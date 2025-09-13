IR A
El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

La empresaria mostró una imagen fitness, con un conjunto que dio que hablar en las redes sociales. Las imágenes.

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

Redes Sociales

Wanda Nara es una de las mediáticas más importantes e influyentes del país y lo volvió a demostrar con su nueva publicación en Instagram, que reveló su nueva colaboración con una marca de productos para el cabello. Sin embargo, fue su vistoso look lo que acaparó la atención en las redes sociales.

El episodio generó una denuncia por violencia de género de parte de la conductora.
La empresaria compartió un video en su cuenta, en la cual se la puede ver con un conjunto deportivo de color verde gastado. La calza y el top, con un corte escotado, conformaron un look sobrio pero canchero para hacer cualquier actividad deportiva. El video cosechó 180.000 "me gusta" y miles de comentarios positivos por parte de los fanáticos.

"Más linda que nunca, y soporten envidiosas", "Soy yo, o Wanda cada día está más linda" y "Wandaaaaa SOS lo más mujeraza" fueron de los comentarios más destacados.

L-Gante reveló que Wanda Nara le ofreció una Ferrari para que se casara con ella

Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, respondió en las últimas horas a Wanda Nara, quien días atrás había dicho que él le había pedido casamiento, algo que negó rotundamente. Sin embargo, sus declaraciones durante una entrevista con Caras TV revelaron detalles insólitos del fallido compromiso.

L-Gante negó la versión de ella, y aseguró que la propuesta de casamiento fue impulsada por Wanda y que de cumplirlo, él iba a recibir un auto de alta gama: “Me hizo un boom en la cabeza y me detuve a pensar un poco, me dijo, ‘nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“.

Wanda Nara y L-Gante

Asimismo, el cantante de cumbia 420 reflexionó sobre el pedido de Nara: "¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal, diría sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil”. Y concluyó: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera, quizás si me decía, por todo lo que recorrimos y por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien, sin Ferrari, sin nada, quizás hubiera pensado ir para adelante”, concluyó el cumbiero.

