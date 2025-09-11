11 de septiembre de 2025 Inicio
El ex Selección argentina que aseguró que le haría "un contrato de por vida" a Scaloni

El DT acaba de cumplir siete años al frente de la Mayor y, pese a los éxitos alcanzados, no está claro si seguirá en el cargo después del Mundial de 2026. Un importante referente pidió por su continuidad.

Scaloni tiene contrato con AFA hasta finalizar el Mundial de 2026.

La Selección argentina cerró su participación en las Eliminatorias sudamericanas con una derrota 1 a 0 ante Ecuador, pero eso no opaca lo que fue un gran ciclo bajo la conducción de Lionel Scaloni: clasificó al Mundial, terminó primero a 11 puntos de su inmediato perseguidor, y en el medio ganó la Copa América 2024.

El presidente de Talleres se disculpó por sus dichos contra Chiqui Tapia: "Me equivoqué"

Ahora, la mira está puesta en los amistosos de octubre y en la preparación para la Copa del Mundo, pero ya empiezan a aparecer en el horizonte las conversaciones sobre la continuidad del cuerpo técnico. El contrato de Scaloni llega hasta el Mundial 2026 y aún no está claro qué pasará después de ese torneo.

En conferencia de prensa, el DT aseguró que tiene "la mejor relación" con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "Si me tengo que sentar a hablar, me sentaré a hablar. No tengo problemas. Acá estoy bien y te diría que está bien hablar de todo. Mi foco está en otra cosa hoy, pero no tengo problemas", afirmó.

Al mismo tiempo, comenzaron a surgir varias voces que piden que Scaloni siga en la Selección. Una de las más destacadas es la del campeón del mundo Ángel Di María, quien se retiró de la Albiceleste tras la última Copa América. "Tendríamos que hacerle un contrato de por vida", sostuvo en TyC Sports.

Di María Scaloni

"Todo lo que logró, lo que está haciendo con la Selección, los jugadores que va sacando... Como Thiago Almada de la MLS: hoy es titular, la rompe en cada partido. No es solo lo que logró, sino lo que está haciendo con los jugadores más jóvenes, lo que está haciendo con la Sub 20. Es algo muy lindo, para reconocerlo", destacó.

"Es alguien que quiero mucho. Se lo merece", agregó Fideo en relación a la continuidad del DT. "Hizo todo para que hoy la Selección esté donde está. Se merece seguir muchísimos años más", insistió.

Los números de Scaloni como DT de la Selección argentina

Tras el cierre de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, Lionel Scaloni suma 89 partidos como director técnico de la Selección argentina: cosechó 62 triunfos, 18 empates y solo 9 derrotas. En el medio, ganó cuatro títulos: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Durante su ciclo, que comenzó en septiembre de 2018, convocó a 121 jugadores diferentes de los cuales 51 hicieron su debut en la Mayor. El máximo goleador de esta etapa es Lionel Messi, con 49 tantos, y el futbolista con más presencias es Rodrigo De Paul, quien disputó 80 partidos.

