi habló de su futuro en el fútbol: ¿jugará en River?

El defensor de la Selección argentina y Benfica, que simpatiza por el Millonario, se refirió a sus próximos pasos luego del Mundial 2026.

El futbolista Nicolás Otamendi , quien se desempeña en el Benfica de Portugal, expuso su incertidumbre por su futuro luego del Mundial 2026 y se refirió a River , aunque aseguró que no se comunicó con el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo.

En diálogo con Telefe, Otamendi hizo alusión a su futuro profesional después de la próxima Copa del Mundo, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. "Tengo un año de contrato con Benfica y después del Mundial veré qué haré" , expresó.

En tanto, volvió a marcar su simpatía por el Millonario, aunque advirtió que no se contactó con el DT del equipo de Núñez: "Nunca hablé con Gallardo, no tuve la oportunidad de hablar con él. Toda mi familia es de River".

Por otro lado, el defensor de 37 años confirmó que el Mundial 2026 será su último torneo con la Selección argentina: "Sería mi última competición con la Selección y ya estaría. Cada vez que me tocó vestir la camiseta de la Selección siempre intenté dar el máximo".

También se refirió a su trayectoria. "Me costó muchísimo primero llegar a jugar en Primera y después llegar a la Selección. Mi familia me enseñó que todo cuesta , que en la vida tenés que ser un guerrero e intentar dar lo mejor y las cosas que salen hay que volver a intentar al día siguiente. Así es la vida", señaló.

Nicolás Otamendi se fue expulsado en su último partido en Eliminatorias: ¿se pierde el debut en el Mundial 2026?

El capitán de la Selección argentina Nicolás Otamendi no tuvo la mejor despedida de sus últimas Eliminatorias Sudamericanas: fue expulsado en el primer tiempo frente a Ecuador en Guayaquil y se perdería el debut con la Albiceleste en el Mundial 2026.

El defensor de Benfica tuvo una jugada desafortunada a los 31' de la primera etapa, tras un pelotazo de la Selección ecuatoriana que no pudo rechazar Leonardo Balerdi, de flojo partido. El exjugador de Vélez debió cerrar la posición, y cruzar al delantero Enner Valencia, que se iba en soledad a enfrentar al Dibu Martínez.

El colombiano Wilmar Roldán no dudó, e inmediatamente sacó la roja, la primera de Otamendi en toda su historia en la Selección, en 128 partidos. Así, el entrenador Lionel Scaloni debió rearmar la defensa y metió al campeón del mundo Juan Foyth en la zaga central.

Tras la expulsión, comenzó a barajarse la idea de una suspensión para Otamendi que deberá cumplirarla en el primer partido de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, hay un "gris" en el reglamento FIFA al referirse a que debe cumplir en "partidos oficiales de selecciones", por lo que en caso de jugarse la Finalissima contra España (partido entre campeón de América y el de Europa), el defensor podría cumplir la fecha allí.